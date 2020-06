Det var egentlig bare en helt vanlig vakt som tilkallingsvikar på sykehjemmet i Hemsedal.

– Det var en trivelig, fin dag. Med blide og fine folk, sier Bjørn Morten Halbjørhus.

Han hadde gått på jobb som vanlig på Hemsedal Bygdaheim. Der har han ansvar for å følge opp beboere ved en demensavdeling.

NRK har kartlagt 110 institusjoner med sykehjemsplasser som har hatt koronasmittede ansatte. Søk på din kommune eller ditt lokale sykehjem litt lenger ned i saken.

Noen beboere ved sykehjemmet i Hemsedal hører dårlig. Andre trenger hjelp til å komme seg ut.

– Jeg er veldig tett på dem. Jeg går og leier dem. De som trenger hjelp til det, får være med ut og gå.

Bortsett fra litt prat om koronaviruset i bygda, er det ikke noe som tilsier at noe er annerledes enn normalt denne arbeidsdagen.

Halbjørhus tar farvel med beboerne, og går hjem fra jobb.

Datokalenderen som henger på veggen på sykehjemmet, viser torsdag 12. mars.

UT PÅ TUR: Å ta beboere med ut i frisk luft utenfor sykehjemmet er en viktig del av jobben til Halbjørhus. Foto: Caroline Utti / NRK

Etterpå holder statsminister Erna Solberg en pressekonferanse på TV.

Alvoret i koronakrisen synker inn. Norge stenges ned.

Halbjørhus får beskjed om å holde seg borte fra sykehjemmet, siden han har vært på ferie i Tyrkia.

Noen dager senere leser han på nettet: Det har vært koronasmitte på en bridgeturnering i Nesbyen i Hallingdal. Der hadde også han vært.

– Da tenkte jeg med en gang på beboerne. Hadde jeg smittet dem? Jeg sov ikke mye den natten. Da begynte tankene å kverne. Jeg visste at jeg hadde vært på jobb.

– Du tenker at du kanskje har smittet et helt aldershjem.

Det er 23 beboere på sykehjemmet. Alle er blant de mest sårbare for viruset.

TETT PÅ NATUREN: Hemsedal Bygdaheim ligger idyllisk til i Hemsedal. Bak sykehjemmet ser vi fjellet Totten. Foto: Caroline Utti / NRK

Over 100 sykehjem med koronasmittede ansatte

Halbjørhus er langt fra den eneste sykehjemsansatte i Norge som har vært smittet på jobb.

NRK har vært i kontakt med alle de rundt 270 kommunene med registrert koronasmitte i Norge.

Disse kommunene har opplyst om 110 sykehjem og helsehus som har hatt smittede ansatte.

De aller fleste av disse institusjonene er sykehjem.

Et helsehus fungerer ofte som et slags forsterket sykehjem med flere behandlingstilbud, der beboerne skal trenes opp igjen til å bo hjemme.

Ikke alle institusjonene har hatt de smittede ansatte fysisk på jobb. Noen av dem har for eksempel vært i karantene mens de har vært smittet.

Selv om det har vært smittede ansatte på sykehjemmene, er det ofte vanskelig å vite hvordan smitten har kommet inn.

Også besøkende eller nye beboere kan bære med seg smitte.

I NRKs «koronaliste» over norske sykehjem kan du se selv om smitten har rammet et sykehjem nær deg. Detaljerte opplysninger om listen finner du helt nederst i denne saken.

Saken fortsetter under søkeboksen.

dh-korona-okonomi Sykehjem Påvist Smitte Smitte blant ansatte Døde etter smitte Aktiv smitte Ingen treff på søket ditt

Beboerne på sykehjemmet i Hemsedal ble testet etter at det ble oppdaget at Halbjørhus var smittet.

Kollegene ble satt i karantene.

Det gikk tre dager før han fikk svar på om noen beboere var smittet.

– Hvordan var de dagene?

– Tøffe. Du bryr deg ikke mye om deg selv. Du tenker på at du kanskje har smittet et helt aldershjem.

– Det er klart: Det er eldre folk, men likevel. De har et liv. De fortjener ikke en sånn død.

