Tror lønnsoppgjøret vil føre til utsatt rentekutt

I går ettermiddag og kveld landet det første av årets lønnsoppgjør – uten at det blir streik i industrien.

Lønnsøkningen blir rundt 5,2 prosent i snitt. I tillegg blir det en storstilt etter- og videreutdanningsreform.

Lønnsoppgangen blir drøyt 30.000 ekstra hvis du tjener 600.000. Men etter prisvekst, er det bare 6000 kroner igjen.

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, tror de med boliglån vil måtte vente på rentekutt.

– Det blir en solid reallønnsoppgang i år. Så er det selvsagt ergerlig for dem som har lån at rentekutt kan la vente på seg lenger, men jeg tror likevel i sum at det går i pluss, sier Haugland.

Til E24 sier Haugland at troen på rentekutt i september har fått seg en ripe i lakken.

– Det er fortsatt for tidlig å konkludere. Vi er langt ifra overbevist, men det er september vi tror mest på, sier Haugland.

Dette har de blitt enige om Ekspander/minimer faktaboks Partene, med hjelp fra regjeringen, er blitt enige om en etter- og videreutdanningsreform.

De er blitt enige om et generelt lønnstillegg på syv kroner og et lavtlønnstillegg på 3,5 kroner.

Den økonomiske rammen for oppgjøret landet på 5,2 prosent økning.

Med en anslått prisvekst på 4,1 prosent betyr det at reallønna trolig øker med 1,1 prosent i år.

Spår rentekutt i 2025

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, sier til TV2 at det nå er større risiko for at rentekuttet ikke kommer før i 2025. De har tidligere spådd at kuttet kom til å komme i desember.

– Vi har lenge hatt prognoser om at første rentekutt kommer i desember. Men det er større risiko nå for at det ikke kommer kutt før i 2025, sier Olsen.

Handelsbankens sjeføkonom, Marius Gonsholt Hov, sier til kanalen at årets lønnsoppgjør er dyrt og at prisveksten dermed kan holde seg høy lenge.