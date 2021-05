Støre om koronaberedskap: – Manglene kan ikke skyves til side

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Erna Solberg (H) måtte tåle hard kritikk fra opposisjonen da Stortinget tirsdag debatterte redegjørelsen hennes om koronakommisjonens rapport.

Der gjentok opposisjonen at beredskapen og krisehåndteringen var for dårlig.

– Manglene og svakhetene som kommisjonen har avdekket kan ikke skyves til side. De er ikke skjønnhetsfeil, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre under sitt innlegg i Stortinget tirsdag.

– Det er her behovet for læring og endring ligger. Det manglet gode beredskapsplaner, det manglet smittevernutstyr, det var ikke øvd godt nok på en langvarig pandemi.

Støre mener han kjenner igjen et ekko fra Gjørv-kommisjonen om 22. juli – mangelfull styring i beredskapsarbeidet.

– Åtte år etter at Erna Solberg lovet at her skulle det bli en statsminister som styrte, så slår kommisjonen fast at det ikke er tilfelle, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken mener også at rapporten avslører at beredskapen har vært for dårlig.

– Vi har en statsminister som gikk til valg på bedre beredskap, derfor rammer kritikken henne hardt, sier han til NRK.

Vil ha svar på mulige grunnlovsbrudd

Rødts Bjørnar Moxnes var opptatt av å få svar på om det har skjedd grunnlovsbrudd i forbindelse med håndteringen av pandemien.

– Det er overført myndighet til EU uten å ha informert Stortinget om det. Det er et mulig grunnlovsbrudd og rimelig alvorlig, mener vi, sier han til NRK.

Under debatten forsøkte han å få svar fra statsministeren på om grunnloven ble brutt, men mener han ikke fikk svar.

– Solberg kan eller kanskje ikke vil svare på mulige grunnlovsbrudd i behandlingen av pandemien, sier han.

– Det må Stortinget gå inn i kontrollere og få en egen sak rundt. Og ikke minst må regjeringen gi velgerne et svar før valget hvilket ansvar de hadde for den elendige beredskapen da krisen traff oss.

Rødt og leder Bjørnar Moxnes har foreslått å følge opp kritikken av regjeringens håndtering av koronapandemien i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Følgefeil

I kommisjonens rapport er hovedkonklusjonen at myndighetenes håndtering samlet sett har vært god, men at de ikke var godt nok forberedt da pandemien kom.

Da koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland la frem kommisjonens rapport for knappe to uker siden, slo kommisjonen fast at det var en «alvorlig svikt» at norske myndigheter ikke var forberedt på en pandemi.

Statsminister Erna Solberg sa under sin redegjørelse at Norge hadde planlagt for en influensapandemi, ikke for en pandemi som krevde nedstenging av samfunnet. Dette gjentok hun tirsdag.

Hun beskrev dette som en «følgefeil».

– En viktig lærdom er at vi ikke bare kan tegne opp de scenarioene vi mener er mest sannsynlig. Vi må også planlegge for det som virker mindre sannsynlig.

Statsministeren sa også at hun er enig i at regjeringen «i for liten grad har utfordret vedtatte sannheter om hvordan pandemier skal håndteres i Norge».

Erna Solberg sier regjeringen jobber med oppfølging av lærdommene og anbefalingene fra koronakommisjonen systematisk. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Solberg: – Viktig at vi lærer

Til tross for at hun tok selvkritikk på en del områder, mente opposisjonen etter redegjørelsen forrige uke at statsministeren også spilte ned mye av kritikken, og ikke tok rapporten alvorlig nok.

– Inntrykket mitt når jeg hører statsministeren, er at hun spiller ned mye av denne kritikken. Jeg synes hun er lite ydmyk når det gjelder mange av forslagene til tiltak, sa Støre.

Koronakommisjonen har 63 læringspunkter og anbefalinger. Regjeringen jobber med oppfølging av disse på ulike måter fremover, sa Solberg tirsdag. Hun avviste at regjeringen tar for lett på kritikken.

– Det er utrolig viktig at vi tar de læringspunktene og jobber systematisk med dem, sier hun til NRK og legger til:

– Vi skal ikke glemme hovedkonklusjonen – at regjeringen har gjort en god jobb sammen med underliggende etater, kommuner og lignende. Men vi skal alltid være ydmyke for å lære av ting.

Blir ikke kontrollsak

Under debatten foreslo SV og Rødt begge å følge opp kritikken av regjeringens håndtering av koronapandemien i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Det er for å sikre at vi lærer, at vi også mener at dette ikke kan være et punktum for Stortingets behandling, men at saken bør sendes til kontrollkomiteen for videre diskusjon, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Jonas Gahr Støre sier til NRK at han så langt heller mot at en kontrollbehandling skjer på et senere tidspunkt når man har et mer klart bilde av helheten av pandemibehandlingen.

– Jeg tror denne debatten tar opp de viktige spørsmålene. Så er det bare en måned igjen av denne sesjonen. Skal man gjøre komitearbeidet grundig, så trenger man også noe tid.

Men Fremskrittspartiet vil uansett ikke støtte dette forslaget, melder VG. Dermed ligger det ikke an til at det får flertall.

– Vi står midt i pandemien. Den er ikke over og dette er en foreløpig evaluering. Vi ser ikke hvorfor vi midt i en krise skal bruke masse tid på å behandle en foreløpig rapport i Stortinget, skriver Frps Hans Andreas Limi i en e-post til VG.