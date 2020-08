Støre beklager kattekommentar om Grande

Under kveldens partilederdebatt i Arendal ble det sedvanlig opphetet stemning mellom lederne for stortingspartiene.

Men én passiar mellom Jonas Gahr Støre og Trine Skei Grande vakte spesielt oppsikt.

Det var under en debatt om oljeindustrien og grønn omstilling at Støre angrep Grande for å ikke ha engasjert seg i debatten på Stortinget.

– Jeg satt i disse forhandlingene. Der satt Venstre. Jeg hørte ikke ett ord imot. Men du var hjemme. Jeg satt på Stortinget og kan bevitne det, sa Støre.

– Jeg satt i alle fall og oppfordret deg hjemmefra, da. Hvis du leste avisen de dagene, så var det ganske klart, svarte Grande.

– Du får invitere meg hjem til deg og kattene, så får vi snakke om det, repliserte Støre og Grande slo til:

– Jeg har kaffen klar, jeg.

I risikogruppen

Som Støre påpeker har Grande oppholdt seg hjemme under vårens koronakrise.

I mars i år fortalte hun i et NRK-intervju om hvorfor pandemien tvinger henne til å isolere seg selv.

Grande har en immunsviktsykdom som gjør at hun har lettere for å bli alvorlig syk dersom hun blir smittet av viruset. I tillegg har den avtroppende Venstre-lederen astma og diabetes, to andre sykdommer som plasserer henne i risikogruppen.

Partifelle og mulig kandidat til å ta over Grandes jobb, Abid Raja, skriver på Twitter at han oppfattet Støre som «litt mobbete».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Fra han som ønsker å bli statsminister i Norge, så hørtes dette dels nedlatende og litt latterliggjørende ut. Ja, litt mobbete. Vi må være bedre forbilder enn dette», skriver Raja.

Også justispolitiker Kristoffer Aardal Hanssen (H) reagerer på Twitter:

«Hva skjedde der, Støre? (...) Sist jeg sjekket var Skei Grande hjemme fordi hun er i risikogruppen for smitte. Merkelig.»

Beklager

Etter Debatten beklager Støre kommentaren som falt overfor Grande. Han avviser at det dreide seg om latterliggjøring eller mobbing.

– Jeg beklager dypt hvis det ble oppfattet sånn. Jeg har den største respekt for Trine Skei Grande. Jeg har vært hjemme hos henne i private sammenhenger. Det var mer en kommentar knyttet til det, sier Støre til NRK.

– Jeg vet at Trine er i risikogruppa og har vært hjemme av den grunn.

– Sa du unnskyld etter sendinga?

– Ja, det gjorde jeg.

Grande: Ble ikke lei meg

Overfor NRK lot Grande til å ta kattekommentaren med godt humør.

– Man kan alle la det gå litt over seg i sånne debatter, så det tar vi på det. Så jeg skal ikke gå rundt og være lei meg for det, sier Grande til NRK.

– Støre sa unnskyld, at han ikke mente det sånn og at han håpet jeg ikke ble lei meg, og da bekreftet jeg at jeg ikke var lei meg, sier hun.

SE VIDEO: Venstre-lederen ble takket av etter sin siste partilederdebatt. Da kom tårene. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Venstre-lederen ble takket av etter sin siste partilederdebatt. Da kom tårene.

Grande måtte likevel ta til tårene da hennes siste partilederdebatt noensinne var over.

– Det var morsomt, men det er lange debatter. Det å holde trøkket gjennom en lang debatt er ganske krevende. Men det var greit at det var siste, sier Grande.