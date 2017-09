Støre: – Jeg er glad jeg har en venn som kan hjelpe meg

Ap-leder Jonas Gahr Støre får kritikk av blant andre Hans Petter Graver, jusprofessor ved Universitetet i Oslo, for å ha mottatt en vennetjeneste av meglermillionær Knut Brundtland.

Verken Graver eller andre jurister NRK har vært i kontakt med påstår Støre har gjort noe formelt galt. Likevel stilles det spørsmål ved om Ap-lederen burde ha insistert på å betale da Brundtland tidligere i år bistod da Støre ville trekke seg ut av et eiendomsprosjekt på Ensjø.

Støre er dypt uenig i kritikken, og ønsket i utgangspunktet ikke å stille til intervju om saken. I stedet skrev Aps kommunikasjonssjef Camilla Ryste en e-post til NRK, der det blant annet het at Brundtland kun har utført «en vennetjeneste».

– Glad jeg har en venn som kan hjelpe meg

Onsdag kveld kom Støre til Marienlyst, for å svare på det han mener er en feilaktig fremstilling av saken.

– Jeg ser at dere opererer med at dette har vært en gave fra Brundtland til meg. Det er totalt feil. Dette er en av mine aller beste og eldste venner, som kan dette faget. Jeg spurte ham om et råd. Siden det var i arbeidstiden sa jeg at «dette betaler jeg gjerne for». Da sa han at «nei, det tar så lite tid, så det behøver du ikke å gjøre», sier Støre.

Han anslår at Brundtland brukte om lag 45 minutter på å utføre den aktuelle tjenesten.

– Det er et råd, og det er en vennetjenesten, og jeg er glad for at jeg har en venn som kan hjelpe meg med det.

PROSJEKTET: Dette er byggeprosjektet Jonas Gahr Støre har solgt seg ut av. Bildet er fra Fyrstikkalleen 17 på Helsfyr i Oslo. Han skal ha tjent tre millioner kroner på prosjektet. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Ba om et råd

Støre sier han går ut ifra at Brundtland utførte bistanden i forbindelse med salget av det omstridte eiendomsprosjektet i arbeidstiden. Brundtland selv har ikke ønsket å la seg intervjue om saken.

– Jeg ba om et råd om hvordan man skal fastsette verdien på noe man ikke finner ut av ved å lese i avisa. Han kan dette, han er en venn av meg, og han ga det rådet, og så var det jeg som gjennomførte handelen, sier Støre.

Knut Brundtland er sønn av tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland, men har kjent Jonas Gahr Støre lenger enn siden sistnevnte jobbet for hans mor på 90-tallet. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Arbeiderpartiet bekrefter overfor NRK at Støres nære meglervenn bisto med følgende i salget av eiendomsprosjektet på Ensjø:

Støre fikk Brundtland til å representere ham på et møte med kjøperne for å diskutere pris.

Meglertoppen tok i tillegg noen telefoner for Støre.

– Er det ikke et en forskjell på å spørre en venn om råd, til å sende en venn i et møte med en tredjepart?

– Nei, det synes jeg ikke. Det formelle her var det jeg som gjorde. Jeg måtte ta stilling til om jeg syntes dette var en rimelig pris. Jeg hadde korrespondanse som avtalte salg, og alt det har jeg stått for.

– Dette er et felt jeg ikke kan så mye om, og her har jeg en venn som kan mye om det, og gir meg et råd. Det ber jeg om. Det er en vennetjeneste, det er ikke en gave i forbindelse med næringsvirksomhet. Jeg synes NRK er langt ute i forhold til det som er realiteten i saken, sier Støre.

«Dypt uenig» med jurister

Flere fremtredende jurister påpeker overfor NRK at de mener Støre burde ha betalt for tjenesten han fikk av Brundtland. Til det kommenterer påpeker Støre at de samme juristene mener at han ikke har brutt loven.

– De sier det er innenfor regelverket, men at jeg burde gjort noe annet. Det er deres personlige mening, og det har jeg respekt for. Jeg er likevel dypt uenig med dem, sier Støre.

– Jeg mener at det å spørre en venn om et råd, og en vurdering i en sak som ikke jeg har greie på, det er innenfor hvordan man har det med venner, sier Støre, som også påpeker at han får støtte av jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Bernt sier til NRK at han selv har gitt mange juridiske råd – gratis.

– Og hvis en sønn av en mangeårig sjef, venn og samarbeidspartner, hadde bedt meg om hjelp i en tilsvarende sak, hadde jeg aldri villet be om betaling, sier Bernt.

– Håpet NRK skulle skjønne at det ikke er noen sak

På spørsmål om Støre tror han vil be om lignende vennetjenester om han eventuelt blir statsminister, svarer Ap-lederen følgende:

– Vet du hva, jeg er veldig opptatt av å være formell innenfor det regelverket som er for habilitet og eierskap, og det man oppgir. Men vi er mennesker som har forhold til andre mennesker. Vi kan stille spørsmål om råd. Det tror jeg faktisk jeg kommer til å gjøre. Jeg mener at NRK her konstruerer en sak.

Etter flere oppfølgingsspørsmål sier Støre at han «tror» han kunne ha gjort det samme om han blir statsminister.

– Hvorfor velger du først å møte oss fem dager etter vi sendte informasjon om saken, og etter at vi har publisert?

– Det skal jeg si deg. Det er fire dager igjen til et valg, og jeg driver valgkamp. Jeg trodde i det lengste at NRK ville skjønne at dette ikke var noen sak, sier Støre, og legger til:

– Det at man ber en venn om et råd kan umulig bli en sak. Jeg mener det fortsatt ikke er en sak, etter at dere har publisert den. Jeg ser og leser at jeg har mottatt en gave i forbindelse med min næringsvirksomhet: Det er langt unna realiteten.