Støre krever aksje-frys av alle i regjeringen

Det er full dyneløfting i regjeringen etter at statsministeren i forrige uke presenterte nye og strengere regler for toppolitikernes aksjekjøp.

– Vi har bedt alle i politisk ledelse i departementene og på SMK om å informere departementsråden i eget departement om de selv har aksjer og i så fall i hvilke selskap, samt om de velger salg, frys eller forvaltning, sier statssekretær Kristine Kallset ved Statsministerens kontor (SMK) til NRK. Departementsråden er den øverste administrativt ansvarlige i departementene.

Samtidig opplyser SMK til NRK at de nå nekter statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere å selge eventuelle aksjer før budsjettdagen 6. oktober.

– Fram til framleggelsen av statsbudsjettet kan de verken selge eller kjøpe aksjer på grunn av regjeringens pågående budsjettarbeid. Det vil si at de som velger å selge aksjene må vente til etter budsjettfremleggelsen, sier Kallset.

Fakta om nye aksjeregler Ekspander/minimer faktaboks Håndbok for politisk ledelse ble oppdatert onsdag 30. august: *Nytt punkt 4.4: «Regler og rutiner om behandling av innsideinformasjon», er en kortfattet beskrivelse av hva disse reglene gjelder, samt de viktigste forbudene og påbudene som følger av regelverket. *Nytt punkt 4.5: «Retningslinjer for eierskap, kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter», er skrevet på nytt og betydelig utvidet. Politikeren kan 1) selge sine aksjer/finansielle instrumenter, 2) samtykke til en frys av aksjene/de finansielle instrumentene eller 3) overlate forvaltningen til en uavhengig tredjepart (forvalter). *I tillegg er dette punktet utvidet og presisert: Overfor ektefelle eller andre man lever sammen med i et ekteskapslignende forhold, vil personen med det politiske vervet ha en plikt til å skaffe seg faktisk kunnskap om vedkommendes eierinteresser som eventuelt kan lede til inhabilitet for politikeren. (Kilde: Statsministerens kontor)

Kartlegging

NRK har bedt samtlige departementer svare på om noen i politisk ledelse - eller deres partnere - har investert i aksjer.

– Politikerne har plikt til selv å ha oversikt over hva ektefelle/samboer eier, sier Kallset, som understreker at dette er «informasjon om økonomien til private personer».

– Derfor skal ikke politisk ledelse sende noen oversikt over dette til eget departement eller SMK, sier Kallset.

KARTLEGGER: Statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved Statsministerens kontor sier alle i politisk ledelse i regjeringen må fryse sine aksjer til statsbudsjettet er lagt fram. Foto: Ingrid Tinmannsvik / Ingrid Tinmannsvik

Men hvis noen er i tvil om partnerens eierskap gjør dem inhabile, skal de ta kontakt med eget departement og eventuelt be Lovavdelingen i Justisdepartementet foreta en formell habilitetsvurdering, tilføyer hun.

Blant departementene som er i gang med å innhente informasjon om de økonomiske disposisjonene til politisk ledelse og deres husholdning, er Forsvarsdepartementet.

– Vår politiske ledelse er bedt om å informere departementsråden dersom de har aksjer og i så fall i hvilke selskap samt om de velger salg, frys eller forvaltning. De er også blitt bedt om å skaffe seg kunnskap om ektefelle/samboers eierskap slik at de selv er i stand til å selv vurdere sin habilitet, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch.

Fakta om habilitetssakene i regjeringen Ekspander/minimer faktaboks Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet.

innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) trakk seg fra Støres regjering 23. juni etter å ha innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv.

trakk seg fra Støres regjering 23. juni etter å ha innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv. Minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Han gikk av både som statsråd og Sp-nestleder.

innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Han gikk av både som statsråd og Sp-nestleder. Utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann har kjøpt og solgt aksjer, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens hun har vært minister. Huitfeldt har ikke oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene til å skaffe seg opplysninger om ektemannens økonomiske aktiviteter, ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet. (Kilder: NTB/NRK)

Har oversikt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er ikke den eneste i regjeringen med en ektefelle som eier aksjer. Det gjør også helseminister Ingvild Kjerkols ektemann Rune Øyan, bekrefter Ap-statsråden i sitt svar på NRKs henvendelse.

Kjerkol hevder hun har god kjennskap til hans økonomiske bindinger og sier de ikke har bydd på habilitetsutfordringer.

– Jeg har til enhver tid hatt oversikt over min ektemann sine økonomiske disposisjoner og aksjekjøp. Min vurdering er at ingen av min ektefelles økonomiske disposisjoner medfører at jeg er eller har vært inhabil i min rolle som statsråd, skriver Kjerkol i en epost til NRK.

SVARER IKKE: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier ektemannens aksjeinvesteringer ikke har gjort henne inhabil, men opplyser ikke hvilke selskaper han har interesser i. Foto: Hanna Johre / NTB

Hun understreker at hun i henhold til Håndboka for politisk ledelse plikter å ha «god kjennskap til habilitetsreglene og gjøre en løpende vurdering av habilitet i alle saker».

Kjerkol opplyser ikke i sitt svar til NRK hva slags aksjer ektemannen har investert i, men understreker at departementets administrative ledelse er informert.

– I min habilitetssamtale med departementet i forbindelse med tiltredelse, orienterte jeg departementet om både mine og min manns økonomiske disposisjoner.

På spørsmål om hvorfor hun ikke velger å være åpen om hvilke økonomiske disposisjoner ektemannen har gjort mens hun har vært statsråd, svarer hun som følger:

– Min ektemann har ikke aksjer eller næringsinteresser i helsesektoren. Som nevnt er min vurdering at ingen av hans økonomiske disposisjoner har medført at jeg er eller har vært inhabil i min rolle som statsråd i eget departement eller som en del av regjeringskollegiet.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser videre at «ingen av statssekretærene har varslet om at de har aksjer eller tilsvarende som gjør at de er inhabile i noen av sakene de har behandlet».