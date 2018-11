Tajik reagerer på mannstunge budsjettforhandlinger – kaller det for «guttekveld»

Lørdag innledet regjeringspartiene budsjettforhandlinger med KrF. Rundt forhandlingsbordet sitter det utelukkende menn.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Henrik Asheim (H), Abid Raja (V), André Njaastad (Frp) og Hans Fredrik Grøvan (KrF) møtte pressen etter det første møtet i budsjettforhandlingene mellom regjeringen og KrF. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fra Kristelig Folkeparti deltar nestleder Kjell Ingolf Ropstad og parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan. For Høyre deltar finanspolitisk talsmann Henrik Asheim, for Venstre visepresident på Stortinget Abid Raja og for Frp finanspolitisk talsmann Helge André Njåstad.

I tillegg er fire mannlige rådgivere med i møterommet.

– Uheldig

De mannstunge forhandlingene reagerer Hadia Tajik (Ap) på.

Til NRK utdyper Tajik at hun syns det er påfallende at når partiene skal la seg bli representert i forhandlingene i neste års budsjett, så sender de ni menn.

OVERRASKET: Hadia Tajik sier til NRK at hun er overrasket over at regjeringspartiene er komfortable med å fremstå slik. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er vel og bra at partilederne til tre av partiene er kvinner, men mange viktige detaljer i noe som er så viktig som budsjettprioriteringene sitter i rommet, forklarer hun.

Tajik sier også at hun er overrasket over at de er komfortable til å fremstå slik, og ikke vil innrømme at det er uheldig.

– Hovedgrepet i budsjettene deres så langt har jo også vært skattekutt opp mot 25 milliarder kroner de siste årene, som i større grad har gagnet bemidlede og privilegerte menn og ikke helt vanlige kvinner, sier Tajik.

Avviser «guttastemning»

– Det er lefser og brus, så «guttekveld» kan vi kanskje ikke kalle det, sier finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim til NRK.

: Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim sier til NRK at han tror budsjettforhandlingene ville ha vært helt like med en annen kjønnsbalanse. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Asheim vil understreke at dette er budsjettforhandlinger og ikke regjeringsforhandlinger, og at abortloven ikke er en sak i dette møterommet.

– Jeg forstår veldig godt hvordan det ser ut på det bildet. Men vi som sitter rundt det bordet kan ikke foreslå en krone uten å få det godkjent av tre damer som sitter over oss, sier han og peker på partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V).

– Stivt og kjedelig

Asheim avviser videre at dette var en «guttekveld» med «guttastemning». Men at de ser på de store bevilgningene og diskuterer på en dannet og ordentlig måte hvordan man skal løse ulike problemstillinger.

– Det er veldig stivt og kjedelig for å være helt ærlig, for det er alvorlige ting som angår mange mennesker vi jobber med. Jeg tror forhandlingene ville ha vært helt like om det var en annen kjønnsbalanse, sier han.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Høyre-politikeren svarer også på Tajiks kritikk, og sier at budsjettene regjeringspartiene har laget i fellesskap, har innført mange sosiale tiltak både for menn og kvinner.

– I tillegg er politikken som blir ført et resultat av hva flertallet av velgerne har bestemt ved valg.

De finanspolitiske talspersonene fra Høyre, Frp, Venstre og KrF satte seg ved forhandlingsbordet lørdag. Opprinnelig hadde finanskomiteen frist til 20. november med å avgi sin innstilling. Fristen er nå blitt forskjøvet til 27. november.