Stortinget utsatt for et omfattende IT-angrep

– Vi ser svært alvorlig på saken, og vi har full oppmerksomhet på å analysere situasjonen for å få et totalbilde av hendelsen og potensielt skadeomfang, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen på et pressemøte tirsdag ettermiddag.

Stortingets direktør Marianne Andreassen de foreløpig ikke vet skadeomfanget av angrepet. Foto: Torstein Bøe / nrk

Ifølge Andreassen er det lastet ned ulike mengder data. Stortingsrepresentanter og ansatte som er direkte berørt, er blitt kontaktet, og vil i de følgende dagene bli fulgt opp av Stortingets administrasjon.

– Vi oppdaget raskt uregelmessigheter og tok umiddelbart kontakt med sikkerhetsmyndighetene, sier Andreassen.

Andreassen sier de ikke kjenner det mulige skadeomfanget av angrepet. Hun sier de nå er i en analysefase og ønsker ikke å kommentere årsak eller motiv for angrepet.

– Vi vet at data er hentet ut, men vet ikke hva slags data, sier Andreassen.

– Er det russiske eller kinesiske hackere som står bak dette?

– Vi vet ikke hvem som står bak dette, svarer Andreassen.

Teknologijournalist i NRK, Martin Gundersen, sier eposter som har blitt lekket blant annet har blitt brukt i den amerikanske valgkampen tidligere. Du trenger javascript for å se video. Teknologijournalist i NRK, Martin Gundersen, sier eposter som har blitt lekket blant annet har blitt brukt i den amerikanske valgkampen tidligere.

Tiltak iverksatt

Det ble iverksatt en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet.

– Disse tiltakene hadde umiddelbar effekt. Hendelseshåndteringen har høyeste prioritet, sier Andreassen.

– Det må hele tiden arbeides med IT-sikkerhet opp mot et krevende trusselbilde. Nye tiltak vurderes fortløpende for styrke sikkerheten på Stortinget, sier hun.

Hun opplyser videre at Stortingets administrasjon har tett kontakt med relevante sikkerhetsmyndigheter, og besluttet tirsdag å anmelde forholdet til politiet.

Andreassen sier det er registrert innbrudd på e-post-kontoene hos et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte. Foto: Torstein Bøe / NRK

Ap bekrefter at de er rammet – Sp ikke rammet

Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen bekrefter overfor NRK at både ansatte og politikere i Arbeiderpartiet er rammet.

– Vi vet ikke akkurat hvor mange det dreier seg om, fordi folk sannsynligvis av etterforskningshensyn har fått beskjed om ikke å bringe det videre, sier han til NRK.

– Vet du om sensitiv informasjon er på avveie?

– Det kjenner jeg ikke til.

På spørsmål om Høyres representanter er rammet av IT-angrepet, svarer partiet at saken håndteres av Stortinget. Også KrF og Fremskrittspartiet henviser til Stortingets administrasjon.

Kommunikasjonssjef Lars Vangen i Senterpartiet sier til NRK at de fikk formidlet informasjonen fra Stortingets administrasjon.

– Men vi er ikke kjent med at vi er rammet, sier han.

Presserådgiver Thomas Lien i Venstre sier til NRK at han så langt ikke har kjennskap til at noen av deres ansatte eller representanter skal være rammet, men at partiet er i dialog med Stortinget om saken.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt opplyser til NRK at det ikke virker som om de er rammet foreløpig, men at de foretar videre undersøkelser.

NSM bistår

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har bistått Stortinget i etterkant av angrepet.

– Vårt bidrag er analyser, skadebegrensning og tiltak for å hindre at det skjer igjen, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til NRK.

Hun forteller at særlig gode passordrutiner er tema når man jobber med å forebygge nye angrep.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skriver på Twitter at de er kjent med IT-angrepet mot Stortinget.

– Når PST har mottatt anmeldelsen vil vi vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning, skriver de.

Ved Stortingets pressevakt ønsker man ikke å kommentere saken, men henviser til et pressemøte kl. 16 i Stortingets vandrehall.