Transportøkonomisk institutt: Dette betyr fint lite

Det var i talen til Frp-landsmøtet at partileder Siv Jensen slo fast at regjeringen skal bruke 200 millioner kroner på å rive bomstasjoner i år.

Budskapet ga salens lengste stående applaus.

Men summen bilistene betaler til bompenger øker år for år. I 2017 passerte det for første gang 10 milliarder kroner. I år er det ventet 13 milliarder kroner.

KOMMENTERER BOM-NYHET: Assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt. Foto: Anette Holth Hansen / NRK

– 200 millioner kroner av de 13 milliardene i bompenger som kreves inn i år, har fint liten betydning i det store bildet. Men det kan ha stor betydning for der dette skjer, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt til NRK.

Av bompengene som ventes innbetalt i år, utgjør beløpet fra Siv Jensen altså 1,5 prosent.

Stemmer for milliarder

Jensen erkjenner selv at pengene ikke rekker så langt.

– Men med det politiske flertallet vi har på Stortinget, kommer folk fremdeles til å måtte betale bompenger. Det er imot alt det vi ønsker. Og det smerter, sier Jensen.

5. juni kommer regjeringspartiene til å stemme for to veiprosjekter som skal finansieres med ti milliarder kroner i bompenger fra bilistene.

Dagens Næringsliv omtalte prosjektet torsdag:

35 kilometer firefelts E18 Langangen–Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble. Veien skal koste 11,6 milliarder kroner. 4,4 milliarder av dette skal etter kalkylene tas inn i bompenger.

Opprustet E6 Ulsberg–Melhus gjennom kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus er beregnet å koste 15 milliarder kroner. Av beløpet skal 5,6 milliarder finansieres med bompenger.

BUDSJETTLEKKASJE FIKK APPLAUS: Partileder Siv Jensen etter åpningstalen på Frp sitt landsmøte. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Fjerner millioner

Før de økte bompengene skal vedtas i Stortinget i juni, kommer regjeringen til å legge fram hvilke som skal bort.

Endringen vil komme i revidert nasjonalbudsjett, som skal legges fram 14. mai. Da vil det også bli klart hvilke bommer som skal rives på hvilke strekninger, ifølge Jensen.

Hun har merket seg det gryende opprøret mot bompenger flere steder i landet.

– Det er bra at folk sier ifra, det er bra at det er et opprør. Kanskje er det dette som skal til for at Fremskrittspartiet ikke skal måtte stå alene i kampen mot bompenger, sier Jensen.

Transportøkonomisk institutt sier de 200 millionene trolig brukes til å fremskynde bomprosjekter som er i ferd med å bli ferdig finansiert.

– Jeg går ut fra at de tenker å betale ned gjelda for noen bomselskaper som snart er nedbetalt, sier Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt.

Samferdselsminister Jon Georg Dale ser nå på hvilke prosjekter det blir og hvordan det gjøres, opplyser politisk rådgiver Karine Skaret til NRK fredag ettermiddag.

Slik kan pengene brukes

En rekke bomprosjekter har en nedbetalingstid over mange år. Noen store prosjekter er for eksempel:

Bypakke Bergen: 5270 millioner kr.

E18 Gulli - Langangen: 6756 mill. kr.

E6 Gardermoen - Kolomoen: 4918 mill. kr.

Rv 13 Ryfast: 6100 mill. kr.

Se hele listen over nedbetaling av bompengeprosjekter nederst i artikkelen

Et prosjekt som er nærmere å sluttføres, er for eksempel E6 Svinesund med 254 millioner kroner, viser tall fra Statens vegvesen.

Forventet nedbetalingsår er 2020, viser en oversikt fra Vegvesenet.

Hvis de 200 millionene Jensen lover blir brukt på ett prosjekt, kan det med andre ord rekke omtrent til fjerning av én slik bom ett år før tiden.

– Tendensen de senere årene har vært at det åpnes flere enn det legges ned. Det skjer fordi det bygges mer vei, og at flere byer får såkalte bypakker, sier Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt.

Utvikling i antall bomstasjoner (Kilde: Statens vegvesen) År Antall bomstasjoner 2004 140 2005 143 2006 115 2007 116 2008 135 2009 148 2010 157 2011 158 2012 164 2013 170 2014 197 2015 208 2016 240 2017 237

Bombrems i Buskerud

41 nye bomstasjoner skal ifølge Broom bygges rundt Drammen i 2020 som del av Buskerudpakke 2. Bomringen skal etter planen bidra til et årlig tilskudd på 700 millioner, i perioden 2020-2034.

