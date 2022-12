Støre: – Vi skal ha prisene ned

– Strømprisene er for høye. Vår ambisjon er at de skal ned og det er jeg trygg på at vi skal klare.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK nyttårsaften.

Hvordan prisene skal ned er imidlertid ikke klart.

Men regjeringen gjør alt den kan for å få ned strømprisene i Norge i det kommende året, understreker Støre.

– Vi snur alle steiner, sier statsministeren.

Støre advarer likevel om eventuelle tiltak ikke må gå ut over forsyningssikkerheten til norske strømkunder.

– Noen ganger trenger vi kraft utenfra og vi vil ikke ende i en situasjon med rasjonering, sier han.

Regjeringen ser på flere mulige modeller for å få ned strømprisene. – Jeg har ikke sett noen modeller til nå som ivaretar de kravene vi må stille, sier Jonas Gahr Støre. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Strømstøtten består

Statsministeren peker blant annet på at regjeringen viderefører strømstøtteordningen og vil gjøre det lettere for bedrifter å få til fastprisavtaler.

– Strømstøtteordningen skal vi ta godt vare på. Og så skal vi få fastprisavtaler til å virke for bedriftene. Da kan de inngå lange avtaler til en overkommelig pris.

Men de høye strømprisene har også ført til debatt innad regjeringspartiene om hvordan få ned prisene.

Denne uken gikk Sp-topp Marit Arnstad ut og sa at større politisk regulering av markedet kunne være en mulighet.

Arnstad vil blant annet se på hvordan prisingen gjøres i kraftmarkedet.

– Spørsmålet er om det er mulig å ha en ulik prising på innenlands forbruk og eksport av kraft til utlandet. Det kan for eksempel skje ved at vi etablerer et eget prisområde rundt utenlandskablene, sier hun.

Støre: – Godt rustet for vinteren

Statsministeren vil ikke si om et slikt «topris-system» er en vei å gå.

– Jeg har ikke sett noen modeller til nå som ivaretar de kravene vi må stille, sier han.

– Det er åpenhet for å se på modeller som kan tjene oss godt. Og da må vi utrede dem skikkelig. Vi vil ikke ende opp i en situasjon hvor vi får underskudd på kraft og kan få rasjonering.

Hele Europa jobber for å få ned strømprisene, fortsetter Støre.

– Vi er knyttet til landene rundt oss og det er viktig for norsk forsyningssikkerhet. Vi har et værutsatt kraftsystem. Men alle land ser på hvordan de kan få prisene ned.

Det er godt med vann i norske vannmagasiner, forklarer Støre. Norges strømforsyning er dermed rustet de kommende månedene, mener han.

– Vi er trygge på at vi kommer oss godt gjennom denne vinteren, sier statsministeren.