SMITTET PÅ BRIDGETURNERING: Alle tok på de samme kortene, og de satt tett. Halbjørhus ble smittet da han spilte bridge i Nesbyen. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

Halbjørhus forteller at han ikke fikk noe som helst forvarsel om at han kunne være smittet av koronaviruset.

Han kjente ingen symptomer.

– Jeg merket absolutt ingenting. Den dagen jeg fikk svar på at jeg hadde testet positivt, hadde jeg gått en og en halv mil på ski på formiddagen.

64-åringen trodde det ikke ville være noe tvil dersom han skulle bli smittet av viruset. Han er selv i risikogruppen på grunn av en lungesykdom, som gjør at han har femti prosent lungekapasitet.

I tillegg har han diabetes og høyt blodtrykk.

– Jeg trodde jeg selv at hvis jeg skulle bli koronasmittet, så ville jeg bli syk. Det var jo enkelte som pratet som om da ville jeg ha vært ferdig, på grunn av lungene mine, forklarer Halbjørhus.

BEKYMRET: Halbjørhus var svært bekymret for beboerne, som han vanligvis er sammen med her på Hemsedal Bygdaheim. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

Mens han og kona satt hjemme og lurte på hvordan det gikk med beboerne, sendte sykehjemmet blomster på døra.

Noe annet som gjorde ventetiden litt lettere, var beroligende ord fra legene.

Tips NRK om koronasmitte på sykehjem Hei! Har du tips om hvor det er koronasmitte på sykehjem i Norge, som ikke står oppført i NRKs liste over smitterammede sykehjem

andre opplysninger om koronasmitte på sykehjemmene

eller hvordan koronasmitte har kommet inn og/eller spredd seg på norske sykehjem Send meg en e-post! Jeg er også interessert i å komme i kontakt med deg hvis du har personlige erfaringer rundt koronasmitte på sykehjem, og ønsker å snakke med oss i NRK om dette. Hvis du har synspunkter og tips om saker om smitte på sykehjem, vil jeg også gjerne at du tar kontakt.

Selv om fraværet av symptomer gjorde det umulig for Halbjørhus å oppdage smitten selv, hadde det også en positiv side: Han var etter alt å dømme mindre smittsom.

Det forklarer kommuneoverlege i Hemsedal, Camilla Underland.

– Risikoen for at han kunne smitte andre på sin siste vakt på sykehjemmet, var lav. Men vi valgte likevel å ikke ta noen sjanser.

Når man har utviklet symptomer på covid-19, har man en større virusmengde i kroppen.

Da er det også mer sannsynlig at man smitter andre, ved at man for eksempel hoster.

Kommuneoverlegen satte uansett kollegene på sykehjemsavdelingen i karantene, inntil hun var helt sikker på at det ikke hadde kommet smitte inn på sykehjemmet.

SENDTE ANSATTE I KARANTENE: Kommuneoverlege og smittevernlege Camilla Underland overvåket smittesituasjonen i Hemsedal. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

Halbjørhus var uansett svært bekymret for beboerne.

– Det var noen tunge dager.

Så kom beskjeden som gjorde at han kunne puste lettet ut. Ingen på sykehjemmet, hverken beboere eller ansatte, hadde blitt smittet.

– Jeg sov vel litt dårlig om nettene, inntil jeg fikk bekreftet at det gikk bra – alt sammen.

– Heldigvis hadde det gått bare to dager fra jeg ble smittet, til jeg var på jobb. Da fikk jeg beskjed om at jeg sannsynligvis ikke var smittsom, forklarer Halbjørhus.

Han roser innsatsen til kommunen og sykehjemmet, og sier de handlet raskt.

KJEMPET MOT SMITTEN: Kommuneoverlege Camilla Underland, som også er smittevernlege, måtte håndtere koronasmitten i Hemsedal. Her er hun på legekontoret i bygda. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

Sykehjemmet ble skånet fra viruset. Halbjørhus slapp å være den som tok med seg smitte inn.

– Jeg har jo tenkt at jeg er heldig for at jeg slapp det. Det kunne jo ha vært meg som hadde dratt med meg smitte inn, sier tilkallingsvikaren.

– Selv om jeg ikke hadde kunnet noe for det i det hele tatt.

Historien om koronasmitten i Hemsedal endte godt.

Slik har det ikke vært ved alle sykehjemmene der koronasmitten har kommet inn mellom veggene.

