Under pandemien var det stadig forsinkelser i vareleveranser.

Til tross for at Norge er tilbake til en normalhverdag, så opplever bedrifter fortsatt forsinkelser til enkelte varer.

Kristin Høyesveen, salgssjef for ski og sykkel i XXL Norge forteller at XXL generelt opplever å ha god tilgjengelighet på barnesykler og voksensykler.

– Selvfølgelig, som resten av bransjen, så er det noen hull, og det gjerne på sykler over 10.000 kroner, som gjerne har litt deler av høyere kvalitet, da gjerne spesielt elsykkelmotor og elsykkelbatteri, sier Høyesveen.

Høyesveen sier man vil oppleve å kanskje ikke får akkurat den sykkelen man ønsket, men at de som regel alltid vil ha et alternativ.

XXL opplevde stor etterspørsel etter sykkel i fjor, og det fortsetter i år forteller Høyesveen. Både sykler til barn og voksne er populært, og også de dyrere kategoriene som landeveissykler og elsykler.

– Hvor lang ventetid er det på det meste, for enkelte produkter?

– Det varierer fra del til del, eller sykkel til sykkel, men først og fremst så opplevde vi en sykkelkrise i fjor. Vi ser allerede i år at det er på veg oppover. I fjor opplevde vi at det kanskje kunne være opptil et år ventetid, på enkelte produkter, sier Høyesveen.

Høyesveen sier leveringstiden forandrer seg hele vegen, og det skjer fortsatt forsinkelser.

– Men vi ser absolutt at det er på bedringens veg, sier Høyesveen.

Kristin Høyesveen salgssjef for ski og sykkel i XXL Norge, sier forsinkelser skjer fortsatt, men at de absolutt ser at det er på bedringens veg. Foto: Maria Jostad / Maria Jostad

At det er vanskelig å få tak i enkelte sykler forklarer Høyesveen med ettervirkninger av pandemien, med lengre leveringstider og en stopp i produksjonen av sykler.

– Samtidig ser vi at det er høy etterspørsel, sier Høyesveen.

La inn ordre i år – blir levert i 2024

Bendik Been daglig leder i Sykkelbutikken sier de fortsatt kjenner på leveringsproblemene.

– En god del av de restordrene, som ble akkumulert under pandemien, blir nå levert. Enkelte varer er fortsatt vanskelig å skaffe, men det er mye mer varer i butikk nå, enn det var på samme tidspunkt i fjor, sier Been.

– Hvilke varer er det fortsatt vanskelig å oppdrive?

– Det kan være litt tilfeldig, men en del elsykkelbatterier, som skal til for å ferdigstille elsykler, kan være vanskelig å skaffe. En del komponenter til en del spesialsykler, kan være vanskelig å skaffe, men de fleste slitedeler er blitt enklere å skaffe, enn det det var i 2020 og 2021, sier Been.

Hvor lang tid det kan ta å oppdrive disse produktene er vanskelig å si, fordi leveringstidene forandrer seg hele tiden, sier Been

– Men som et eksempel så plasserte vi noen deler til stisykler på ordre til i år, men de får vi levert i 2024. For andre ting, kan det bare dreie seg om noen uker eller måneder, sier Been.

Bendik Been daglig leder i Sykkelbutikken, sier enkelte varer fortsatt er vanskelig å skaffe, men at det er mye mer varer i butikk nå, enn det var på samme tidspunkt i fjor. Foto: Mads O. Oftshus / Mads O. Oftshus

Been råder kunder som skal ha en spesifikk sykkel eller et spesielt type utstyr, å planlegge innkjøpet.

– Hvis en skal ha en spesiell type racersykkel, så bør en planlegge det allerede i høst, hvis en skal være sikker på å ha det neste år, sier Been.

Også Posten merker denne trenden i varelevering.

Matilda Adelborg ved presseavdelingen til Posten skriver i en SMS til NRK at hvis man skal kjøpe et vanlig produkt, for eksempel et helt vanlig kjøleskap eller en bestselgende datamaskin, så kan man få varene sine ganske raskt.

– Det vi ser kan ta litt lengre tid er spesialbestillinger. Den mest luksuriøse utgaven av en kokeplate eller en bestemt komponent, den typen saker kan ha lengre leveransetider, skriver Adelborg.

Fra paraplydrinker, til ny platting på hytta

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO forklarer forsinkelsene med tre årsaker.

Hovedårsaken til forsinkelsene er fortsatt pandemien.

Under pandemien snudde etterspørselen fra tjenester, til varer, fordi mange tjenester ikke var lov til å bruke under nedstengningene og restriksjonene, forklarer Dørum.

– Altså fra paraplydrinker i Syden, til ny platting på hytta, for å spissformulere det litt, sier Dørum.

Dørum sier produksjonssiden i økonomien håndterte den nye etterspørselen ganske bra gjennom 2020, men utover i fjoråret oppstod det stadig større problemer med kapasiteten. Slike kapasitetsproblemer kalles ofte flaskehalsproblemer, altså for mye etterspørsel og litt for lite produksjon.

– Det innebar at prisene begynte å stige, fordi når det er mangel på noe, så er det økte priser, som bidrar til å skape balanse mellom ønsket etterspørsel og mulig tilbud, sier Dørum.

Det var ikke bare mangel på noen enkeltvarer, forklarer Dørum, men også råvarer, transportkapasitet, energi og folk til å gjøre de ulike jobbene.

– Vi tror jo at en del av disse pressproblemene vil avta over tid, og vi tror blant annet det skyldes at det kommer til å bli lavere økonomisk vekst fremover, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO. Foto: Berit Roald

Den andre årsaken til leveringstrøbbelet er Russlands invasjon i Ukraina og de sanksjoner som fulgte i kjølvannet av det, sier Dørum.

Dette rammet tilgangen på varer fra Russland, men i noen grad også varer fra Ukraina.

– Det forsterket knapphetsproblemene og pressproblemene, sier Dørum.

Den tredje forklaringen til forsinkelsene er at pandemien fortsatt fører til stengte byer, fabrikker og transport, for kortere eller lengre perioder, blant annet i Kina.

– Som er verdens viktigste produksjonssted for konsumvarer, sier Dørum.

Tror det vil avta

Dørum sier vi ikke vet nøyaktig hvordan dette vil bli fremover.

– Men det heter seg at den beste medisinen mot høy prisvekst, er høy prisvekst, fordi høy prisvekst betyr at folk får dårligere råd, og da vil de kjøpe mindre, sier Dørum.

Det betyr at man uansett vil kjøpe mindre av det som har blitt dyrere, forklarer Dørum. Høy prisvekst virker også i retning av å gi et signal til bedriftene om at de må produsere mer.

Et av problemene har vært mangel på containere til bruk i transport. Det har aldri blitt produsert så mange containere som nå.

– Vi tror jo at en del av disse pressproblemene vil avta over tid, og vi tror blant annet det skyldes at det kommer til å bli lavere økonomisk vekst fremover, enn det det har vært i det siste, sier Dørum.

At forbruket beveget seg fra tjenester, til varer under pandemien, vil snu når pandemien har kommet på avstand, sier Dørum.

– Og folk igjen kan dra til Syden og bruke pengene sine på paraplydrinker, og ikke å renovere hus eller hytte, eksempelvis, sier Dørum.