Thailandske myndigheter mener å ha funnet mulig kur mot coronaviruset

Den 71 år gamle kvinnen fikk en cocktail bestående av medisin brukt til å behandle influensa og hiv, ifølge thailandske myndigheter.

Etter 48 timer testet kvinnen negativt på coronaviruset, og hun gikk fra å være helt utslitt til å kunne sitte oppreist i sykesenga, sier myndighetene.

Thailand har til nå hatt 19 bekreftede tilfeller av det nye coronaviruset, som etter Japan er det nest høyeste antall tilfeller utenfor Kina.

I Kina er det 14, 380 personer som nå er smittet, ifølge Reuters.

171 personer er meldt smittet utenfor Kinas landegrenser.

Betydelig forbedret tilstand

Ifølge Bloomberg bedret kvinnens tilstand seg betydelig etter at hun fikk prøve de to legemidlene.

Kriangsak Attipornwanich, lege ved Rajavithi Sykehus i Thailand, forteller at testresultatene raskt viste negativt for viruset etter at kvinnen fikk medisinene brukt til å behandle influensa og hiv.

HER KAN CORONASMITTEDE TAS IMOT: Universitetssykehuset i Utrecht i Nederland har forberedt seg på coronasmitten. Pasienter som er smittet vil bli lagt på et slikt isolat. Viser det seg at den nye kuren fungerer, kan det bli færre personer på isolat fremover. Foto: JERRY LAMPEN / AFP / NTB scanpix

Kan ta lang tid før kuren kan brukes

Professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, presiserer at det kan ta årevis før dette blir en kur som kan brukes på mange, da hiv-medisinen er godkjent til bruk på et annet virus enn coronaviruset.

Han forteller at det lenge har vært snakk om at hiv-medisiner reduserer virusets evne til å formere seg.

– At man prøvde dette på coronaviruset var ikke unaturlig, men man har fått effekt på en pasient, og det kan ta år på år før dette blir et medikament som eventuelt kan kunne brukes.

Professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik sier at det krever årevis med testing og forsøk før den nye kuren kan brukes på mange. Foto: Tonje Hareland / NRK

– Jeg håper inderlig at denne epidemien er over før vi kommer dit, sier Olsvik til NRK.

En utfordring

Coronaviruset spres raskt fra person til person, selv om ingen av de to har symptomer.

Inkubasjonsperioden – altså er den tiden som forløper mellom smitteøyeblikket og sykdomsutbruddet – er så lang at folk kanskje ikke vet hvor eller når de fikk smitten.

Ifølge Ap viser detaljer om det nye viruset fra Kina hvor utfordrende det kan være å kontrollere dette utbruddet, fordi viruset spres såpass raskt.

POSITIVT: Flere har testet positivt for coronaviruset den siste tiden. Foto: DADO RUVIC / Reuters

Først ble mange lettet over at viruset ikke har vist seg å være like dødelig som de virusene som forårsaket SARS og ebola. Nå er det derimot bekymring for at coronaviruset fremdeles kan føre til mange dødsfall hvis det sprer seg mye raskere enn de andre virusene gjorde.