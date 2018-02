Stortingspresidenten refser statsråder fra Høyre og Frp

10. januar i år valgte Ketil Solvik-Olsen, Bent Høie, Jan Tore Sanner og Per Sandberg å droppe Stortingets spørretime for å forhandle regjeringsutvidelse og -plattform. Det har ikke falt i god jord på Stortinget.

Det har fått parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet til å se rødt. Hun klaget de fire, som utgjør samtlige nestledere i Høyre og Frp, inn til presidentskapet.

– Merkelig prioritering

– Senterpartiet ønsket at fire statsråder skulle komme til spørretimen, det valgte de å ikke gjøre. De meldte fra veldig sent og det merkelige var at de i stedet hadde mulighet til å dra på NHOs årsmiddag kvelden før, sier Arnstad til NRK.

MERKELIG: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad, synes det er merkelig at tre av de fire statsrådene prioriterte NHOs årsmiddag fremfor spørretimen dagen etter. Foto: Audun Torsdalen / NRK

«Det er vanskelig å se at statsrådenes oppdrag (...) skulle være tidskritisk all den tid tre av de fire aktuelle statsrådene kvelden før hadde satt av tid til å delta på NHOs årsmøtemiddag.»

Hun påpeker også at enhver statsråds mest sentrale plikt er å stille på Stortinget for blant annet å svare på spørsmål fra representantene.

– Regjeringen utgår fra Stortinget, det mest grunnleggende en statsråd skal gjøre er å stille opp i Stortinget, delta i debatter og svare på spørsmål. Deres opplysningsplikt er helt uforbeholden overfor Stortinget, sier Arnstad.

Stortingspresidenten refser statsrådene

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) er enig i kritikken til Arnstad. Han har sendt et brev der han refser de fire statsrådene. Han slår fast at regjeringsforhandlinger ikke går foran statsrådenes deltakelse i spørretimen.

Tvert imot.

Han slår fast at han og presidentskapet forventer at statsrådene stiller uavhengig av det han kaller «regjeringens indre agenda».

I brevet fra stortingspresidenten heter det blant annet:

«Spørretimen er en viktig del av Stortingets kontrollfunksjon og følgelig en viktig del av dialogen mellom storting og regjering. Med mindre uforutsette hendelser gjør at det ikke er mulig for den enkelte statsråd å møte, forventer Stortinget at de prioriterer deltakelse i spørretimen.»

– Jeg synes presidentene har gitt et forbilledlig brev der han strammer de opp litt. Jeg forventer at vi ikke får flere slike episoder – der de har tid til å dra på sene middager, i stedet for en spørretime, sier Arnstad.

– Politisk spill fra Senterpartiet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie reagerer på at Senterpartiet kritiserer dem for noe som ifølge Høie er helt vanlig praksis.

– Det er helt åpenbart at Senterpartiet har bestemt seg for å ikke spille med vanlige spilleregler, men heller sette denne saken på spissen som en del av et politisk spill. Senterpartiets Kjersti Toppe stilte meg et spørsmål, jeg spurte om hun ville ha svar fra en annen statsråd eller om spørsmålet kunne utsettes til uken etter. Hun sa det var greit at spørsmålet ble utsatt til uken etter, forteller Høie.

Statsråden tror det åpenbart har gått politikk i situasjonen for Senterpartiet, – for etter en stund fikk han beskjed om at Toppe trakk godkjenningen.

VIL LAGE ET PROBLEM: Helse- og omsorgsminister Bent Høie reagerer på at Senterpartiet laget et problem ut av noe som er vanlig praksis. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det var vanskelig å forholde seg til da vi allerede hadde planlagt med utgangspunkt i at det var greit. Vi var så nær onsdagen at hun fikk tåle at jeg ikke stilte, forteller Høie.

– Hva tenker du om brevet fra Stortingspresidenten?

– Jeg synes det Stortingspresidenten skriver er greit. Det er helt vanlig at det avtales mellom den som får spørsmål og den som stiller spørsmål – vanligvis lages det ikke noe problem ut av dette. Nå var det tydeligvis viktig for Senterpartiet å lage et problem.

– Men burde ikke Storingets spørretime komme foran NHOs årsmiddag og regjeringsforhandlinger?

– Stortinger kommer alltid foran, men Stortinget spørretime er ikke sent på kvelden.

FIKK SVAR TIL SLUTT: Fiskeriminister Per Sandberg forklarer at både forespørselen om å utsette spørsmål og få de besvart av en annen statsråd – ble avvist av Senterpartiet. Foto: Marit Garfjeld / NRK

Fikk svar uken etter

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) presiserer at Stortinget selvsagt skal få svar på spørsmålene de stiller i spørretimen.

– Nærings- og fiskeridepartementet hadde dialog med Pollestad om å utsette hans spørsmål til uken etter, noe som ble avvist. Deretter ga vi informasjon om at spørsmål ville bli besvart av settestatsråd, noe som også ble avvist. Så ble spørsmål trukket og stilt på nytt uken etter og besvart av meg, forklarer Sandberg.