Tirsdag sa kommunestyret i Nedre Eiker og bystyret i Drammen nei til å behandle Buskerudbypakke 2 og bompenger i drammensområdet nå, melder NTB.

I 2018 hadde 62 bompengeprosjekter innkreving av bompenger. 22 prosjekter hadde ennå ikke startet innkreving av de som da var vedtatt, skriver Statens vegvesen.

Nedbetaling av bompengeprosjekter Bompengeprosjekt Sum låneportefølje oppdatert 2018/2019 (mill. kr.) Forventet nedbetalingsår oppdatert 2017/2018 Askøypakken 0 2028 Bypakke Bergen 5 270 2037 Bypakke Bodø 1 286 2030 Bypakke Grenland 129 2026 Bypakke Nedre Glomma 940 - Bypakke Nord-Jæren 275 - Bømlopakken 600 2028 E134 Damåsen - Saggrenda 2 540 - E134 Stordalstunnelen 135 2025 E136 Tresfjordbrua/Vågstrandtunnelen 582 2025 E16 Bjørum - Skaret 23 - E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum 225 - E16 Fønhus - Bagn, E16 Bagn - Bjørgo 492 - E16 Kongsvinger - Slomarka 1 077 2030/2031 E18 Aust-Agderpakken 0 2018 E18 Gulli - Langangen 6 756 2029/2032/2035/2038 E18 Rugtvedt - Dørdal 918 - E18 Tvedestrand - Arendal 704 - E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest 0 - E39 Rogfast 200 - E39 Svegatjørn - Rådal 2 878 - E6 Den nye Svinesundsforbindelsen 254 2020 E6 Gardermoen - Kolomoen 4 918 2022/2024/2028 E6 Hålogalandsbrua 1 095 2035 E6 Kolomoen - Moelv1 0 - E6 Korgen - Bolna (Helgeland nord) 416 2033 E6 Nord-Trøndelag grense - Korgen (Helgeland sør) 540 2032 E6 Ranheim - Åsen 0 - E6 Ringebu - Otta (strekningen Frya - Sjoa) 3244 2032 E6 Trondheim - Stjørdal 1 170 2024 E6 Vindåsliene - Korporalsbrua 375 - E6 Øyer - Tretten 313 2024/2025 E6/E18 Østfoldpakka 1 230 2021 Fosenpakken 0 2026 Fv 107 Jondalstunnelen 65 2020 Fv 108 Ny Kråkerøyforbindelse2 0 2026 Fv 17 / fv 720 Dyrstad - Sprova - Malm 0 - Fv 17 Tverlandet - Godøystraumen 76 2022 Fv 255 Jørstad - Segelstad bru 102 2023 Fv 311 Presterødbakken 0 - Fv 33 Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden 60 - Fv 33 Skreifjella - Totenvika 203 2031 Fv 34 Grime - Vesleelva 92 2028 Fv 45 Gjesdal 0 2024 Fv 47 T-forbindelsen 152 2025 Fv 48 Årsnes ferjekai og Løfallstrand - Årsnes 10 2020 Fv 519 Finnfast 348 2029 Fv 544 Halsnøysambandet 126 2025 Fv 546 Austevollsbrua 76 2020/2021 Fv 64 Atlanterhavstunnelen 253 2025 Fv 659 Nordøyvegen 0 - Fv 71 Sykkylvsbrua 0 2018 Fv 714 Stokkhaugen - Sunde 280 2033 Fv 78 Toventunnelen m/tilførselsveger 623 2033 Fv 858 Ryaforbindelsen 108 2025 Førdepakken 43 2028 Haugalandspakken 210 2023 Kvammapakken 291 2029 Listerpakken 20 2020 Miljøpakke Trondheim 0 2029 Namdalsprosjektet 12 2019 Nordhordlandspakken 40 - Oslopakke 3 4 400 2036 Rv 13 Ryfast 6 100 - Rv 19 Kirkebakken - Re grense 0 2018 Rv 23 Dagslett - Linnes3 253 - Rv 3/rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet 175 - Rv 36 Bø - Seljord 0 - Rv 36 Slåttekås - Årnes 261 - Rv 4 Lunner grense - Jaren og Lygna sør 1 668 2032 Rv 555 Sotrasambandet 0 - Rv 7 Sokna - Ørgenvika 564 2026 Rv 7/Rv 13 Hardangerbrua 1 430 2030 Rv 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua) 104 2020 Rv 80 Røvika - Strømsnes 167 2026 Samferdselspakke for Kristiansandsregionen 0 2020 Vegpakke Harstad 680 2031 Vossapakko 479 2022

