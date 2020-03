Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi snakket om hvordan vi kan bruke mobilitetsdata og dele det med helsemyndighetene på en sånn måte at de kan se hvor de skal sette inn sine tiltak, sier Sigve Brekke til NRK.

Telenor-sjefen deltok denne uka i et toppmøte med de åtte største mobiloperatørene i Europa og EU-kommisjonær Thierry Breton for det indre marked i EU.

I møtet uttrykte EU et ønske om å raskt få i gang analyser av mobildata i kampen mot koronaviruset i alle medlemslandene i unionen.

NRK har tidligere fortalt hvordan Telenor og Folkehelseinstituttet samarbeider her i Norge om å gjøre analysene og prognosene enda mer nøyaktige ved å bruke data om befolkningens bevegelser fra mobilnettet.

Sigve Brekke mener vi har kommet langt her i Norge, og at de derfor kan dele sine erfaringer.

– Her tror jeg Telenor ligger veldig langt framme – både fordi vi har jobbet sammen med norske helsemyndigheter over tid og fordi vi også har jobbet med dette i noen av våre asiatiske markeder, sier Sigve Brekke og viser til tidligere forskning de har gjort sammen med helseeksperter på spredningen av andre sykdommer.

Brekke snakket fredag også til World Economic Forum om denne bruken av informasjon fra telenettene i kampen mot korona.

EU: Vil ha det i alle våre medlemsland

EU gikk fredag ut og kunngjorde at de nå planlegger en koordinert innsats på dette feltet.

Målet er å få inn slike data fra alle EUs medlemsland, og at en egen ekspertgruppe skal lage analyser og prognoser for koronasmitten.

Talsmann i EU-kommisjonen Johannes Bahrk Foto: EU-kommisjonen

– Vi ønsker å jobbe med én mobiloperatør i hvert medlemsland for å få et representativt utvalg. Å ha én operatør gjør også at de aggregerte og anonymiserte dataene ikke kan brukes for å spore enkeltpersoner, sier EU-talsmann Johannes Bahrke.

En felles ekspert og forskningsgruppe skal etter planen motta dataene, bearbeide dem og så sende ut tall og analyser til medlemslandene.

Det er ennå ikke klart hvilke mobiloperatører som skal være med i hvert land, men Telenor er allerede i gang med å se om de skal bidra med data i andre nordiske land.

– I Sverige og Danmark har vi tatt kontakt med helsemyndighetene i de to landene. Vi har fortalt dem litt om erfaringene fra Norge, hva vi gjør her, og da tilbudt våre tjenester i de landene, sier Sigve Brekke.

Telenor har vist NRK hvordan de kan se på befolkningens bevegelser, og bidra til smitteanalyser. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Sporing og håndhevelse av portforbud

I en del andre land har det også vært diskutert om mobildata og sporing også kan brukes til å håndheve karantener og portforbud.

I Frankrike har de også vurdert å pålegge innbyggerne å la seg spore med en app, men forslaget ble nedstemt i parlamentet.

– Her har vi personvernlovgivning vi må holde oss innenfor. Der vi er i dag er det anonymiserte data vi kan jobbe med, men selvsagt skal vi bidra så godt vi kan til de respektive myndighetene, sier Sigve Brekke i Telenor.

– Så teknisk sett er det mulig, men det er ikke juridisk avklart?

– Ja, det er korrekt. Teknisk sett er det mulig, men igjen så er det klare reguleringer på dette. Det er også litt mer enn det også. For vi som operatør er ansvarlige for at våre kundedata ikke blir misbrukt. Vi ønsker å være helt sikre på at våre kunder ikke under noen omstendighet skal være bekymret for at persondata blir spredd. Så der har vi en helt klar policy.

I flere land er det nå ikke tillatt å være utendørs om man ikke har en spesiell grunn, og politiet kontrollerer reglene som her i Roma i Italia. Foto: Filippo Monteforte / AFP

– Hvordan ivaretar dere balansegangen mellom at myndighetene får det de trenger, samtidig som dere ikke skal gå over i ren masseovervåking?

– Dette er et nasjonalt problem. Så vi jobber opp mot nasjonale myndigheter. Det gjorde vi også klart overfor EU-kommisjonæren, svarer konsernsjef Brekke.

EU-kommisjonen opplyser også at de ønsker å holde seg innenfor alle gjeldende personvernregler. Så langt har det fra kommisjonen bare vært snakk om anonyme og aggregerte data fra mobilnettene.

– Dataene vil bare bli lagret så lenge krisen pågår. Vi vil så klart følge personvern-reglene GDPR, og dere har kanskje også sett at personvernmyndighetene ikke er imot dette, sier kommisjonens talsmann Johannes Bahrke.