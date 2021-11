Stortingspresident Eva Kristin Hansen leide hybel hos Trond Giske og fikk pendlerbolig. Samtidig eide hun hus med ektemannen 29 km unna Stortinget.

Listhaug sier vi må komme til bunns i denne saken, og hun vil derfor ha svar på flere ting.

– Det er jo veldig rart at man ikke våkner nå i høst når dette var en stor diskusjon, og det stod side opp og side ned i landets aviser om at regelen var 40 kilometer, sier Sylvi Listhaug, partileder i Fremskrittspartiet.

I et brev ber Listhaug på vegne av Fremskrittspartiets stortingsgruppe om at presidenten redegjør i Stortinget snarest mulig om hva som har skjedd. Helst i løpet av torsdagen, skriver hun i brevet.

– Det er selvfølgelig opp til stortingspresidenten nå. Jeg håper at hun velger å komme til Stortinget og går gjennom saken og legger kortene på bordet. Det trenger vi nå. Det er tross alt den nest høyeste rangerte personen i landet etter kongen vi snakker om, sier Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug har bedt stortingspresidenten om å vurdere sin stilling. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Varslet opprydning – brøt selv reglene

Hun vil vite hvorfor hun oppga adressen til en hybel hos Giske, da hun i 2014 etablerte felles bolig med sin mann i Ski.

Partilederen spør også når Hansen ble klar over at det var i strid med regelverket for pendlerleiligheter, og hva som gjorde at hun ombestemte seg og endret bostedsadressen til Ski i 2017.

Hansen var bosatt i Ski fra 2014, men meldte først flytting kort tid etter at hun ble valgt inn i presidentskapet i 2017.

Les også: Slik forklarer Hansen seg om bråket rundt pendlerboligen hennes

Listhaug vil vite om Hansen var klar over at hun hadde brutt regelverket da hun varslet opprydning.

– Den personen som for en måned siden stod og sa at vi skulle rydde opp, har selv ikke fulgt rådet. Og det er stortingspresidenten, sier Listhaug.

Hansen uttalte seg til NRK om pendlerbolig-bråket etter saken til daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Hun sa at vi trenger å rydde opp med en gang, og at hun mener tilliten er svekket fordi folk tror stortingsrepresentanter tilraner seg rettigheter man kanskje ikke har.

Vil ikke trekke seg

Hansen har ikke besvart NRKs henvendelser onsdag kveld. Hun sa følgende tidligere:

– Jeg har blitt valgt som stortingspresident med tillit i Stortinget. Og jeg har ingen planer om å gjør noe annet. Men jeg hører jo at enkelte representanter er kritiske og det har dem selvsagt lov til å være, sier Hansen.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen sier hun er motivert til å rydde opp i et regelverk hun selv har misforstått. Foto: William Jobling / NRK

Listhaug vil også vite om skattemyndighetene er koblet inn i saken.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener Hansen kan ha gjort noe straffbart. Han anser denne saken som mer alvorlig enn de sakene vi har hatt så langt, og mener det kan være grunn for politiet å etterforske.

– Eva Kristin Hansen burde ha meldt fra da hun kjøpte bolig i Ski og flyttet dit. Når hun tilbakeholder den informasjonen fra Stortinget, får vi spørsmål om bedrageri. Det skiller denne saken fra for eksempel Ropstad som har vært helt åpen med Stortinget om sin bosituasjon, sier Hans Fredrik Marthinussen, professor ved Universitet i Bergen.

– Må rydde opp etter seg selv

Det var Adresseavisen som avslørte saken om Hansen. Hun fikk en fordel av pendlerboligen i Oslo på 214.000 kroner etter at hun kjøpte bolig på Ski. Det er avisa selv som har regnet ut beløpet.

– Eva Kristin Hansen var jo den vanlige jenta som vokste opp på Kolstad til å bli en voksen kvinne som ble stortingspresident. Dette passet jo vakkert inn i Arbeiderpartiets historie om nye koster, at det er vanliges folks tur og at det skal ryddes opp etter tilliten til folkevalgte ble kraftig svekket etter Aftenpostens mange avsløringer om pendlerboligrot, sier Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen.

– Den historien har jo fått seg en kraftig knekk. Eva Kristin Hansen gikk jo høyt på banen og sa at det nå skal ryddes opp. Så i stedet for å rydde opp på vegne av andre må hun rydde opp etter seg selv, sier Sandvik.