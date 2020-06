Studenthverdagen snudd på hodet – Dennis gjorde hybelen til verksted

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Livet som student ble brått snudd på hodet da koronaviruset gjorde sitt inntog i Norge. Lesesalene, bibliotekene og hele universiteter låste dørene.

Dennis Widlic (21) tilbringer vanligvis store deler av hverdagen på verkstedet. Han studerer produktdesign ved OsloMet.

Snart fullfører Dennis sitt andre år på produktdesign. Foto: Tom Arne Søyland Foto: Tom Arne Søyland

For ham ble en praktisk og kreativ hverdag byttet ut med en dataskjerm og bunkevis med teori.

– Det var en stor overgang for min del bare å være hjemme og ikke kunne utfolde meg kreativt. For meg er det helt fjernt å lese bøker. Det er ikke sånn jeg jobber, sier Dennis.

Dennis bor i et kollektiv på Marienlyst i Oslo sammen med Maria Haugsgjerd (26), Anna Yttergård Bjørhovde (23) og Tage Slind Jensen (21).

Alle fire har vanligvis hatt en travel hverdag og er sjelden hjemme samtidig.

– Det gikk opp for oss at alle er hjemme samtidig, hele tiden, på hvor mye dopapir det plutselig gikk, sier Dennis og ler.

Studentene setter pris på at de har hverandre og er glad for å ikke må være alene i denne tiden. Foto: Håvard Hagen Foto: Håvard Hagen

Verksted på soverommet

Dennis har gjort sitt beste for å fortsette å jobbe kreativt, og har kjøpt gamle møbler og pusset dem opp på soverommet. Romkameratene stusset da de plutselig hørte lyder av saging komme fra rommet hans.

– Jeg tenkte at det hadde klikka for han. Nå er han så lei av å være i leiligheten at han ødelegger møblene sine på rommet, sier Maria og ler.

Gjennom koronakrisen har han laget et bord, en telysholder og han har tatt på seg oppdrag å fikse en stol. På hybelen har også mye annet som han har laget selv.

På hjemmeverkstedet har Dennis Widlic laget mye forskjellig, som dette bordet han har sagd og pusset. Foto: Tom Arne Søyland Hans nyeste prosjekt er denne vekt-telysholderen. Etter som telyset brenner ned og blir lettere, drar vekta i den andre enden lyset oppover. Telysholderen har han laget på rommet med de han har tilgjengelig. Foto: Tom Arne Søyland Dennis jobber i en interiørbutikk og har fikset denne stolen for en kunde. Han er opptatt av å kjøpe brukt og fikse ting framfor å kjøpe nytt. Foto: Tom Arne Søyland På reolen har han sin hjemmelagde lampe. Denne har han laget på verkstedet på skolen før universitetene stengte. Foto: Tom Arne Søyland Sokkelen er et rør han fant på skolen. Foto: Tom Arne Søyland Lampeskjermen har han skåret til av en stor glasskuppel som hadde knust. Foto: Tom Arne Søyland Et av hans mange kunstprosjekter. Foto: Tom Arne Søyland Denne glassvasen har han blåst selv, noe han forteller er ganske vanskelig. Derfor er han veldig fornøyd med at han fikk det til og hvordan den ble. Foto: Tom Arne Søyland

Til høsten skal Dennis egentlig på utveksling, men han vet enda ikke om han får lov til å dra.

Avbrøt studietur

Tage, Maria og Anna studerer sammen og fullfører nå bachelor i internasjonale studier ved Universitetet i Oslo.

Da Norge stengte, var de på studietur i Ukraina sammen med klassen. De valgte å avbryte turen og reise hjem.

– Lite visste vi at det kom til å bli en god stund til vi fikk se resten av klassen igjen, sier Tage.

Stolene er litt lave så det trengs en pute eller to for å komme opp i riktig høyde. Foto: Håvard Hagen Foto: Håvard Hagen

Lesesal hjemme i stua

Sammen rundt spisebordet har alle fire studert, levert eksamener og skrevet på bacheloroppgaver. Ofte lager de middag sammen og spiser ved det samme bordet de studerer ved. Arbeidstid og fritid er ikke alltid like enkelt å skille.

Det mest utfordrende har kanskje vært å holde på motivasjonen og ha fokus på studiene.

– Jeg vil si at hele denne perioden har vært preget av uvisshet. Informasjonen har kommet fortløpende og stykkevis. Ja, mye uvisshet, og det kan føre til at motivasjonen svekkes, sier Tage.

Studentene lager ofte mat sammen. Foto: Håvard Hagen Foto: Håvard Hagen

Åpner gradvis opp

I begynnelsen av mai ga regjeringen nye signaler om oppmykning.

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU har begynt en gradvis åpning av lesesaler på campus.

Ved Nord universitet er fortsatt campusene stengt, utenom de som må være på skolen for å fullføre graden.

Universitetene jobber nå for at høsten skal bli så normal som mulig, men fysisk oppmøte på skolen.

Hva skjer med fadderuka? Ekspandér faktaboks Ved alle universitetene jobbes det nå på spreng for å planlegge høsten, og sørge for at nye studenter får en fadderperiode. – Fadderuke blir det uansett, i en eller annen form, sier Nina Salvesen (23) er leder for velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. – Fadderperioden er blant det som er mest prekært. Fadderperioden betyr mye for mange. Det er da man får et nettverk og blir kjent med studenttilværelsen, sier Leder for studentorganisasjonen Nord, Emelie Johanne Johansen. Universitetene planlegger flere ulike former for fadderuker som kan tilpasses situasjonen i august, uansett hvilke smittevernregler som gjelder når den tid kommer.

– Hold ut. Alt blir bra igjen

For noen studenter har de siste månedene gått helt fint, men for andre har tiden vært tung.

– Jeg frykter at det sitter mange studenter alene nå, sier leder for studentorganisasjonen Nord, Emelie Johanne Johansen (24).

Nina Salvesen (23) er leder for velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. De ser hvor viktig det er for motivasjon og kvaliteten på læring at studentene kan møte opp på campus.

Nina Salvesen (23) er leder for velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Foto: Endre Austad Ulberg Gard Løken Frøvoll (25) er leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Foto: Rebekka Opsal Leder for studentorganisasjonen Nord, Emelie Johanne Johansen Foto: Jarl-Håkon Olsen Øystein Sandven er leder og psykologspesialist ved Sammen Psykisk Helse, som er en del av studentsamskipnaden på Vestlandet. Foto: Privat

Øystein Sandven er leder og psykologspesialist ved Sammen Psykisk Helse ved Studentsamskipnaden på Vestlandet.

– Mange studenter savner lesesalen og de faste rutinene. Hverdagen er preget av mye usikkerhet og uforutsigbarhet og det kan blir slitsomt for studentene i lengden, sier Sandven.

– Jeg vil si til alle studenter som savner den gamle hverdagen: Hold ut. Alt blir bra igjen, sier Gard Løken Frøvoll (25) leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus.