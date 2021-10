Store problemer i global varetransport

Pandemien har ført til økt handel av varer fra Asia til Vesten, fordi folk ikke lenger kunne bruke penger på reiser og restauranter.

Etterspørselen er rekordhøy.

Antall konteinere som blir transportert over verdenshavene er 6 prosent høyere enn før pandemien, sier shippinganalytiker ved den internasjonal bransjeforening Bimco Peter Sand til DR.

Det er særlig amerikanere som har bestilt mange varer, og nå ligge svært mange konteinerskip i kø for å komme inn til havner på den amerikanske vestkysten.

I august var to at tre konteinerskip forsinket, men det ser ikke ut til å bli bedre mener Sand

– Akkurat nå er situasjonen verre, enn den var i sommer, men den blir antagelig enda verre om noen måneder sier han.

Mangler transportarbeidere

De som jobber med transport har hatt svært vanskelige forhold under pandemien.

Opp til 400.000 sjøfolk vært tvunget til å tilbringe måneder om bord på konteinerskip.

Nå forlater mange jobben.

Det internasjonale shippingforbundet ICS advarer nå om en krise i transportindustrien og ber FN ta grep for å bedre rettighetene til transportarbeiderne.

Alle transportsektorer mangler nå arbeidskraft, og man regner med at mange flere vil si opp jobbene sine.

Storbritannia er allerede hardt rammet av mangel på 100.000 sjåfører. Det har ført til både bensin- og matvaremangel.

Lurt å bestille julegaver nå

– Det er fortsatt mange flaskehalser som har forplantet seg videre etter pandemien. Det sier Olav Chen i Storebrand.

Han beskriver en dominoeffekt av mangel på komponenter til elektriske varer, mobiltelefoner og biler som blir forsinket i produksjonen og transport av varer som blir forsinket på grunn av koronarestriksjoner.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

– Bør folk bestille julegavene sine nå?

– Absolutt! Hvis du skal være sikker på at du får den leveransen til jul, bør du allerede nå tenke på det.

Chen mener folk bør være tidlig ute med alle typer bestillinger, hvis man vil ha det før jul.

Ikea setter opp tog

Ikea har satt togtransport fra Asia til Europa. Selskapet har kjøpt tomme konteinere og leid egne containerskip for å få hentet varer.

– Situasjonen er den villeste jeg har opplevd. Det var umulig at forutse at pandemien ville ramme oss på denne måten, sier logistikksjef i Ikea Danmark Peter Langskov til DR.

Ikea på Leangen i Trondheim 1. februar 2021. Det har vært stor pågang på varehus i Norge i de periodene under pandemien som de hat fått lov til å holde åpent. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kommersiell sjef i Ikea Norge Eja Tuominen skriver i en e-post til NRK at det er en del varer kjeden nå sliter med å skaffe så raskt som ønskelig.

«Vi har utfordringer med produkttilgang på ulike produktkategorier, men spesielt kunder som vil kjøpe garderober eller kjøkken vil merke at vi i noen tilfeller har lenger leveringstid enn vanlig.»

Komersiell sjef Ikea Norge Eja Tuominen

Tuominen vil ikke oppfordre folk til å bestille julegaver på forhånd, men forsikrer derimot at det blir jul på Ikea i år også. Samtidig er hun tydelig på at det kan ta en stund før vareleveransene kommer like raskt som tidligere.

«Vi har vært kjent med utfordringen rundt produkttilgang lenge, og vi er forberedt på at det kan ta tid før situasjonen igjen blir bedre. Derfor jobber vi kontinuerlig med å gi kundene riktig informasjon i våre kanaler.»

Venter enda høyere priser

Prisstigningen i EU er nå den høyeste på 13 år. Ifølge statistikkbyrået Eurostat var inflasjonen i september på 3,4 prosent, som altså er den høyeste som er målt siden 2008.

Særlig trekker prisene for gass, olje og strøm opp prisveksten i Europa.

Og prisene vil antagelig også øke på blant annet elektronikkvarer fremover, sier Olav Chen.

– Når etterspørsel øker og tilbudet faller, betyr det at prisene øker og inflasjonen øker.

Chen tror det vil ta en del måneder før man merker en bedring, og mener sentralbanker nå bør sette opp styringsrentene,