HER RAMMET SMITTEN: Stener Heyerdahl omsorgssenter ble hardt rammet av viruset. Her ser vi hagen til sykehjemmet. Foto: ASBJØRN ODD BERGE / NRK

Avdelingsleder: – Det vanskeligste var å ringe til pårørende

– Vi vet ikke hvem som tok med seg smitten inn. Det er vi egentlig glade for, sier Sissel Birkeland Amundsen, som er avdelingsleder ved Stener Heyerdahl omsorgssenter.

Hun understreker at de ikke vil at noen ansatte skal føle skyld.

En eller flere smittede ansatte, som ikke hadde noen symptomer, brakte med seg smitten inn på sykehjemmet, tror Kristiansands kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Sykehjemmet er et av 33 sykehjem hvor spredning av koronasmitte har ført til dødsfall, viser NRKs kartlegging.

Ti beboere ble smittet. Fem døde, og fem ble friske.

Avdelingslederen har selv ringt til barn og ektefeller av dem som ble smittet.

– Det vanskeligste har vært å ringe til pårørende å si: «Din kjære er smittet av korona». Og det å faktisk ringe og si: «Nå er din kjære død av korona».

Da pårørende ble varslet om at beboerne var smittet, ble de svært redde, og svarte: «Nå mister jeg vel min kjære», forteller Amundsen.

STO MIDT I KRISEN: Avdelingsleder på Stener Heyerdahl omsorgssenter, Sissel Birkeland Amundsen, måtte ringe til pårørende og varsle om dødsfall. Foto: ASBJØRN ODD BERGE / NRK

Helsefagarbeider Hanna Solvik Fredriksen har hatt tett kontakt med beboerne under krisen som oppsto på Stener Heyerdahl.

Hun er en av 16 ansatte som ble smittet.

Solvik Fredriksen varslet selv om at hun ikke kunne jobbe da hun kjente symptomer på korona.

Når hun ikke var hjemme i karantene, pleide hun beboerne.

– Det var veldig tøft. Beboerne er en del av hverdagen vår, og vi er en del av deres hverdag. Vi får utrolig hjerte for dem, og vi kommer veldig nær.

KJENTE SYMPTOMER, BLE HJEMME: Helsefagarbeider Hanna Solvik Fredriksen ga beskjed om at hun følte seg syk. Det fikk alle de ansatte beskjed om å gjøre, ved den minste mistanke om symptomer. Foto: THOMAS SOMMERSET / NRK

Mens beboere døde på sykehjemmet, jobbet de ansatte intenst med å få kontroll på smitten.

– Det har vært mye redsel, mye frykt og frustrasjon, forteller fagsykepleier og verneombud Charlotte Zahl.

Hun sier de ansatte har jobbet hardt for å hindre smitte.

– De har jobbet utrolig bra. De har et godt arbeidsmiljø, og har stått på. Mange har jobbet doble vakter. De har hatt et utrolig godt samarbeid.

– De har vært redde for å få viruset selv, og for å smitte familiene sine, sier Zahl.

JOBBET SAMMEN I EN TUNG TID: Fagsykepleier og verneombud Charlotte Zahl (t.h) forteller om svært krevende dager for de ansatte. Til venstre i bildet ser vi Hanna Solvik Fredriksen. Foto: THOMAS SOMMERSET / NRK

De ansatte jobbet med fullt smittevernutstyr, og isolerte de smittede beboerne på egne avdelinger.

Rutiner rundt håndvask og hygiene ble terpet inn.

Sykehjemmet er nå helt smittefritt. Det har ikke vært koronasmitte på Stener Heyerdahl omsorgssenter siden begynnelsen av april.

MÅNEDENS MEDARBEIDER(E): Da Stener Heyerdahl omsorgssenter ble smittefritt i april, ble alle de ansatte utnevnt til månedens medarbeider. Foto: ASBJØRN ODD BERGE / NRK

Helsedirektoratet: – Mange har unngått smitte

Det er Helsedirektoratet som vurderer og anbefaler tiltak for å hindre koronasmitte. Tiltak som gjelder både generelt i samfunnet, og for de rundt 900 sykehjemmene i Norge.

NRK har lagt frem tallet på 110 sykehjem og helsehus som har hatt smittede ansatte til fagdirektør Svein Lie.

