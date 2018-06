To av tre vil ha hijab-forbud i barneskolen

Det går frem av et av spørsmålene i Integreringsbarometeret 2018 der en blant annet har sett på nordmenns holdninger til bruken av hijab.

Undersøkelsen viste at flere var positive til bruk av hijab enn tidligere.

På spørsmål om hvordan de stilte seg til bruk av hijab i barneskolen (1.-7. klasse), var oppfatningen en helt annen.

44 prosent sa at «Passer helt» dekker deres syn på om hijab bør være forbudt for elever i barneskolen, mens 21 prosent sa at påstanden passet «ganske godt» med deres syn.

– Jeg vet ikke om jeg er så overrasket, men denne sterke støtten til et forbud slo oss da vi analyserte materialet. At 44 prosent sier at de er helt enige i at det bør være et forbud, er relativt høyt, sier Jan-Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, til NRK.

Nei fra Tøyen skole

Rektor ved Tøyen skole i Gamle Oslo, Terje Andersen, er lite begeistret for tanken om et hijab-forbud.

Skolen hans er en av de med høyest andel elever med innvandringsbakgrunn, men han har ikke noe tall på hvor mange av elevene hans som bruker hijab.

– Det har vi ikke noe tall på. Det er heller ikke noe fast tall. Vi kan si det slik at det er mellom 10 og 90 prosent et sted, sier rektoren.

Terje Andersen er rektor ved Tøyen i Gamle Oslo. Foto: Nina Didriksen / NRK

Han sier at bruken av hijab ikke er et tema på Tøyen skole, hverken for elever eller voksne.

– Jeg skjønner ikke helt hvilket problem folk mener det er. Jeg ser det ikke som noe problem i det hele tatt, sier Andersen.

Han frykter at et forbud mot hijab i barneskolen kan føre til en vond situasjon for barna, som blir presset mellom to kulturer.

– Det er viktig å spørre hvordan barna vil føle det i en slik situasjon. Det er ikke særlig lurt å la skolene bli en kampsone, sier rektor Andersen.

Foto: Illustrasjon

Delt på Stortinget

Både Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik og tidligere innvandringsminister Sylvi Listhaug har tatt til orde for et nasjonalt forbud mot plagget i barneskolen.

Når det gjelder partiene på Stortinget er meningene delte rundt et forbud om hijab-bruk i barneskolen:

Fremskrittspartiet er for et forbud.

Arbeiderpartiet er delt når det gjelder et forbud.

Kristelig Folkeparti vil ikke ha et forbud.

Venstre vil ikke ha et forbud.

SV vil ikke ha et forbud.

Senterpartiet har ikke noe i programmet sitt som sier noe om et forbud.

Høyre vil ikke ha et forbud, men enkelte fylkeslag har gått inn for et forbud.

– Jeg har til og med sett unger med hijab som er så små at de sitter i barnevogn og det er ganske ekstremt, sier innvandringspolitisk talsperson i Senterpartiet, Heidi Greni. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mener jentene hemmes

Senterpartiet har ikke tatt stilling til om de vil ha et forbud, men innvandringspolitisk talsperson i Senterpartiet, Heidi Greni, har klare motforestillinger.

– Personlig reagerer jeg på at det er stadig yngre jentunger som går med hijab. Det er ikke noe de har valgt selv og er noe som hemmer dem i lek og utfoldelse, sier Greni til NRK.

Hun er likevel ikke sikker på om det bør være et nasjonalt forbud, men sier at den kan bli opp til hver enkelt skole.