Studentene kan komme på campus til høsten, men må fortsatt sitte en del bak skjermen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I utlandet har flere universiteter kunngjort at de legger om all undervisningen til nettet.

Blant annet Cambridge i Storbritannia sier de vil være utelukkende digitale frem til sommeren 2021.

Norske universiteter og høyskoler planlegger på deres side å ha undervisning både i klasserommet og på nett.

Det arbeides hardt på norske institusjoner som Universitetet i Oslo (UiO) og NHH for å klargjøre det kommende semesteret.

I vår ble forelesningssalene og klasserom byttet ut med digitale plattformer som «Zoom», «Canvas» og «Panopto», men en overgang til normalen er nå på trappene.

Rektor for Universitetet i Oslo i perioden 2017-2021, Svein Stølen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil få studentene tilbake på campus

– Vi ønsker å få studentene tilbake på campus, for læringen er best i møtet mellom professorene og studentene, sier rektor ved UiO Svein Stølen til NRK.

Han tror allikevel det vil være en del utfordringer.

– Vi har de reglene vi har, med en meters avstand og maksimum to hundre til stede under samme arrangement, forklarer Stølen, og legger til:

– Vi skal være så åpne som mulig og så lukkede som nødvendig.

Vanskelig å opprettholde kvaliteten

Ledelsen ved skolene skulle gjerne vært foruten smittevernreglene.

– Dette er jo ikke den beste løsningen for å drive et universitet. Både ansatte og studenter opplever at de har mistet en del dimensjoner som hadde vært viktige for læringen, sier rektor Stølen.

– Hvis dette hadde vært den beste måten å undervise på, hadde vi jo også gjort det utenom koronapandemien, sier Linda Nøstbakken, prorektor for utdanning ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Mens studentene satt hjemme og fulgte forelesningene på datamaskinen, var det stort sett folketomt foran det juridiske fakultet i Universitetet i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Vi har fått øynene opp for det digitale

Stølen mener også UiO har vist en god evne til å tilpasse seg.

– Da dette kom i mars så kom det som en kule. Nå har vi fått anledning til å tilpasse oss, og skulle det komme en ny smittebølge skal vi være klare for det, sier han.

Rektoren ser også at universitet har lært mye av situasjonen.

– Det har på mange måter gått fint. Vi ser nå at ting som før var veldig vanskelig nå er mulige.

Nøstbakken i NHH er enig i det.

– Vi har alle fått øynene opp for de digitale verktøyene. Det er ikke noe annet alternativ enn å ta dem i bruk, så vi må se det positive i dette, sier hun.

Norges Handelshøyskole i Bergen går mot en mer normal hverdag. Men hva med dem som ikke kan komme til campus? Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ulike muligheter

Hos mange universiteter er det store andeler internasjonale studenter.

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) tilsvarer de internasjonale 17 prosent av studentene, og ved NTNU er det 9 prosent.

Flere av dem kan ikke reise til Norge og delta på samme måte i undervisningen som de norske studentene.

Det gjelder også for studentene i faresonen, som de med nedsatt immunforsvar.

Skolene har også måttet avlyse utvekslingsprogrammene for semesteret.

– De studentene som ikke kan være der fysisk vil få ulike muligheter, men dette er det beste alternativet for de fleste, sier Linda Nøstbakken i NHH.

Hun håper allikevel at de som kan, kommer.

– Vi ønsker at NHH skal være en internasjonal campus, og det blir et tap for oss hvis det kommer færre fra utlandet.

Viktig med mental helse

Den store omveltningen i hverdagen til studentene har på mange måter vært vanskelig.

Studentorganisasjonen sier de opplever mange studenter sliter med å tilpasse seg til situasjonen.

– Det er enda flere som nå går og kjenner på ensomhet og er urolige over den nye hverdagen, sier Marte Øien, leder i Norsk Studentorganisasjon.

Ledelsen ved skolene er klar over problemet.

– Mental helse er en problemstilling vi alltid er opptatt av, og det er klart at det er en utfordring. Vi bruker mye energi på å ta imot studentene på en god måte, sier Stølen.

– Det er kjempeviktig å være en del av et miljø og å ha en felles møteplass, sier Nøstbakken.