Flere nordmenn aksepterer hijab på jobb

– Over tid har vi sett at flere stiller seg nøytrale til det å bruke hijab på arbeidsplassen, sier Jan-Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Gjennom Integreringsbarometeret 2018 har Brekke blant annet sett på nordmenns holdninger til bruken av hijab.

Han påpeker at det er en interessant endring i hvordan folk svarer når de får spørsmål om hijab på jobb.

– Vi har tolket at det er et uttrykk for aksept eller normalisering til bruk av hodeplagget på arbeidsplassen, sier forskeren.

Mest skeptisk til nikab

Ifølge rapporten er 44 prosent av de spurte «meget» eller «ganske» negative til bruk av hijab i arbeidet. Likevel er det ifølge rapporten flere som stiller seg nøytrale til bruk av hijab enn ved tidligere målinger.

Hijaben dekker ikke ansiktet, men mye av håret, og ligner derfor på et skaut.

Det befolkningen derimot er mer negative til, er det ansiktsdekkende plagget nikab. Her er hele ni av ti spurte negative ved bruk på arbeid eller studiested, mens åtte av ti er negative ved bruk på gaten.

– Vi har ikke spurt om hvorfor de er negative til dette, men det kan antas at grunnen er at nikab har et sterkere uttrykk, sier Brekke.

ENDRING: Jan-Paul Brekke forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har forsket på folks holdninger til hijab-bruk.

Folk er minst negative til bruk av hijab på gata og arbeidsplassen, og mest negativ til bruk av hijab på uniformert politi, det er noen av funnene i integreringsbarometeret.

Det er flest unge og kvinner som er positive. Unge under 30 har et nøytralt forhold til om de ser en hijab-kledd på gata.

Har fått kritikk for hijab-bruk

Aisha Ali Muhammed var Norges første kvinnelige somaliske bussjåfør.

Hun forteller NRK at hun har fått kritikk fra passasjerer for å bruke hijab bak rattet.

– I begynnelsen fikk jeg kritikk både fra nordmenn og muslimer. Det var uvanlig, og folk ble nok overrasket over at en dame bak rattet i en lang buss skulle kjøre dem trygt. Noen turte ikke komme inn, sier hun.

TURTE IKKE GÅ INN I BUSSEN: Aisha Ali Muhammed har opplevd flere situasjoner hvor folk har reagert på at hun har brukt hijab på jobb. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Nordmennenes kritikk var som regel at det ikke passet å bruke hijab til uniform, mens muslimer kunne påpeke hvordan det var upassende som kvinnelig muslim, mor og forbilde.

Etter fire år i jobben har Muhammed derimot merket en endring.

– Det er heldigvis større aksept for det nå, også blant mine mannlige kollegaer. Det er viktig for muslimske kvinner å vise at de kan være en del av samfunnet. Jeg har vært en del av dette, sier hun.

Tillater bruk av hijab

I fjor kom en uttalelse fra EU-domstolen som sa at europeiske arbeidsgivere har rett til å nekte sine ansatte å bruke det omdiskuterte hodeplagget.

Likevel finnes det også flere arbeidsplasser som har gitt grønt lys for bruk av hijab som en del av jobbantrekket, blant annet Rådet for Sykepleieetikk.

FÅ HENVENDELSER: Elisabeth Sveen Kjølsrud, leder av Rådet for Sykepleieetikk, sier at de nesten ikke får reaksjoner på ansatte i hijab. Foto: Privat

– Det er ingen grunn til å tro at det å bære en hijab i sykepleien er et stort profesjonsetisk problem, sier Elisabeth Sveen Kjølsrud, leder av Rådet for Sykepleieetikk.

– VI har nesten ingen henvendelser om at pasienter eller pårørende har reagert på ansatte i hijab, sier Kjølsrud.

Selv om flere stiller seg nøytrale til hijab som en del av jobbantrekket, er mer folk mer skeptisk når de får spørsmål om politi og læreryrket.

I Norge er det ikke tillatt for politiet å bruke hijab fordi politiuniformen skal være så nøytral som mulig.