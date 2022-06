To norske statsborgere siktet for støtte av Al Qaida

Pågripelsen i Oslo var en del av en koordinert aksjon i morgentimene tirsdag. Der ble det samtidig pågrepet en norsk student i Bulgaria, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Den ene siktede er 22 år, mens den andre er 18 år gammel.

Politiadvokat hos PST, Thomas Blom, sier at begge er siktet for støtte av en terrororganisasjon.

– Det dreier seg om støtte til Al Qaida eller Al Qaidas virksomhet. Dette gjelder støtte hovedsakelig på nett eller på nettbaserte forum, sier Blom til NRK.

Han vil ikke gå inn på detaljer om konkret hvilken støtte til Al Qaida dette gjelder.

– Vi så at denne virksomheten som er bedrevet er farlig, og at risikoen for at noen skulle gjøre noe var stor. Derfor har vi gått til pågripelse nå.

Erkjenner seg uskyldig

Advokat Per Zimmer er forsvarer til mannen som ble pågrepet i Oslo.

– Han har ikke vært medlem eller engasjert seg i noen terrororganisasjon, så han erkjenner seg uskyldig etter den siktelsen som nå er fremlagt, sier Zimmer til NRK.

Per Zimmer er forsvareren til mannen som ble pågrepet i Oslo. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

– Hvorfor har han samtykket til fengsling?

– Det var naturlig i en situasjon som dette. Slik saker ligger an ville han nok ha blitt fengslet uansett. PST har jobber med denne saken en stund og det er ikke noe tvil om at han ville blitt fengslet.

Begge siktede er i familie

Det er et familiært forhold mellom de to siktede, og begge er norske.

Pågripelsen i Bulgaria skjedde på bakgrunn av en europeisk arrestordre som var fremmet av norsk påtalemyndighet.

– Han vil bli gjenstand for en rettsprosess der nede som kan ta litt tid, men det skal gå relativt raskt før han er utlevert til Norge, sier Blom i PST.

Begge som nå er siktet har blitt etterforsket siden starten av mai i år, opplyser Thomas Blom i PST. Foto: Javad Parsa / NTB

Studenten i Bulgaria er, i tillegg til siktelsen om deltakelse i en terrororganisasjon, siktet for andre terrorrelaterte poster, opplyser Blom.

Det er altså bare siktelsen om deltakelse i terrororganisasjonen Al Qaida de har til felles.

Mannen som ble pågrepet i Oslo er varetektsfengslet i 14 dager med brev- og besøksforbud. Varetekten er begrunnet med bevisforspillelsesfare.

Pågrepet i eget hjem

Mannen i Oslo ble pågrepet i sitt eget hjem. Han har samtykket til fengsling, opplyser PST.

Saken behandles derfor som kontorforretning, som vil si at det blir ikke ordinært fengslingsmøte i tingretten.

Den norske studenten i Bulgaria ble pågrepet i en liten by utenfor hovedstaden Sofia, ifølge Dagbladet.

PST anslår at mannen i Bulgaria utleveres til Norge om 10–60 dager, men det kan gå raskere dersom han samtykker til utlevering. Foto: Morten Solem / NRK

Mannen er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon, nærmere bestemt straffelovens paragraf 136a, som gjelder «den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon».

– Det er på dette stadiet i saken ikke aktuelt å kommentere siktelsen utover at siktede ikke har deltatt i noen terrororganisasjon, og nekter straffskyld etter siktelsen, skriver forsvarer Per Zimmer i en SMS til NRK.