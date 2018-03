Telenor selger virksomhetene i Sentral- og Øst-Europa for rundt 27 milliarder kroner

Kjøper er PPF Group, og styret i Telenor ber generalforsamlingen om fullmakt til å utbetale et ekstraordinært utbytte på 4,40 kroner per aksje, opplyser telekonsernet onsdag morgen.

– Telenors strategi er basert på vekst, effektivisering og forenkling. Med salget av virksomhetene i Sentral- og Øst-Europa tar vi et viktig steg i å forenkle Telenors portefølje og fokusere på de områdene hvor vi ser størst potensial for verdiskapning, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, i en pressemelding.

– Etter transaksjonen vil Telenor bestå av integrerte fastnett- og mobilvirksomheter i Skandinavia, og sterke mobiloperasjoner i Asia.

3.500 ansatte

Transaksjonen inkluderer Telenors heleide mobilselskaper i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia, samt tjenesteleverandøren Telenor Common Operation.

Selskapene har mer enn ni millioner kunder og rundt 3.500 ansatte.

– Telenor er trygg på at PPF Groups erfaring fra regionen og sektoren gjør at de blir en god eier for disse selskapene, sier Brekke.

PPF Group er den største private investeringsgruppen i Sentral- og Øst-Europa, og kontrollerer verdier på rundt 35 milliarder euro. PPF Group investerer i flere sektorer, inkludert bank og finans, eiendom, gruvedrift og telekommunikasjon. Tidligere transaksjoner inkluderer kjøp av O2 i Tsjekkia fra Telefonica i 2013 og Nova Broadcasting Group i Bulgaria i 2018.

Sterke markedsposisjoner

Det har lenge vært kjent at Telenor har vurdert salgt datterselskapene i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia.

Selskapet mottok et bud i januar for virksomhetene, og uttalte da at de evaluerte tilbudet og at de ville konkludere prosessen i første kvartal 2018.

Telenors datterselskaper i Sentral- og Øst-Europa har sterke markedsposisjoner og leverer solide finansielle resultater. I 2017 bidro disse selskapene til rundt 9 prosent av Telenors omsetning og rundt 8 prosent av driftsresultatet (EBITDA) før andre poster