– Cannabis er blitt et av de mest vanlige rusmidlene blant ungdom i Oslo. Det er ikke nødvendigvis noe press, men folk prøver fordi de har tilgang til det, sier Laura Øyen Akerø, som går i tredje klasse på en videregående skole i Oslo.

– Det er veldig lett tilgjengelig i ungdomsmiljøer og på skoler, og terskelen for å prøve det er ikke så høy som folk tror, sier Erlend Grünfeld, som også er avgangselev i år.

I en landsomfattende undersøkelse fra Folkehelseinstituttet, hvor 3490 elever fra 34 videregående skoler har svart, oppgir en av fem å ha brukt cannabis en eller annen gang i livet. De fleste oppgir at de bruker cannabis sammen med venner for å slappe av eller feste.

Men andelen som svarte at de bruker cannabis alene, var overraskende høy, sier seniorforsker ved FHI, Anne Line Bretteville-Jensen, som er en av forskerne bak rapporten.

FORSKER PÅ CANNABIS: Seniorforsker Anne Line Bretteville-Jensen ved FHI er overrasket over at så mange unge oppgir å ha brukt cannabis alene. Foto: NRK

– I vår studie er det 44 prosent av dem som svarer at de har brukt cannabis mer enn et par ganger det siste året, som svarer at de har brukt det alene, enten for å slappe av, sove eller ruse seg. Så man må kanskje nyansere oppfatningen av at cannabis er en sosial ting der jointen går rundt mellom venner, sier hun.

Cannabis på skolen

I studien går det også fram hvor mange som oppgir å ha brukt stoffet på skolen. Blant ungdom som oppgir å ha brukt cannabis de siste 12 måneder, oppgir åtte prosent at de har brukt stoffet på skolen.

Blant de som hadde brukt cannabis mer enn to ganger i løpet av de siste 12 månedene, svarte 15 prosent at de hadde brukt det på skolen.

– Dette ble vi relativt overrasket over. Vi hadde hørt rykter om at det brukes en del cannabis i skoletiden, men dette er første gang vi ser tall på det, sier Bretteville-Jensen.

Andre funn i studien er at:

* Nesten 30 prosent av elevene rapporterte å ha enten drukket eller spist cannabisholdige produkter.

* Mer enn hver tredje elev (37 %) oppga at de enkelt kunne skaffe seg cannabis om de ønsket.

* Nesten to av fem elever (39 %) var blitt tilbudt cannabis, uten at de takket ja til tilbudet.

* Blant dem som hadde brukt cannabis mer enn to ganger siste år, oppga en av fire å ha kjøpt via sosiale medier og en av fire å ha kjøpt direkte (ansikt-til-ansikt) av ukjente.

– Ikke vanlig, men utbredt

Så hvor vanlig er cannabis egentlig blitt blant ungdom?

Sosiolog og forskningsassistent ved seksjon for ungdomsforskning på Nova, Ellen Oftedal Schwencke, vil ikke bruke ordet "vanlig".

IKKE VANLIG: Sosiog Ellen Oftedal Schwencke mener cannabis ikke kan karakteriseres som vanlig blant ungdom. Foto: Privat

– Man kan si at det har blitt mer utbredt, men at det ikke er vanlig eller helt normalt. Samtidig er det viktig å påpeke at det er en slags annerledeshet blant de som bruker det, som kan knyttes til at det er et illegalt stoff og det vi kaller "cannabiskulturen", som har røtter fra bruken i Slottsparken på seksti- og syttitallet. Dette er nok mindre fremtredende blant vestkantungdommer i dag, som er de jeg har forsket på, men det er visse subkulturelle trekk blant dem som velger å bruke cannabis, som gjør at de skiller seg litt ut fra "mainstream" ungdom, sier Schwencke.

Laura Øyen Akerø og Erlend Grünfeld mener begge at det mest vanlige er å teste cannabis første gang i sosial sammenhenger.

– Om man er på fest eller sammen med venner, og noen bruker det, kan man tenke at det ser ufarlig ut, og noen kan derfor bli fristet til å prøve, det er nok sånn bruken starter for mange, sier Akerø.

– Jeg er helt enig i at det springer ut ifra det sosiale, etter hvert kan det jo gå mer i om man synes det er behagelig å bruke stoffet. Det varierer nok fra person til person, men at det starter i sosiale sammenhenger er nok også mitt inntrykk, sier Grünfeld.