I begynnelsen av september kom det fram at Stortinget hadde blitt utsatt for et omfattende IT-angrep. Både stortingsrepresentanter og ansatte var rammet. Saken etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Nå viser Stortingets egen avviksmelding at personopplysninger er på avveie etter innbruddet. Det skriver Dagens Næringsliv. De rammede skal ha oppbevart privat informasjon på e-postkontoer knyttet til jobb.

Frykter ID-tyveri og utpressing

DN skriver at en av de berørte kontaktet Stortingets administrasjon 2. september. Personen fortalte at et betalingskort var forsøkt misbrukt i utlandet. Personnummer, kontonummer og bankopplysninger var blant informasjonen datatyvene fikk tak i.

Stortinget frykter dette kan brukes til blant annet ID-tyveri og misbruk av betalingskort. I tillegg kan sensitiv informasjon brukes til utpressing.

Datatilsynet vurderer oppfølging

Datatilsynet bekrefter å ha mottatt en avviksmelding fra Stortinget.

– Meldingen er under behandling og Datatilsynet skal se om den er fullstendig. Vi tar så stilling til videre oppfølging og vil eventuelt be om utfyllende informasjon. Dette er vanlig behandling av avviksmeldinger, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet til NRK.

Hun ønsker ikke gå i detalj om hva som står i meldingen.

– Saken er av sikkerhetsmessige hensyn foreløpig unntatt offentligheten. Det er også sett i lys av at saken er under etterforskning av PST, sier Dahl.