Setter inn hæren for å unngå bensinkrise

Storbritannia mangler nemlig sjåfører som kan kjøre drivstoff ut til bensinstasjonene, derfor blir det fort tomt for bensin og diesel. Statsminister Boris Johnson har nå satt hæren i beredskap, skriver BBC.

Opp mot 150 tankbilsjåfører fra Forsvaret vil bli trent opp, slik at de kan bistå dersom krisen fortsetter.

Stengte bensinpumper på en bensinstasjon i Manchester. Pumpene er tomme som følge av panikkhamstring. Foto: Jon Super / AP

Storbritannia mangler 100.000 lastebilsjåfører som kan kjøre drivstoff ut til bensinstasjonene. Men matbutikkene blir også rammet av dette. Hyllene står tomme fordi ingen kan kjøre ut leveransene.

Storbritannias minister for næringsliv, energi og industristrategi Kwasi Kwarteng sier at beslutningen om å sette hæren i beredskap var en fornuftig avgjørelse.

– Om nødvendig, vil utplassering av militært personell gi forsyningskjeden ekstra kapasitet som et midlertidig tiltak for å lette presset, la han til.

De militære tankbilsjåførene trenger spesialisert trening, som skal ta omtrent fem dager.

Lover midlertidig visum

Mangelen på lastebilsjåfører kommer som følge av brexit og pandemien. Utenlandske sjåfører har dratt, og svært få har kommet tilbake.

Boris Johnson setter inn soldater for å hjelpe til med drivstoffkrisen. Foto: POOL / Reuters

Regjeringen prøver nå å hente tilbake utenlandsk arbeidskraft. De lover midlertidig visum for 5.000 tungtransportsjåfører, som kan kjøre ut drivstoff og mat.

Men mange mener dette kommer altfor sent.

Da landet gikk ut av EU var planen at britene skulle ta over EU-jobbene. Men forsinkelser i utdanningen av nye sjåfører, og dårlige arbeids- og lønnsforhold har gjort at dette ikke skjedde.

Kan gå utover julematen

Mangelen på sjåfører kan også gå ut over jula. Det har blitt avlet færre kalkuner fordi det ikke finnes gode nok arbeidere til å håndtere produksjonen fram til jul.

Julemiddagen kan stå i fare for britene, som mangler arbeidskraft til å avle nok kalkun. Foto: matprat.no

Over halvparten av britene spiser kalkun til jul, og da vil de ha en stor fugl på 6–7 kilo, ifølge YouGov.

Bønder i Storbritannia har varslet om mangelen på julemiddagen. De mener rekrutteringen av utenlandsk arbeidskraft kom for sent.