Ropstad: – Budsjettforhandlingene blir en viktig test

Regjeringspartiene innledet lørdag budsjettforhandlinger med KrF. For KrF er økt barnetrygd og høyere minstepensjon de viktigste kravene partiet legger på bordet.

– KrF har klare ambisjoner. Vi ønsker gjennomslag på familiepolitikk. Det betyr økt barnetrygd, men også større bevilgninger til kommunene som går på oppvekst, finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad til NRK rett før forhandlingene settes i gang.

– Vi har i tillegg et viktig forslag om økt minstepensjon. Men klima og fattigdom vil bli viktige saker også.

– En viktig start

Henrik Asheim tror partiene kommer til å bli enige. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I sitt alternative budsjett plusser Kristelig Folkeparti (KrF) på 9 milliarder kroner mer i skatter og avgifter enn regjeringens opplegg for å finansiere en rekke store velferdssatsinger.

Blant annet ønsker partiet et løft på 3,3 milliarder kroner for å øke barnetrygden. En økning av minstepensjonen på 4.000 kroner er også blant de viktigste kravene til partiet.

Kjell Ingolf Ropstad er med i KrF-delegasjonen som til uken innleder sonderinger med tanke på deltakelse i Solberg-regjeringen.

Han mener at budsjettforhandlingene vil være en viktig test for et eventuelt nærmere samarbeid i fremtiden.

– Jeg tror jeg dette blir en viktig start for partiet. Vi er et delt parti, og jeg tror dette blir en viktig test for om det er mulighet for å kunne til slutt lande et regjeringssamarbeid, sier han.

Høyre: – Forhandler med KrF slik vi alltid har gort

Lørdag diskuterte representantene fra de fire partiene i litt over en time før de kom smilende ut av forhandlingsrommet på Stortinget. Kort etter ble det klart at de tyngste diskusjonene hadde blitt utsatt til senere møter.

– Vi har hatt et godt og konstruktivt første møte og har kommet et godt stykke videre. De reelle konfliktene skiver vi litt på. I dag var det mest for å presentere tankene bak og hva som er viktigst for KrF, sa Ropstad.

Høyres finanspolitiske talsperson og leder av finanskomiteen, Henrik Asheim, sier at de foreslåtte skatteøkningene fra KrF i utgangspunktet ikke er en inndekning som Høyre, Frp og Venstre er for.

– Men vår erfaring er at når vi setter oss ned i et rom så blir vi enige om en helhetlig pakke som står for både utgifter og inntekter som alle fire partiene kan stå for, sa han før forhandlingene.

Etter møtet fikk han spørsmål om KrFs planlagte regjeringssonderinger gjør at regjeringspartiene vil være mer ettergivende under budsjettforhandlingene.

Frps finanspolitiske talsmann Helge-André Njåstad sier målet er å igjen bli enig med krF om et budsjett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Nei, det gjør det ikke. Det budsjettet vi nå forhandler om er budsjettet som dagens regjeringspartier har laget og kommet til Stortinget med. Vi forhandler med KrF slik vi alltid har gjort, sa han.

Frp: – Målet er å bli enige med KrF

Frps finanspolitiske talsmann Helge-André Njåstad har tidligere uttalt at KrFs ønskede skatte- og avgiftsøkninger på 9 milliarder kroner mer enn regjeringens opplegg, er krevende for Frp. Han sier de «kjenner igjen KrF» i deres alternative budsjett.

– Vi har ti ganger tidligere blitt enige med KrF om revidert- og statsbudsjett. Målet er å gjøre det igjen for ellevte gang, sier han.