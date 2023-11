SV vil ha internasjonale sanksjoner mot Israel

– Det vi ser, er at Israel ikke retter seg etter vedtak og resolusjoner. Og derfor mener vi det er på tide å sette makt bak kravene.

Det sier Ingrid Fiskaa, utenrikspolitisk talsperson i SV, til NRK.

Hun sier det hun kaller «krigsforbrytelser i stor stil i Gaza» ikke kan fortsette.

– Da må vi bruke sanksjoner for å legge mer press på Israel, sier Fiskaa.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) åpnet i slutten av oktober etterforskning av mulige krigsforbrytelser begått i Israel 7. oktober, samt på Gazastripen og Vestbredden etter krigens utbrudd.

Ap: Dårlig idé

Nå har SV fremmet et forslag i Stortinget om en internasjonal våpenboikott og harde økonomiske sanksjoner mot landet.

– Det handler om en internasjonal våpenembargo og å fryse private formuer, sier Fiskaa.

Åsmund Aukrust, utenrikspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, sier eventuelle sanksjoner ikke er noe Norge kan gjøre alene.

– Vi mener Israel bryter folkeretten. Det bruker vi absolutt alle muligheter til å formidle til israelerne, palestinerne og alle andre. Skulle sanksjoner være aktuelt er det noe vi eventuelt må gjøre sammen med andre land, sier Aukrust til NRK.

Åsmund Aukrust på en tidligere sending av Dagsnytt 18 i oktober. Foto: Amanda Iversen Orlich

Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik (Ap) i Utenriksdepartementet sier sanksjoner er en dårlig idé.

– Vi mener sanksjoner mot Israel i seg selv er en dårlig idé. Både fordi det vil være ensidige sanksjoner, men også på grunn av den rollen Norge spiller og har spilt historisk, sier Kravik i Politisk kvarter mandag morgen.

Leder Astrid Hoem i datterpartiet AUF, sier spørsmålet om sanksjoner alltid er en stor diskusjon på deres landsmøter.

– Den brutale bombingen av Gaza ser ikke ut til å stoppe med det første. Da må vi vise at vi ikke har dobbeltmoral på når vi innfører sanksjoner. Jeg mener det er på tide, sier Hoem.

Rett til å forsvare seg

Israel mener på sin side de forsvarer seg og svarer på Hamas-angrepet mot Israel den 7. oktober der over 1000 mennesker ble drept.

– Hvis en stat ikke kan forsvare seg selv, eller blir kritisert for å gjøre det i tråd med folkeretten, vil terrororganisasjoner bli mer og mer modige og fortsette å bruke disse metodene, med internasjonal støtte.

Det sa Israels ambassadør til FN, Meirav Eilon Shahar, tidligere i oktober.

Flere land, inkludert Norge, har sagt at Israel hadde rett til å forsvare seg mot Hamas' angrep, men at det må skje proporsjonalt.

Frp: – Feil vei å gå

Sylvi Listhaug, stortingsrepresentant for Frp, mener sanksjoner mot Israel er feil vei å gå.

– Å boikotte det eneste demokratiet i Midtøsten, som er utsatt for det verste angrepet på jøder siden holocaust, mener vi er helt feil vei å gå, slik situasjonen er nå, sier Listhaug.

Frps Sylvi Listhaug mener sanksjoner mot Israel er feil vei å gå. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Israels ambassadør til Norge, Avraham Nir-Feldklein, har tidligere sagt at han mener Norge er mer kritiske til Israel enn andre europeiske land.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa lørdag at det må bli slutt på krigføringen i Gaza.

– De lever under forhold som nå døgn for døgn blir verre og verre. Så jeg vil bare si at den humanitære våpenhvilen er helt nødvendig for å unngå det jeg tror kan bli en enorm katastrofe, sa Støre til NRK.