Han sier det er et resultat av den generelle smittespredningen i befolkningen.

– I Norge har over 8.000 mennesker fått påvist koronasmitte i Norge. Da er det naturlig at en stor andel av dem jobber i helse- og omsorgssektoren.

– Føler du deg trygg på at vi har hatt gode nok tiltak for å hindre smitte inn på sykehjemmene gjennom ansatte?

– Vi har i hvert fall gjort de tiltakene vi kan når det gjelder det å informere om når du ikke skal gå på jobb, og hva du skal gjøre når du er på jobb. Og så kan det ha skjedd glipp, og derfor krever dette kontinuerlig oppmerksomhet.

SYNLIG: Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet svarer på spørsmål fra pressen da pandemien kom til Norge for alvor i mars. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Han peker på funnene i NRKs kartlegging, som også viser at det har vært dødsfall ved 33 av sykehjemmene etter at koronasmitten har spredd seg.

– Jeg synes at tallene tyder på at det har vært smittede ansatte ved langt flere sykehjem enn de som har fått smitte inn. Dette er også noe sykehjemmene i stor grad har klart.

– I starten av koronapandemien i Norge var det mange som ikke kunne teste seg og måtte kjenne på egne symptomer. Hvilke utfordringer har den situasjonen gitt de ansatte, tror du?

– Det har sikkert vært krevende. Veldig krevende. Derfor er regelen: Ikke gå på jobb, selv om du bare er litt snufsete og syk. Og så har vi jobbet veldig med å få opp testkapasiteten. Nå er det snart ingen hindring på å teste og få analysert prøvene, sier Lie.

– Når man kan bære med seg smitte, uten å ha symptomer, og så gå på jobb: Har man da et vanntett nok system for å hindre at smitte kommer inn på sykehjemmene gjennom ansatte?

– Det vil aldri være helt vanntett. Men det er derfor vi har gått inn for å teste alle som kan ha den minste mistanke, for å få avgjort det.

Lie sier koronasmitten i Norge nå er så lite utbredt at man ikke kan «verne» alle beboere mot alle ansatte, fordi sykehjemsbeboerne trenger pleie.

– Da må man forholde seg til dilemmaet: Litt risiko, som man kan kontrollere med smittevern og testmuligheter, opp mot behovet for at de som bor der skal få hjelp, sier Lie.

SMITTEVERNTOPP: Fagdirektør Svein Lie jobber med smittevern i Helsedirektoratet. Foto: NUNO DUARTE / NRK

Det er ikke kjent hvordan koronasmitten har kommet inn til alle de ulike sykehjemmene der beboere har blitt smittet.

Smitten kan også komme inn gjennom besøkende. Nye beboere som legges inn på sykehjemmet, kan også utgjøre en smitterisiko.

Har du tips om hvordan koronasmitten har kommet inn eller spredd seg på norske sykehjem? Tips NRKs reporter på halldor.asvall@nrk.no

– Jeg var heldig som slapp det

I Hemsedal er Bjørn Morten Halbjørhus glad for at han ikke endte opp med å bli den som tok med seg smitte inn på sykehjemmet.

– Hvordan tror du ansatte som man antar har tatt med seg smitte inn, har det?

– Jeg er nok redd for at mange har det vondt. Jeg håper egentlig at de ikke har det. Det er ikke noe de kan noe for.

Nå har Halbjørhus vært «smittefri» lenge.

Fredag var han tilbake på sin første vakt som tilkallingsvikar siden han ble sendt hjem 12. mars.

Da kunne han hilse på beboerne igjen.

– Det var veldig moro å komme inn og se at de var like blide og hyggelige alle sammen. Det var skikkelig koselig.

Han er glad for igjen å kunne hjelpe de eldre med demens i bygda.

– Den jobben gir vel meg like mye som den gir dem. Jeg setter pris på det.

LETTET: Halbjørhus tenkte mye på beboerne da han fikk beskjeden om at han var smittet. Nå kan han ta vakter på sykehjemmet igjen. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

Mer informasjon om NRKs «koronaliste»

NRKs oversikt viser om den enkelte kommune har opplyst at det er smittede beboere eller smittede ansatte ved sykehjemmet. Et kryss betyr at ingen har vært smittet. Et «avhukingstegn» betyr at de har vært smittet. Smittede beboere eller smittede ansatte kan i denne sammenheng bety alt fra én person og oppover. Opplysningene gjelder historisk tilbake i tid, det er ikke et uttrykk for en «nå»-situasjon.

