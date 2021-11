– Vi har hatt en kjempefin samtale, sier en tydelig preget stortingspresident Eva Kristin Hansen etter møtet med partitoppene.

Stortingspresidenten sier hun har snakket mye om privatlivet sitt, og hvorfor hun har gjort de valgene hun har gjort med bolig.

Hansen forteller også at hun har tilbudt seg å gå på Stortingets talerstol for å fortelle det samme, men at det ikke var noe ønske om det blant de parlamentariske lederne.

Stortingspresidenten sier hun vil gi en skriftlig redegjørelse til Stortinget i løpet av dagen.

Vil ikke trekke seg

– Har du selv vurdert å trekke deg?

– Jeg har ikke vurdert det, men jeg er selvsagt avhengig av Stortingets tillit for å sitte. Det er klart, sier Hansen.

På spørsmål om hvorfor hun ikke forstod at hun brøt reglene for pendlerbolig gjentar Hansen at hun egentlig var folkeregistrert i Trondheim, hvor hun leide bolig og at det var av familiære årsaker at hun i tillegg endte med en bolig i Ski fra 2014.

Hun sier mannen hennes trengte at hun kjøpte seg inn i huset.

– Vi giftet oss og så gjorde jeg det. Altså jeg kjøpte ut moren hans som eide deler av boligen, sånn at han fikk kjøpt seg bil, sier Hansen.

Detaljene i saken sier stortingspresidenten hun ikke kan gå inn i da det gjelder hennes manns familie og hans sønn.

– Jeg var hardt skadet

Fra 2014 til 2017 beholdt altså Hansen sin pendlerleilighet i Oslo, til tross for at hun eide en bolig i Ski.

Det var først da hun ble valgt inn i Stortingets presidentskap i 2017 at Hansen endret folkeregistrert adresse og sa fra seg pendlerboligen. Hun forklarer det med sykdom.

– Fra oktober 2015 til august 2017 så var jeg veldig syk. Jeg var hard skadet, sier Hansen.

Hun peker på høyrearmen og sier hele armen er kunstig, og at hun gikk gjennom tre omfattende operasjoner. Hun forteller at hun var lite på Stortinget i denne perioden, og mye i Ski.

– Etter valget i 2017 var det veldig slitsom for en person som faktisk var ganske dårlig. Jeg tenkte nå slutter jeg dette livet her. Nå folkeregistrerer jeg meg i Nordee Follo, så det er det som faktisk skjedde.

På spørsmål om hvorfor hun ikke under ropstadsaken tenkte på at hun også kunne ha brutt reglene svarer Hansen:

– Ja, jeg burde ha skjønt det. Jeg husker jo at jeg diskuterte ropstadsaken med folk også, og tenkte at det er bra at jeg ikke har gjort noe galt.

– Men Eva Kristin Hansen, kan du ha den tilliten som er nødvendig for å fortsette som stortingspresident utover?

– Jeg har sagt at jeg er villig til å fortsette som president, men det er ikke jeg som vurderer min tillit det er det andre som gjør, sa Hansen til slutt og snudde ryggen til pressen og gikk.

Usikker opposisjon

Trond Helleland, parlamentarisk 1.nestleder i Høyre, er avventende etter å ha hørt Eva Kristin Hansens forklaring på det lukkede møtet på presidentkontoret i dag.

– Inntrykket er at Hansen har lagt frem sin situasjon nøye, og det gjør hun på en tillitvekkende måte. Men om det betyr at hun har brutt reglene eller ikke, det er noe vi skal ta stilling til ved den skriftlige redegjørelsen, sier Helleland.

Også SV-leder Audun Lysbakken vil se saken litt an.

– Utgangspunktet er at vi selvfølgelig har tillit til den presidenten vi har valgt. Men vi har ikke tatt noen konklusjon rundt tillit i denne saken ennå, det vil ikke komme noen konklusjon før vi har sett på den skriftlige redegjørelsen, sier Lysbakken.

Frp-leder Sylvi Listhaug har bedt om en redegjørelse for hele Stortinget.

Etter møtet i dag mener hun det er viktig at det får følger hvis stortingsrepresentanter bryter regler.

Hun reagerer derfor på at Stortingets direktør Marianne Andreassen onsdag sa at saken ikke ville få noen konsekvenser for Hansen.

– Nei, det er helt uakseptabelt. Jeg mener det må være helt klart at det får etterspill hvis stortingsrepresentanter har brutt regelverket, og har fått goder de ikke har krav på. Det handlerom likhet for loven, sier Listhaug.

Politiet følger med

I tillegg følger Økokrim med på saken, sier sjef for Økokrim Pål K. Lønseth til NRK.

– Økokrim følger naturligvis med på den informasjon som fremkommer i offentligheten rundt disse sakene, herunder informasjonen rundt stortingspresident Hansen.

Pål Lønseth, sjef for Økokrim Foto: Tore Linvollen

Lønseth er knapp i sin kommentar.

– Vi kommenterer normalt ikke slike enkeltsaker. Generelt kommenterer vi heller ikke enkeltsaker som vi har til etterforskning eller eventuelt kan komme til å etterforske. Sakene rundt pendlerboliger er nært knyttet til skattemessige forhold. Her som i andre saker som berører skattemessige forhold har vi en nær dialog med skattemyndighetene.

Mener Hansen ikke kan lede opprydning

Rødt ber Stortingets presidentskap om at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) ikke skal lede opprydningen omkring Stortingets pendlerboliger.

– Så lenge det pågår en sak om at stortingspresidenten har utnyttet og potensielt brutt reglene på det groveste, er det helt uaktuelt at hun skal lede oppryddingen, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen til NRK.

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Hansen leide hybel hos Trond Giske i Trondheim og fikk pendlerbolig, meldte Adresseavisen tidligere denne uken.

Samtidig eide Hansen et hus med ektemannen 29 kilometer unna Stortinget på Ski i Akershus. Grensen for å få pendlerbolig er 40 kilometer.

Tynnslitt tillit

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning Dag Wollebæk sier torsdag til NRK at Eva Kristin Hansen må gå av som stortingspresident.

Han mener tilliten til norske politikere er truet etter flere avsløringer av brudd på reglene om pendlerboliger.

Rødt har ennå ikke konkludert om de mener at Hansen må trekke seg som stortingspresident, men også de er bekymret for tilliten.

– Tilliten er allerede tynnslitt av den informasjonen som er kommet fram, både om stortingspresidentens pendlerbolig og at mandatet for gjennomgangen er laget slik at det ikke vil omfatte hennes sak eller andre enkeltsaker.

Rødt er bekymret for at folk opplever at det er forskjell på stortingspolitikere og vanlige folk.

– Mange har NAV-skandalen friskt i minne, der syke og uføre ble hardt straffet uten en gang å ha gjort noe galt.