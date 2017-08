SV grillet om åpning av nye oljefelt da de var i regjering

Saken oppdateres.

– Vi var en motkraft i regjeringa, men vi kunne ikke bestemme alene, svarte SV-leder Audun Lysbakken da programlederen listet opp 14 navn på olje- og gassfelt som ble til under den rødgrønne regjeringa.

SV-lederen mener partiet har tatt til orde for et roligere tempo i oljepolitikken, og en ansvarlig miljøpolitikk.

– Da klimagassen gikk opp i 2015 under den blå regjeringa kalte dere det for en «klimafiasko», men det var jo resultatet av SV-politikk etter at dere var med på å åpne oljefeltet Knarr?

– Det var et samlet Storting som stod bak disse utbyggingene. SV satt i regjering, og vi var en motkraft, men SV som har seks prosent oppslutning, kan ikke ha ansvar for at det store flertallet i norsk har stått for en annen oljepolitikk enn den vi har, svarte Lysbakken.

– Trenger ikke miljøpartier som bare har ideelle standpunkt

I ett av SVs hovedkrav til en samarbeid med Arbeiderpartiet i regjering er at sårbare og uåpnede deler på norsk sokkel skal få ligge i fred for oljebransjen.

– Hva med områder som er sårbare, men som er åpnet, Barentshavet for eksempel. Der kan jo bare oljeletingen fortsette om dere går inn i et regjeringssamarbeid?

– Vi ønsker ingen ny oljeleting i Norge i det hele tatt. Det betyr at Norge må la store deler av vår olje og gass ligge, men dessverre er det sånn at de partiene som er mest bundet til fossiløkonomien har et massivt flertall i norsk politikk. Vi har formulert dette kravet så tøft som vi mener det er mulig å få til nå.

Ifølge SV-lederen er det ikke noen motsetning mellom å si hva de mener er riktig og samtidig erkjenne at krav på fires på om man skal få gjennomslag for sin politikk:

– Vi trenger ikke miljøpartier som bare har ideelle standpunkt, men miljøpartier som får noe gjort, og SV er et miljøparti som får noe gjort, sier Lysbakken.

Lysbakken ble også utfordret på at det blir dyrt å gjennomføre flere velferdstjenester, slik de lover, uten mer penger fra oljanæringa.

– Vi bruker mindre penger i vårt alternative budsjett enn andre partier. Vi er gode til å omfordele penger. vi vil ha et skatteskystem som både omfordeler fra de som er rikest i Norge til de som har minst, men også et skattesystem som omfordeler fra privat forbruk til fellesskapet, sånn har vi råd til å satse mer på velferd.