Hvis det har vært smittede ansatte, og det er kjent hvor mange ansatte som til sammen har vært smittet ved sykehjemmet, vises dette i NRKs liste.

Ikke alle de ansatte har vært på jobb mens de har vært smittsomme. I NRKs liste føres potensielt smittsomme ansatte slik: Hvis en eller flere av de smittede ansatte ved sykehjemmet var på jobb de siste 48 timene før de fikk symptomer på korona, vises dette med et avhukingstegn i listen. Dette er tidsperioden FHI mener man må ta høyde for at smittede kan smitte andre. Et slikt tegn vises også hvis den ansatte først jobbet på sykehjemmet, og så senere fikk påvist smitte, selv om de ikke har hatt symptomer.

Tallet på døde gjelder sykehjemsbeboere som har dødd med koronasmitte. Det er ikke bekreftet at alle dødsfallene på alle sykehjemmene har covid-19 som hovedårsak. Noen steder er de for eksempel satt opp som en «meddiagnose», eller såkalt bidiagnose.

Aktiv smitte betyr at det fortsatt er koronasmitte blant beboere som nå befinner seg på sykehjemmet.

NRK har lagt ved egne utfyllende opplysninger for flere kommuner, som ikke kommer frem i NRKs liste. Dette gjelder særlig de store byene, som har ulik praksis for hva slags opplysninger de gir ut. Kommuner som har en egen utfyllende faktaboks i NRKs liste er: Oslo, Bergen, Drammen, Hamar, Bærum, Aremark, Nesodden, Asker, Lier, Ringsaker.

Der NRK mangler opplysninger om det har vært smitte på sykehjemmet blant beboere eller ansatte, står det et spørsmålstegn.

Der NRK vet det har vært dødsfall blant beboere, men ikke vet hvor mange som til sammen har dødd ved sykehjemmet, står det «ukjent antall».

Der NRK mangler opplysninger om det fortsatt er smittede beboere som fortsatt befinner seg på sykehjemmet der det har vært smitteutbrudd, står det «ukjent».

NRK har hentet inn opplysninger fra alle kommunene med registrert koronasmitte i Norge. I kolonnen «sist oppdatert» står det når NRK sist hadde kontakt med kommunen om opplysningene.

NRKs tall gjelder bare dødsfall og smitte blant beboere der smitten har kommet uoppdaget inn på sykehjemmet. Hvis det for eksempel har vært planlagt at en smittet pasient skal legges inn på en egen covid-19 avdeling ved et sykehjem, regnes dette ikke med i NRKs oversikt.

Hvis det er kjent at en pasient med covid-19 sykdom skal legges inn på et sykehjem, vedkommende følges opp med fullt smittevernregime som er planlagt på forhånd, og så dør uten å smitte noen andre, regnes dette ikke med I NRKs oversikt.

Hvis en ny beboer har vært smittet da vedkommende ble lagt inn på sykehjemmet uten at sykehjemsledelsen var klar over over smitten med en gang, vises sykehjemmet i NRKs liste.

NRK oppfordrer kommunene selv å ta kontakt hvis de mener opplysninger i listen mangler, eller ikke er fullstendige. Det samme gjelder publikum som kjenner til situasjonen på de ulike sykehjemmene, eller som har andre tips om koronasmitte på sykehjem til NRK.

Det ikke er «uvanlig» at sykehjemsbeboere dør på sykehjem. Oslo kommune opplyser at sykehjemsbeboerne i gjennomsnitt lever de to siste årene av sine liv på kommunens sykehjem. Beboere på sykehjem har ofte andre, underliggende sykdommer. Noen ganger kan en ellers frisk sykehjemsbeboer dø av covid-19 sykdom. Andre ganger kan det være den siste, medvirkende årsaken til at noen som allerede har en generelt dårlig allmenntilstand dør. Vanligvis er de som bor på sykehjem, blant dem som er aller mest utsatt hvis de blir smittet.

