Terje sov under broa - nå er han i jobb

– Jeg bodde under broa på Vaterland på Grønland i si tid. Jeg vet hvordan det livet er. Det er ikke mange som hadde trodd at jeg skulle stå her i dag, sier Terje Mathisen.

Med sjekklisten i hånda går han gjennom et nytt hotellrom. Som teknisk assistent undersøker han blant annet at lys fungerer og at alt er på stell før gjestene kommer.

Fra heroin til hotelljobb

Som 12-13-åring begynte han å røyke hasj, og etterhvert prøvde han tyngre stoffer. Piller, amfetamin, kokain, heroin. Og det som begynte som helgeutskeielser på videregående skole, endte som fulltids rusmisbruk på gata der han okkuperte gårder og sov under broer.

KRYSSER AV: Terje Mathisen går gjennom sjekklista i heisen, etter at nok et hotellrom er undersøkt. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Nå har Terje Marthisen vært rusfri i ni år, etter nærmere 25 år som rusmisbruker. Og han takker blant annet arbeidet for at han holder seg unna rus.

– Rekordmange

Rekordmange, rundt 9000 av de som står lengst unna arbeid, ble i fjor ansatt. Det er en økning fra 6000 i 2015 og 7000 i 2016. Blant de 9000 har en tredjedel lese og skrivevansker, mange har helseproblemer. Andre utfordringer er psykiske problemer, eller rushistorikk som Terje Mathisen.

– Du skal ha rimelig sterk vilje for å komme deg ut av rusen, sier Mathisen.

På 17 år hadde han ikke kontakt med foreldre og søster, før faren ringte via omsorgssenteret. NRK møtte Mathisen i jula, da han så frem til å feire med familien.

BAD-SJEKK: Badet er undersøkt og Terje kan dra videre til neste rom. Foto: Ola Mjaaland / NRK

NHO mener tiltaket fungerer fordi en involverer arbeidsgivere og tar utgangspunkt i deres behov.

– Det fungerer fordi vi kjenner kandidatene godt og vi kjenner arbeidsgivers behov for arbeidskraft godt. Vi får til en god jobbmatch og det betyr mer for arbeidsgiver enn at arbeidstakeren har mange huller i CV-en, sier direktør for arbeid og inkludering, Kenneth Stien i NHO.

NHO: Direktør for arbeid og inkludering, Kenneth Stien i NHO, foran Næringslivets hus. Foto: Ola Mjaaland / NRK

9000 stillinger betyr en samfunnsgevinst på over ni milliarder kroner, ifølge NHO.

– Hvis du er lei nok, og forutsetningene er tilstede og rett hjelp er der, så går det an å klare seg. Arbeid har hjulpet meg mye, sier Mathisen.

Hull i CV-en

Hotellsjef Merete Mundal Aarskog på PS Hotell. Foto: NRK

Han fikk praksis ved PS Hotell, en av 100 arbeids og inkluderingsbedrifter. Målet var at denne praksisen skulle føre til jobb i Scandic.

– Det vi ser er at alle de som har viljen med seg, de klarer vi å hjelpe ut i jobb. Så det spiller ikke så stor rolle om en har hull i CV-en, sier hotellsjef Merete Mundal Aarskog på PS Hotell.

Trude Hammergren, hotell manager ved Scandic. Foto: NRK

– Vi er samfunnsengasjerte og ønsker at de som kommer utenfor skal ha en mulighet. Dette er mennesker som kan jobbe, men de har en historikk som gjør at arbeidsgivere ikke tar dem inn, sier Trude Hammergren, hotell manager ved Scandic.

– Samme mål

Oslokollega er opptatt av å formidle at det ikke alltid er slik at den med best CV er best egnet. Bedriften jobber for arbeidsmarkedsinkludering.

Nina Sandåker Joner, jobb og markedsveileder i Oslokollega. Foto: OLA MJAALAND / NRK

– Det handler om å ha samme mål. Terje hadde mål om jobb, det hadde arbeidsgiveren på Scandic og det hadde vi som veileder. Og det handlet om å styrke hans kompetanse for å nå målet om jobb, sier Nina Sandåker Joner, jobb og markedsveileder i Oslokollega.