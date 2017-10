Tre kvinner på topp i Solberg-regjeringa

– Det vert sagt at kvinner ofte får dei posisjonane som ikkje har så mykje makt, slik er det definitivt ikkje her, seier statsvitar Johannes Bergh.

NYUTNEMNDE: Statsministeren presenterte Marit Berger Røsland (H) som ny EU-minister, Frank Bakke-Jensen (H) som forsvarsminister og Ine Eriksen Søreide som landets første kvinnelege utanriksminister fredag. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Fredag vart nemleg tidlegare forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) utnemnd til Norge sin første kvinnelege utanriksminister, etter at det vart klart at Børge Brende vert president i World Economic Forum.

Det betyr at både statsministeren, finansministeren og utanriksministeren i den blåblå-regjeringa er kvinner, i posisjonar som Bergh kallar dei mest prestisjetunge postane i ei regjering.

Ny forsvarsminister blir tidlegare Europaminister Frank Bakke-Jensen (H), medan Marit Berger Røsland (H) tek over Bakke-Jensen sin posisjon. Ho blir dermed eit nytt ansikt i regjeringskabalen.

MANNSDOMINERT: Søreide kjem frå eit mannsdominert miljø som forsvarsminister. Her saman med USA sin tidlegare forsvarsminister Ashton Carter i Bodø i fjor. Foto: Kari Skeie / NRK

Ikkje unikt for Norge

Statsminister Erna Solberg påpeika sjølv under regjeringa si pressekonferanse at Norge ikkje er først ute med kvinner i desse posisjonane.

– Filippinane har tidlegare hatt kvinneleg statsminister, finansminister og utanriksminister, i tillegg til Sveits og ei kortare periode i Liberia.

Ho vil likevel karakterisere utnemninga av Søreide som historisk i norsk samanheng.

– Med dette skriv vi viktig historie for Norge som nasjon, sa Solberg.

Ho var tydeleg på at Søreide først og fremst er valt på grunn av hennar kompetanse og ikkje kjønn.

Manglar framleis kvinnelege leiarar

Sosiolog og kjønnsforskar Anne Grethe Solberg seier færre av oss tenkjer over om personar i leiande posisjonar er menn eller kvinner, og at Søreide truleg er valt fordi ho var best kvalifisert til jobben.

MANGLAR: Sosiolog og forskar ved Høgskulen i Oslo og Akershus, Anne Grethe Solberg, meiner det framleis manglar kvinnelege leiarar. Ho arbeider som rådgjevar for kjønnsbalansering i organisasjonar og gir ut bok om temaet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– At vi får ein utanriksminister som har vore forsvarsminister er ei heilt naturleg utvikling. Søreide er god politisk og har mykje relevant erfaring.

Sosiologen er i ferd med å gi ut bok om temaet kjønnsbalanse i leiarverv, og meiner ein framleis har ein veg å gå, sjølv om ein har kome langt.

– Vi har mange kvinnelege leiarar i organisasjonslivet, delar av politikken og det offentlege, for eksempel LO og NHO, men det private næringslivet heng etter, seier ho.

Det har sidan Gro Harlem Brundtland si såkalla «kvinneregjering» på 80-talet vore tradisjon for kjønnsbalanse i regjeringane. Statsvitaren legg til at ein også i politikken har ein veg å gå.

– Samanlikna med lokalpolitikken er kvinner framleis underrepresentert, seier Bergh.

Han håper fleire vil la seg inspirere av kvinnene på topp i Solberg-regjeringa.

Slik blir regjeringskabalen; 9 av 19 er kvinner