Sykehjemmsunntak for Oslo Ekspandér faktaboks Det har vært smitte hos ansatte ved 28 sykehjem i Oslo. Dette tallet inkluderer både sykehjem med ansatte som har vært fysisk på sykehjemmet mens de har vært koronasmittet, og sykehjem som har hatt ansatte som ikke har vært på sykehjemmet mens de har utgjort en smitterisiko for andre (for eksempel ved at de har gått rett i karantene etter en utenlandstur.

Av de 28 sykehjemmene, har halvparten – 14 sykehjem – hatt smitte blant beboere.

Ved 10 av sykehjemmene har beboere dødd etter koronasmitte.

Oslo kommune vil ikke navngi alle de 28 sykehjemmene som har hatt smitte blant beboere eller ansatte. NRK har ført opp 17 konkrete navn på sykehjem i listen i Oslo. Dette er sykehjem der vi enten vet om ansatte er smittet, beboere er smittet, eller beboere har dødd.

I tillegg til sykehjemmene som står oppført i NRKs koronaliste for sykehjem, er det flere andre sykehjem hvor det har vært smitte. Dette er sykehjem der Oslo kommune har bekreftet at det har vært smitte blant beboere og/eller ansatte (såkalt smittetilknytning), men hvor vi ikke vet spesifikt hva slags smitte det er. Noen av disse sykehjemmene er: Ammerudlunden sykehjem, Kantarellen bo- og behandlingssenter, Romsås sykehjem, Sagenehjemmet, Solvang helsehus, Ullern helsehus, Uranienborghjemmet (kilde: pressemelding Sykehjemsetaten i Oslo, 27. mars).

Disse sykehjemmene kommer ikke opp i søk på Oslo i NRKs koronaliste, fordi vi ikke vet om det var enten beboersmitte eller ansattsmitte på sykehjemmet.

Opplysningene for søk på sykehjem i Oslo baserer seg på pressemeldingene Oslo kommune har sendt ut om smitten på sykehjemmene, eller bekreftelser sykehjemsetaten har gjort til NRK.

Det har ikke vært registrert nye koronasmittede ansatte eller beboere på sykehjem i Oslo siden slutten av april.

Oslo kommune opplyser til NRK 29. mai at de har en smittet beboer og seks smittede ansatte. Disse er fordelt på 5 institusjoner. 200 medarbeidere og beboere har blitt friske

Unntak for Drammen Ekspandér faktaboks Det er tre ulike sykehjem hvor sykehjemsbeboere har dødd etter koronasmitte i Drammen. Disse sykehjemmene er Fredholt bo- og servicesenter, Saniteten bo- og servicesenter, og et tredje sykehjem Drammen kommune ikke vil opplyse navnet på.

Det er til sammen ti sykehjemsbeboere som har dødd etter koronasmitte på sykehjem i Drammen. Kommunen vil ikke opplyse om hvor mange som har dødd etter koronasmitte på Fredholt bo- og servicesenter. Det samme gjelder for Saniteten bo- og servicesenter. Kommunen sier imidlertid at det til sammen på disse to sykehjemmene har vært ni dødsfall. På det tredje sykehjemmet har det vært ett dødsfall.

Drammen kommune har i sine pressemeldinger navngitt syv sykehjem/institusjoner hvor det har vært smitte.

I NRKs liste står det “ukjent” i kolonnen for dødsfall for alle andre institusjoner enn de to sykehjemmene hvor kommunen har bekreftet dødsfall, siden det ikke er opplyst om hvor det siste dødsfallet skjedde.

Der kommunen har bekreftet at det har skjedd dødsfall, men ikke vil bekrefte nøyaktig hvor mange, står det et spørsmålstegn.

Det har også vært dødsfall på en egen isolasjonsavdeling for pasienter med covid-19 på Strømsø sykehjem. NRK har holdt disse tallene utenfor, siden denne oversikten handler om ukontrollert spredning av smitte på sykehjem.

Hamar Ekspandér faktaboks Det har vært én smittet ansatt på tre ulike sykehjem i Hamar kommune, opplyser Hamar kommune.

Kommunen opplyser til NRK at det ene sykehjemmet er Finsalsenteret. Kommunen har ikke opplyst navnet på de to andre sykehjemmene.

Bergen Ekspandér faktaboks Bergen kommune vil ikke opplyse om hvilke sykehjem som har hatt smittede ansatte.

