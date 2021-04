Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland la frem kommisjonens rapport for knappe to uker siden, slo kommisjonen fast at det var en alvorlig svikt at norske myndigheter ikke var forberedt på en pandemi.

– Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Det er en alvorlig svikt at de likevel ikke var forberedt da covid-19-pandemien kom, sa Kvinnsland.

Gransket i elleve måneder

Kommisjonen mente det var riktig å iverksette de inngripende tiltakene som ble satt inn i mars i fjor fremfor å vente på mer kunnskap. Men pakken av tiltak som ble satt inn, var dårlig utredet og dårlig forberedt, var konklusjonen.

Situasjonen var uoversiktlig, men tidspresset ble større enn det hadde trengt å bli, mente kommisjonen.

Kommisjonens rapport er et resultat av en elleve måneder lang undersøkelse av hvordan Norge taklet pandemien. Den endelige rapporten statsminister Erna Solberg fikk overlevert, er på 450 sider.

I dag må Solberg presentere rapporten for Stortinget og svare på opposisjonens spørsmål. Hun skal også redegjøre for regjeringens videre oppfølging av rapporten.

Mente regjeringen var for dårlig forberedt

Til tross for den klare kritikken i rapporten, var kommisjonens overordnede konklusjon at regjeringen har håndtert pandemien godt.

– Hvis vi ser dette i et internasjonalt perspektiv, står disse konklusjonene seg godt. Vi har kommet vel fra det, og myndighetene har samlet sett håndtert det bra, sa Kvinnsland.

Kommisjonen pekte likevel på at regjeringen var:

For dårlig forberedt

Manglet pandemiplan

Manglet plan for å begrense og hindre importsmitte

Gjenåpningen var preget av hastverk

Lot seg påvirke av interesseorganisasjoner

Det var sviktende kommunikasjon med næringslivet

Uklar rollefordeling mellom departementet, Helsedirektoratet og FHI

Koronakommisjonens 17 hovedbudskap Ekspandér faktaboks 1. Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god.

2. Myndighetene visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var de ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom.

3. Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre sektorer.

4. Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi.

5. Kommisjonen vurderer at det var riktig å sette inn inngripende smitteverntiltak 12. mars 2020.

6. Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 skulle vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet.

7. I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.

8. Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.

9. Kommisjonen mener myndighetene jevnlig må vurdere strategien for hvordan pandemien håndteres.

10. Det er en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern i Norge.

11. Smittevernloven har vært et viktig verktøy i krisehåndteringen, men den bør revideres.

12. Myndighetene har samlet sett lykkes godt med kommunikasjonen ut til befolkningen.

13. Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.

14. Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt.

15. Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag.

16. De økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye.

17. Det er for tidlig å konkludere om de langsiktige konsekvensene av pandemien.

Erna Solberg har bedt Koronakommisjonen om å fortsette å evaluere myndighetenes håndtering av pandemien.