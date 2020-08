Sykkeltrafikken øker flere steder i landet

– Det har vært en høy vekst i antall sykkelreiser de siste årene, men dette er veldig mye. Noe av veksten skyldes nok at det har vært satset mye på sykkel, men det er liten tvil om at korona er en viktig del av forklaringen. Det sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg.

Sykkeltrafikken i Oslo økte med 42 prosent i juni. Det har aldri vært så høy vekst i sykkeltrafikken i Oslo om sommeren, ifølge kommunen.

Økning flere steder i landet

Sykkeltellerne til Statens vegvesen og Oslo kommune viser at antall syklister har økt betydelig fra i fjor i flere norske storbyer. Av de bykommunene NRK har sjekket, er det kun Bodø og Tromsø som har en nedgang i antall syklister i år.

Sykkelpasseringer i uke 33 i 2019 og 2020 Byer 2019 2020 Prosent Oslo 103.288 185.598 80% Bergen 37.038 56.449 52% Trondheim 14.697 16.591 13% Bærum 54.792 67.040 22% Bodø 5.311 4.799 -10% Tromsø 2.106 1.979 -6% Kristiansand 8.641 10.851 25%

Sykkeltelleren i Rådhusgata 28 i Oslo registrerte 1.964 passeringer i uke 33 i fjor. I år har 16.855 passert samme teller under samme periode.

Oslo kommune skal bygge ut 20 km med ny sykkelvei og i tillegg oppgrader 8 km med eksisterende sykkelvei, sier miljø- og samferdselsbyråd, Lan Marie Berg. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

– Dette er veldig bra at så mange har satt seg på sykkelsetet for å redusere trykket på kollektivtransporten. Jeg vil si tusen takk til alle som har valgt å sykle, og håper at enda flere lar seg inspirere til å bli med på dugnaden, sier Berg.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke i Bergen kommune er også fornøyd med økningen i byen det siste året. Bakke sier økningen skyldes flere grunner.

– Det har vært pent vær med høye temperaturer, vi har også gode tall for bruken av bysykler. Koronasituasjonen med oppfordringer om å ikke bruke kollektivt har også bidratt til økningen.

Bakke sier også at flere er positive til å bruke sykkelen mer aktivt.

– Som klima og miljøbyråd så håper jeg at det er en kulturendring som slår inn. At vi blir mer urbane og bruker sykkelen mer for å komme oss frem i byen.

Sykkeltrafikken i hovedstaden har også økt i mars (30 prosent), april (12,5 prosent) og mai (17 prosent). Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Færre reiser kollektivt

I uke 32 hadde Ruter 3,4 millioner reiser i Oslo og Viken. Det er 74 % av det normale passasjertallet sammenlignet med tidligere år. Siden pandemien inntraff har Ruter på det meste vært oppe i 86 % av det normale passasjertallet.

– Det er viktig å poengtere at anbefalingen fortsatt er å ikke reise kollektivt med mindre du må. Benytt sykkel eller gå hvis mulig. Er du syk, ikke reis kollektivt, sier Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Færre reiste med kollektivtransport i uke 32 i år, sammenlignet med året før. Foto: Kathrine Hammerstad / NRK

Redusere smittespredning

Forrige uke anbefalte regjeringen bruk av munnbind på kollektivtransport i og rundt Oslo og i Indre Østfold kommune.

Høie påpekte at ferieslutt og skolestart vil gjøre det trangere om plassen på kollektivtransporten.

– For å redusere faren for smittespredning i rushtiden, har vi oppfordret til bruk av hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid der det er mulig. Det sa Høie på pressekonferansen 14. august.