Theodor trodde han skulle dø av koronavaksinen – fikk 2.000 kr i erstatning

Fredag 3. september i fjor hadde Theodor permisjon fra førstegangstjenesten i Forsvaret og var hjemme i Halden for få sin andre koronavaksine.

På vaksinesenteret fikk han tilbud om Moderna-vaksinen, noe han takket ja til, selv om han ønsket Pfizer-vaksinen.

Først kjente han på normale bivirkninger, som influensasymptomer. Men på søndag kjente han at det var noe som virkelig ikke stemte, og natt til mandag måtte han fraktes til legevakten.

Der kastet han opp og skrek av smerter.

– Det kjentes ut som om noen stakk kniver i hjertet mitt, og der og da trodde jeg at jeg kom til å dø, sier Theodor.

Theodor var innlagt en snau uke på Kalnes sykehus i Østfold. Betennelsen i hjertet var forårsaket av en sterk immunreaksjon på den andre vaksinedosen mot koronaviruset. Foto: privat

Hjertebetennelse

20-åringen ble lagt inn på Østfold sykehus Kalnes hvor han fikk påvist myokarditt – en betennelse på hjertet.

På sykehuset ble han behandlet med smertestillende og holdt under oppsyn. Heldigvis ble han raskt bedre, og etter noen dager ble han utskrevet. Men legene ga ham beskjed om å ta det med ro og ikke belaste hjertet for hardt.

Selv om myokarditt er en svært sjelden bivirkning, skjønte legene ganske tidlig at tilstanden kunne settes i sammenheng med vaksinen, og oppfordret Theodor til å søke om erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

– Jeg visste ikke engang at det var en mulighet, sier Theodor.

Målet var en karriere i Forsvaret

I ukene og månedene etter sykehusoppholdet, mistet Theodor gradvis fysikken han hadde opparbeidet seg før han begynte i Forsvaret. Det ble mange turer til legen, og gradvis gikk det opp for ham at drømmen om opptak ved Krigsskolen ikke ville la seg gjennomføre i år.

For Theodor har lenge hatt en målrettet plan om å gjøre karriere i Forsvaret.

Les også: Trebarnsfar klager på erstatning etter vaksinedødsfall

Derfor håpet han at erstatningen fra NPE ville dekke opp for noe av påkjenningen og tapte muligheter, samt utgifter i forbindelse med behandling og medisiner.

Men da vedtaket kom, ble han svært skuffet. Han fikk utbetalt 2.000 kroner i erstatning.

– Det er en latterlig lav sum som knapt dekker noen ting, sier Theodor.

Dekker ikke for tort og svie

Direktør Rolf Gunnar Jørstad hos Norsk pasientskadeerstatning sier 13 personer har fått erstatning etter betennelse i hjertet. Foto: Ola Hana / NRK

Theodor har fritatt NPE fra taushetsplikten slik at direktør Rolf Gunnar Jørstad kan kommentere saken overfor NRK.

– Erstatningen er et skjønnsmessig fastsatt beløp for utgifter som vi har lagt til grunn at han kan ha hatt som følge av skaden, sier Jørstad.

2.000 kroner dekker ikke mye, hvorfor så lite?

– Det henger sammen med hva som blir lagt på bordet av informasjon og dokumentasjon for utgifter. I dette tilfellet har vi ment at 2.000 kroner er en sum som skal dekke de utgiftene han kan ha vært påført i den perioden, sier direktøren.

Han forteller videre at det mangler dokumentasjon som sannsynliggjør planene for en karriere i Forsvaret.

– Dette er en midlertidig tilstand, og hvis man skal ha erstatning for en planlagt karriere som ikke utviklet seg som man hadde håpet, er det viktig at man kan underbygge og sannsynliggjøre de planene for å kunne nå frem med et erstatningskrav, sier Jørstad.

Direktøren har likevel forståelse for at det kan virke som en lav sum ut ifra situasjonen Theodor havnet i.

