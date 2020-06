Sykehjemsetaten advarer: Ny smitte hos ansatte på sykehjem

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at den første «smittebølgen» på norske sykehjem gikk ned i april, oppdages det igjen smittede ansatte på sykehjemmene i Oslo.

Siden 20. mai er 14 sykehjemsansatte smittet av koronaviruset.

Selv om tallene er små, ser kurven ut til å stige: Ni av de smittede testet positivt på korona den første uken i juni.

Det skjer etter at det gikk tre uker uten at det ble registrert noen nye smittede ansatte på sykehjem i Oslo.

– Det vi frykter mest, er at det skal komme ny smitte inn på institusjonene igjen, sier direktør i Sykehjemsetaten i Oslo, Helge Jagmann, til NRK.

Krisestabledelsen i etaten hadde møter mandag denne uken for å vurdere situasjonen.

Jagmann har ansvaret for 10.000 sykehjemsansatte på 42 sykehjem og helsehus i hovedstaden.

De smittede ansatte som nå er oppdaget, jobber på 10 av institusjonene.

Sykehjemsetaten vil ikke oppgi hvilke sykehjem dette er, men opplyser til NRK at de er spredd over hele byen.

Ny smitte blant sykehjemsansatte i Oslo Ekspandér faktaboks Fra 11. mars til 29. april ble det oppdaget 144 smittede ansatte på sykehjem i Oslo.

Fra 29. april til 20. mai ble det ikke registrert noen smittede ansatte. «Smittebølgen» så ut til å ha lagt seg.

Fra 20. mai og ut mai måned ble det registrert 5 smittede ansatte på sykehjemmene.

Fra 1. juni til 7. juni testet 9 ansatte positivt på korona.

De ansatte jobber på 10 ulike institusjoner i Oslo.

NRK har vært i kontakt med andre store byer som Bergen, Kristiansand og Drammen. De har ikke registrert en tilsvarende oppsving i smittede sykehjemsansatte.

– Vil gjøre alt for å forhindre smitte

Til sammen 95 sykehjemsbeboere ble smittet i Oslo under den første «smittebølgen» med koronaviruset, opplyser Jagmann til NRK.

33 av beboerne døde.

Den aller siste som overlevde smitten og som har vært syk, ble friskmeldt 3. juni.

– Det gleder vi oss over. I dag har vi ikke smittede beboere i det hele tatt. Det er en veldig bra situasjon.

– Men vi er veldig redd for at dette skal oppstå igjen. Vi gjør mange tiltak for å forhindre dette, sier Jagmann.

Han sier sykehjemsetaten blant annet driver smittesporing, omfattende testing og sender ansatte hjem i karantene.

Det er ikke kjent hvordan smitten i alle tilfellene kom inn på de ti sykehjemmene der beboere tidligere har dødd etter å ha blitt smittet av korona.

Etaten sier de likevel i mange tilfeller har klart å spore smitten.

Smittesporingen har vist at både medarbeidere og pårørende tok med seg smitten inn før besøksforbudet ble innført.

Etter dette var det trolig medarbeidere med så små symptomer at de ikke merket at de var syke selv som tok med smitte inn, ifølge etaten.

– Kan være en tilfeldighet

Til sammen ble 144 ansatte på sykehjemmene i Oslo i mars og april.

Det tilsvarende tallet siden 20. mai, er en tidel - 14 smittede.

Jagmann sier tallene også kan skyldes en tilfeldighet.

– Frykter dere en ny «bølge»?

– Ja, vi frykter selvfølgelig en ny bølge. Vi vet jo ikke om dette er starten på noe nytt, eller bare en liten krusning, som man kanskje må forvente å leve med i tiden fremover, sier Jagmann.

– Men vi har intensivert testingen, blant annet for å hindre at kolleger smitter hverandre på arbeidsplassen.

DØDSFALL: Hovseterhjemmet var ett av ti sykehjem i Oslo der beboere døde under den første smittebølgen i mars og april. Hvordan smitten kom inn, er ikke slått fast for alle disse sykehjemmene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Helsedirektoratet: Vanskelig å si om det representerer noe endring

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kommenterer tallene for de nye smittede ansatte i Oslo slik:

– Det er vanskelig å si om dette reflekterer om det er mer smitte i samfunnet eller ikke. Sannsynligvis er det et resultat av mer målrettet testing og smittesporing. Men man må følge nøye med på det, sier Nakstad.

– Dette forteller oss at så lenge det er koronavirus i verden og Norge, så må vi forholde oss til det. Hvis vi slapper av for mye, så risikerer vi en oppblomstring av smitte, som vi må være påpasselige for. Det å teste seg, i tillegg til smittesporing, er veldig viktig.

– Får vi mer smitte i samfunnet, er sykehjemmene og sykehusene sårbare for det. Da øker sannsynligheten for at de også får smitte inn. Enten blant ansatte, pasienter eller besøkende. Det er noe man er oppmerksomme på å unngå i helsetjenesten, sier Nakstad.

TILTAK: God håndhygiene og andre smitteverntiltak er viktig for å unngå smitte på sykehjem. Her ser vi et bilde fra Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand, der fem beboere døde av korona. Foto: ASBJØRN ODD BERGE / NRK

Ber folk være forsiktige

Etatsdirektøren sier tiltak som ble innført for å forhindre smitte generelt i samfunnet er viktige.

– De som bor på langtidsinstitusjoner er ekstremt sårbare. Vi må gjøre alt vi kan, alle sammen for å hindre at denne smitten kommer inn på institusjonene igjen.

Han ber folk om å følge smittevernrådene, for å hindre at smitten sprer seg og når frem til de ansatte på sykehjemmene.

– Alle bør være forsiktige hele tiden. Folk bør holde en meters avstand, vaske hendene, og holde seg hjemme og ikke omgås andre når de er syke eller har symptomer på denne typen luftveissykdommer, sier Jagmann.