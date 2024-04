Storstreik i byggebransjen avverget

Fellesforbundets forhandlingsleder, Christian Justnes, sier dette er et historisk godt resultat for deres medlemmer.

– Det føles godt å være i mål. Det har vært seigt og tungt, men nå er vi i mål med et resultat vi er fornøyde med.

FORHANDLINGSLEDER: Christian Justnes fra Fellesforbundet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rammen på avtalen følger rammen fra frontfagene på 5,2 prosent. Alle får et generelt tillegg på 7 kroner. I tillegg heves minstelønnssatsene med 12 kroner.

– Vi har blitt enige om et oppgjør som vi mener vil gi økt kjøpekraft for våre medlemmer. Og så har vi blitt enige om å starte opp arbeidet med å gjøre kompetanseheving mer tilgjengelig for våre medlemmer, sier Justnes.

NHO er bekymret

Også NHO Byggenæringen er fornøyde med at de har klart å komme i havn med et krevende oppgjør, og at de unngikk konflikt.

Men det er tøffe tider i byggebransjen, og det gjør at NHOs forhandlingsleder Siri Bergh er bekymret for framtiden.

– Det er vanskelig å være jublende fornøyd med et historisk godt oppgjør i en tid der vi er i en ekstremt kritisk markedssituasjon, sier hun til NRK.

Siri Bergh i NHO Byggenæringen Foto: Terje Pedersen / NTB

Bergh sier at de lenge har vært bekymret for årets lønnsoppgjør.

– Vi har vært bekymret lenge før forhandlingene startet, og enda mer da vi så hvilke føringer oppgjøret i frontfagene ga. En skyhøy ramme og et generelt tillegg som er forpliktende.

Nå skal det også forhandles lokalt. Med et godt sentralt oppgjør, kan det være mindre å hente lokalt.

– Våre bedrifter sliter, og vi er bekymret for hvordan dette skal følges opp, og hvilke forventninger som finnes der ute, sier Bergh.