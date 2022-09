Terrordømt kvinne skal ha vært i samme miljø som Bhatti

Det viser en kjennelse fra Oslo tingrett.

Etter det NRK får opplyst fra kilder skal kvinnen ha vært involvert i et ekstremt islamistmiljø rundt Arfan Bhatti.

Fredag ble Bhatti siktet i forbindelse med masseskytingen i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for å ha noe med skytingen å gjøre.

I dag ble to nye personer siktet for medvirkning til terrorhandling.

Kvinnen er ikke en av dem, men nå har Polities utlendingsenhet planer om å få den somaliske statsborgeren ut av landet.

Hadde vern mot utsendelse

I mars 2019 ble kvinnen dømt til fengsel i to år og ni måneder for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Denne dommen har hun sonet ferdig.

Kvinnen er fra Somalia og har hatt oppholdstillatelse i Norge som flyktning. Hun har hatt en vern mot utsendelse, men den 9. september i år fikk hun beskjed om at hun ikke lenger har et slikt vern.

Politiets utlendingsenhet «tar sikte på å uttransportere henne til Somalia», heter det i kjennelsen.

Tidligere har en tvangsretur av kvinnen vært ansett som å være i strid med menneskerettighetene.

I en rapport i august 2020 skrev PST at de mente den terrordømte kvinnen utgjorde en trussel mot Norge.

Første kvinne

Etter at kvinnen sonet ferdig terrordommen har hun bodd i Oslo, blant annet i en kommunal bolig.

I november 2017 forsøkte kvinnen å reise fra Nordfjordeid, der hun var bosatt, til Syria. Hun kom aldri frem, men ble pågrepet i Europa og sendt til Norge.

Her ble hun den første kvinnen som ble dømt for deltagelse i en terrororganisasjon

Kvinnens advokat, Svein Holden, har ingen kommentar til utvisningssaken.

NRK har vært i kontakt med Politiets utlendingsenhet, som ikke har hatt anledning til å kommentere saken i dag.

Justisdepartementet har heller ikke svart på NRKs henvendelse.

Mer verdt å utrydde vantro

Under rettssaken i Oslo tingrett ble det lagt frem store mengder meldinger mellom 33-åringen og en norsksomalisk fremmedkriger hun skulle møte i Syria.

I en samtale diskuterte de blant annet hva som gir høyest belønning av Gud. Å dra til den islamske staten, eller å utføre terror i Europa.

Da sa den mannlige fremmedkrigeren at kvinnen hadde to valg: Enten å emigrere eller å utføre en operasjon.

Da svarte kvinnen: «Du må sette meg i kontakt med en som kan hjelpe meg med gjøremålet. Hør, jeg vet det, Allah vet det og alle vet at det er mer verdt å utrydde vantroende her framfor å emigrere.»

Oslo tingrett var overbevist om at det var den terrordømte kvinnen som skrev meldingen.