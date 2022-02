Støre usikker på det siste russiske trekket

– Dette må vi analysere meir for å vite kva intensjonen bak er, sa statsminister Jonas Gahr Støre i spørretimen på Stortinget onsdag.

Statsministeren blei utfordra av Høgre-leiar Erna Solberg om den anspente tryggingssituasjonen i Europa.

Positive teikn

Nyheitene frå aust onsdag morgon hadde eit positivt preg.

Russarane melde nemleg at dei forlet Krim-halvøya etter militærøving der og at styrkane blir trekte tilbake. Nyheitsbyrået Reuters melde også at det russiske forsvarsdepartement skulle ha publisert ein video som skal vise russiske militære køyrety i ferd med å reise frå Krim-halvøya.

TRANSPORT: Bilete frå ein video som det russiske forsvarsdepartementet har publisert i dag. Det skal vise stridsvogner som blir flytta bort frå Krim-halvøya på veg over Krimbrua til det russiske fastlandet aust for Ukraina. Foto: HANDOUT / AFP

I tillegg til dette sa Russlands president Vladimir Putin i går at det blir ei delvis tilbaketrekking frå grenseområda mot Ukraina.

Trass nokre positive teikn, har vestlege stormakter også vore tilbakehaldne inntil vidare.

USAs president Joe Biden og Frankrikes president Emmanuel Macron kravde i går bevis for tilbaketrekkinga frå grenseområda.

Faren ved militærøvingar

Støre vil heller ikkje konkludere for raskt om rørslene til dei russiske troppane, og minna Stortinget om at det fortsatt er ein kritisk situasjon.

– Det er fortsatt omfattande øvingar i Kviterussland tett på grensa til Ukraina, sa Støre.

IKKJE TEIKN: Generalsekretær Jens Stoltenberg seier Nato ikkje har sett russisk nedtrapping. Foto: Olivier Matthys / AP

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttrykte i går at meldingane om tilbaketrekking gir grunn til forsiktig optimisme, men sa i dag at Nato så langt ikkje har sett teikn til nedtrapping frå Russland.

Støre minna om at det faktisk også kan vere farar knytt til at ei militærøving blir avslutta.

– Det har også vore slik tidlegare at på tampen av øvingar har det kome militær aggresjon. Kapasiteten til å gjennomføre militære angrep mot Ukraina er der. Korvidt viljen er der, er eit ope spørsmål, sa Støre.

På veg inn til spørretimen grunnga Støre sin skepsis til NRK:

– Dette er noko som er annonsert frå russisk side. Vi får analysere det grundig når vi ser effekten av det. Vi får sjå kva som skjer på bakken. Det er positivt viss det militære nærværet går ned, men det er jo etter at det har gått voldsomt opp.

Budd på angrep

Seinast i går tidleg uttrykte den norske regjeringa at den fortsatt trur eit angrep mot Ukraina kan vere på gang.

– Eit russisk angrep mot Ukraina kan vere nær foreståande, var utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sin analyse på ein pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går føremiddag då ho kunngjorde at Noreg sender 50–60 nye soldater til eit anna russisk naboland, Nato-landet Litauen.

Samtidig har regjeringa vore klar på at situasjonen er vanskeleg å analysere.

– Det er vanskeleg å seie kor stor risikoen er for at Russland invaderer Ukraina, sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen i går.