– Men vi vurderer hva slags økonomisk tap man har blitt påført. Vi har ingen mulighet for å dekke en erstatning for tort og svie, sier Jørstad.

Theodor er en ivrig jeger, men også jaktinteressen måtte settes på vent i tiden etter betennelsen i hjertet. Nå er formen heldigvis bedre og trening med en ny valp kan snart begynne. Foto: Paal Wergeland / NRK

Over 600 saker

Hittil har NPE fått inn 638 erstatningskrav etter koronavaksinen. 56 har fått medhold, men fortsatt ligger de aller fleste til behandling.

Se fullstendig oversikt nederst i saken

– 413 saker er fortsatt til behandling og det henger sammen med at det er ganske krevende å finne ut hvilke tilstander som henger sammen med vaksinene. Ofte er sakene meldt inn kort tid etter vaksinering, og før vi har fått kunnskap om mulige sammenhenger, sier Jørstad.

Av sakene som er avgjort, utgjør betennelse i hjertet eller hjerteposen flest saker med 13 tilfeller:

Pfizer: 4 saker

Moderna: 9 saker

Alder: 20–62 år

Menn: 10 saker

Kvinner: 3 saker

Utbetalt totalt: 71.800 kr

Minste utbetaling 1.000 kr

Største utbetaling: 28.000 kr

Går bra med de fleste

Professor i kardiologi ved Akershus universitetshus (Ahus), Henrik Schirmer, forteller at de aller fleste blir kvitt plagene i hjertet. Foto: Roy Pettersen / NRK

Betennelse i hjertet er en kjent bivirkning, og så langt er det meldt inn 455 saker til Legemiddelverket etter at 11,3 millioner doser er satt i Norge.

I produktinformasjonen til Moderna​ og Pfizer omtales betennelse i hjertet eller hjerteposen som sjeldne bivirkninger.

– Betennelse i hjertet kan også oppstå etter koronavirusinfeksjon forteller Henrik Schirmer, professor i kardiologi ved Akershus universitetshus (Ahus).

Han har erfaring både med pasienter som har fått hjertebetennelse etter covid-sykdom og koronavaksinering.

– Hjertebetennelse etter covid-sykdom rammer mest eldre, mens betennelse etter vaksinen rammer særlig unge menn, sier han.

Hvordan går det med dem som rammes av betennelse i hjertet?

– De aller fleste blir heldigvis kvitt plagene uten å få varige mén, men ved virusutløst hjertebetennelse har vi hatt noen få som har fått tilbakefall, sier professoren.

Bivirkninger/skade fordelt på medhold Ekspandér faktaboks Betennelse i hjerteposen/hjertemuskelen (perikarditt/myokarditt): 13

Hudutslett:10

VITT-syndrom (vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni): 5

Blodpropp (trombose/emboli): 4

Hodepine: 3

Anafylaktisk sjokk: 2

Hjertesykdom: 2

Infeksjon på stikkstedet: 2

Sykdomsfølelse: 3

Leddsmerte: 2

Svimmelhet: 2

Synsforstyrrelse: 2

Blødningsforstyrrelse: 1

Guillain-Barrés syndrom: 1

Lammelse: 1

Nerveskade etter sprøytestikket: 1

Nyresykdom: 1

Pustevansker: 1

Totalt: 56 Kilde: NPE

Angrer ikke på vaksinen

Foreløpig er det ingenting som tyder på at Theodor har fått varige mén etter betennelsen, men fortsatt kjenner han at det stikker litt i brystet av og til.

– Det har gitt meg en støkk, spesielt mentalt. Jeg tenker ofte på det når jeg legger meg. Nå venter jeg på en MR-undersøkelse for å se om alt er bra, men heldigvis viste ikke ultralyden feil på hjertet.

Har det som skjedde endret ditt syn på vaksinen?

– Jeg ser fortsatt på vaksinen som veldig viktig. Det er veldig få som har fått denne bivirkningen her, så jeg har hatt veldig uflaks, sier Theodor.