Theodor (20) fikk hjertebetennelse etter koronavaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var en skummel beskjed å få. Hjertet er veldig skjørt og man har jo bare et hjerte, så det er klart at jeg ble redd, sier Theodor Huseby Grønnerød.

Torsdag ble 20-åringen skrevet ut av sykehuset etter fire dager på observasjon. Hjerterytmen ble overvåket døgnet rundt da han var innlagt.

Grønnerød merket at noe ikke stemte to dager etter at han fikk andre vaksinedose.

– Jeg våknet midt på natten med sterke smerter i brystet – det var veldig, veldig vondt. Det gjorde vondt hver gang hjertet pumpa.



Kort tid etter ble han kjørt til legevakten. Han beskriver de første timene som smertefulle.

– Det gjorde så vondt at jeg spydde jeg som en gris. Jeg hadde også sterke smerter i tennene.

Myokarditt

20-åringen ble sendt videre med ambulanse til Sykehuset Østfold. Der fikk han beskjed om at han hadde fått myokarditt som bivirkning av koronavaksinen.



Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen. I dette tilfellet ble det forårsaket av immunreaksjoner.

Det var Halden Arbeiderblad som først skrev om Grønnerød.

Koronavaksiner og betennelse i hjertet: Ekspandér faktaboks Det er sett sjeldne tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) hos de som er vaksinert med BioNTech/Pfizer og Moderna

Myokarditt kan ramme personer i alle aldre, men rammer oftest menn under 30 år.

De fleste tilfellene oppstår etter andre dose av vaksinen. Noen tilfeller har oppstått etter første dose.

Hos de fleste pasientene går tilstanden over i løpet av kort tid. I sjeldne tilfeller kan det oppstå komplikasjoner.

Som et føre-var-prinsipp, har Folkehelseinstituttet anbefalt at de som har gjennomgått peri- eller myokarditt etter første dose avstår fra dose 2.

​​​​​​​Per 7. september 2021 er det meldt om 119 tilfeller av perikarditt og 49 tilfeller av myokarditt etter bruk av mRNA-vaksinene BioNTech/Pfizer og Moderna. Vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt: brystsmerter

tungpustethet

hurtig eller uregelmessig puls Kilde: Statens legemiddelverk

– Vanligst hos unge menn

Ifølge tall fra Statens legemiddelverk er det meldt inn 31.180 tilfeller av mistenkte bivirkninger etter koronavaksinen.

Overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk.

Av disse er 16.865 meldinger behandlet og 2.600 er klassifisert som alvorlig bivirkninger.

– Vi har fått inn 49 meldinger om betennelse i selve hjertemuskelen. Det er den tilstanden som er vanligst hos unge menn. Men i forhold til antall vaksinerte er dette en sjelden bivirkning, sier overlege Sigurd Hortemo hos Legemiddelverket.

Statens legemiddelverk har ikke fått noen meldinger om myokarditt som bivirkning av koronavaksinen i aldersgruppen 12 til 17 år.

To unge innlagte i Østfold

Symptomene på betennelse i hjertet kan være brystsmerter, hjertebank og tungpustethet.

På Sykehuset Østfold har to unge mennesker blitt innlagt med bivirkninger av koronavaksinen.

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, Nezar Raouf, mener prognosene er gode.

– Akutt går det veldig bra med dem. De får behandling, så drar de hjem. Men langtidseffekt etter hjerte- og muskelbetennelse som følge av vaksinen har vi ikke god nok data om enda, men prognosen er bra.

Hjertespesialisten mener nytten av vaksinen er større enn risikoen.

Angrer ikke

20-åringen fra Halden angrer ikke på at han tok vaksinen. Tvert imot oppfordrer han andre til å takke ja til vaksinen.

– Jeg visste ikke at dette var en bivirkning. Men hadde jeg visst det, ville jeg likevel tatt vaksinen. Jeg fikk også rask beskjed om at dette kom til å gå fint, sier han.

Theodor ble skrevet ut av sykehuset etter fire døgn med overvåkning og observasjon. Foto: privat

Grønnerød ble utskrevet da symptomene forsvant. Men han har fått beskjed om å holde seg i ro i tre måneder.

– Min umiddelbare tanke var at nå blir det ikke mer trening, og det jeg hadde planlagt i høst blir ikke så mye av. Det er jo trist, men jeg ser positivt på det ved at jeg er fullvaksinert og kan leve på lik linje som andre i tiden fremover.