Bergen kommune opplyser at det totalt har vært 12 sykehjem med smittede ansatte. På fire av disse sykehjemmene har beboere blitt smittet. Sykehjemsbeboere har også dødd etter koronasmitte på disse fire sykehjemmene.

Bærum Ekspandér faktaboks Bærum kommune opplyser til NRK at 10 beboere døde etter koronasmitte på Vallerhjemmet. Ytterligere to beboere, som senere døde, ble utskrevet og smittet først etter utskrivelse, ifølge kommunen. Derfor har NRK ført opp tallet 10 under døde på Vallerhjemmet.

Nesodden Ekspandér faktaboks En pasient ved Nesoddtunet ble lagt inn på Ahus. Så ble pasienten sendt tilbake til Nesoddtunet. Det skjedde etter at pasientet hadde testet negativt på en test ved Ahus. Etter noen dager, ble sykehjemmet kontaktet av Ahus. De sa at pasienten hadde delt rom på Ahus med en som senere viste seg å være smittet. Sykehjemmet testet pasienten på nytt. Testen var positiv. Pasienten ble sendt til ble sendt til Ahus på nytt for behandling. Alle pleierne som hadde vært i kontakt med pasienten ble satt i karantene. En ansat var blitt smittet. Ingen av de andre beboerne på Nesoddtunet ble smittet, opplyser Nesodden kommune til NRK.

Asker Ekspandér faktaboks Den ansatte som var smittet ved Solgården bo- og omsorgsenter, jobbet ikke med pleie- og omsorgsoppgaver. Vedkommende jobbet ved kjøkkenet, opplyser Asker kommune til NRK.

Aremark Ekspandér faktaboks En pasient ble overført til korttidsopphold på sykehjemmet Fosbykollen sykehjem 30. mars. Det skjedde etter at vedkommende var lagt inn på sykehuset Østfold. Det var da ingen mistanke om smitte. 31. mars fikk kommunen beskjed om at pasienten hadde vært nærkontakt til en annen person ved Sykehuset Østfold, som fikk bekreftet covid-19 sykdom 31. mars. Da isolerte sykehjemmet pasienten på smittevernavdelingen. Pasienten var på ordinær avdeling i et halvt døgn før smitten ble oppdaget. Kommunen har ikke opplysninger om at noen ansatte ble smittet etter hendelsen, opplyser kommunen til NRK.

Ringsaker Ekspandér faktaboks På et sykehjem i Ringsaker kommune døde en eldre person av covid-19 sykdom 18. mars. Personen ble kort tid tidligere lagt inn på en korttidsplass ved avdelingen. Vedkommende ble testet ved innleggelse og fikk påvist koronasmitte. Personen smittet ingen andre beboere eller ansatte, og ble smittet før den kom til sykehjemmet, sier kommunen til NRK. Kommunen har ikke opplyst om hvilket sykehjem dette er. NRK har valgt å holde dette dødsfallet utenfor tallene for døde på sykehjem, fordi personen ifølge kommunen selv ble smittet utenfor sykehjemmet. Det skal heller ikke ha skjedd smittespredning på selve sykehjemmet.

Lier Ekspandér faktaboks En pasient ble overført til Fosshagen sykehjem lørdag 4. april. Etter tre timer ble pasienten isolert, etter at en sykepleier mistenkte smitte. Pasienten ble testet. Testen var positiv, og pasienten ble flyttet til Nøstehagen bo- og omsorgssenter søndag 5. april. De ansatte som hadde vært i kontakt med pasienten før det ble innført smitteregime rundt pasienten, måtte i karantene. Ingen ansatte eller andre pasienter ble smittet, opplyser Lier kommune til NRK.

NRK-reportere som har jobbet med NRKs koronaliste for norske sykehjem: Halldor Asvall, Arnfinn Nygaard, Dag Kessel, Tea Eline Skarpjordet, Jenny Dahl Bakken, Paul André Sommerfeldt, Roald Marker, Helge Carlsen, Christina Cantero, Mariam Eltervåg Cissé, Oda Viken, Bjørn Tore Pedersen, Adrian Dahl Johansen, Torkel Schibevaag, Hanne Høyland, Linn Udnes, Rushda Syed, Else Karine Archer, Jon-Arne Akselsen, Helle Fjelldalen, Pål Andersen, Alf-Jørgen Tyssing, Erlend Kinn.