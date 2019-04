Store annonsører svartelister Resett etter Twitter-kampanje

– Vi ser det som en sabotasje mot oss og mediemangfoldet i Norge, sier Resett-redaktør Helge Lurås til NRK.

Flere politikere og brukere på det sosiale mediet Twitter har denne uken henvendt seg direkte til selskaper og oppfordret dem til å fjerne annonser fra nettsiden.

Resett.no er en norsk nettavis og beskriver seg selv som et alternativ til etablerte norske medier. De mener selv at det pågår en «annonsesabotasje» som truer arbeidet deres, og kaller de som står bak for «sabotører».

Lurås sier til NRK at situasjonen er alvorlig, og bekrefter at en rekke annonsører nå har trukket seg.

Han reagerer på at statssekretær Sveinung Rotevatn (V) har bidratt i «annonsesabotasjen».

– Regjeringen og Stortinget bevilgninger store summer i pressestøtte, og motivasjonen for det er jo mediemangfold og også en anerkjennelse av at annonsemarkedet er vanskelig. Når de aktivt går ut og prøver å hindre finansieringen vår, altså, en av mediekanalene i Norge, så tyder ikke det på at de reelt er ute etter mediemangfold, sier redaktøren.

Redaktøren sier at de har tapt penger, men at de foreløpig ikke har oversikt over hvor mye.

Mener de sprer rasisme

En av dem som har kontaktet annonsører på Twitter, er psykologspesialist Karl Eldar Evang.

– Jeg har gjort dem oppmerksom på at deres annonser gjør dukker opp på Resett.no og skrevet at siden er en ytre høyre-side, kjent for personrettede kampanjer og rasisme i kommentarfeltene. Jeg har spurt dem om dette er noe de kanskje ønsker å ordne opp i, sier Evang til NRK.

Den 17. april fikk Evang støtte på Twitter av statssekretær Sveinung Rotevatn (V). Stortingspolitikeren henvendte seg til to annonsører som hadde reklamer på nettsiden.

Rotevatn sier til NRK at han ikke har oppfordret bedrifter til å boikotte nettsiden, men mener at han har gjort dem oppmerksomme på at annonsene deres befinner seg der.

– Dersom andre ulike bedrifter dukker opp på andre, lignende sier, ville jeg ha gjort det samme, sier han.

STATSSEKRETÆR: Sveinung Rotevatn har henvendt seg til annonsører på Resett.no. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rotevatn sier han ikke kan huske å ha kommet med lignende oppfordringer til bedrifter tidligere.

Statssekretæren sier at han ikke anser Resett som en medieaktør, og at avviser dermed at han har motarbeidet mediemangfoldet slik Lurås hevder.

Han mener resett.no driver med kampanjevirksomhet og ikke journalistikk, og beskriver virksomheten som «samfunnsnedbrytende».

– Jeg er politiker, og forsvarer alles rett til å ytre seg, men de må også tåle motytinger. Og en kampanjevirksomhet som Resett, som i høyeste grad driver med politikk, må jo også tåle å få litt politisk motbør, også fra statssekretærer, sier Rotevatn til NRK.

Foto: Skjermdump

Også stortingspolitiker Karin Andersen fra SV har deltatt i debatten på Twitter. SV-politikeren mener at selskaper som annonserer på Resett «sponser et rasistisk nettsted». Andersen har ikke besvart NRKs henvendelser fredag.

Svartelistet

Interiør- og møbelkjeden Jysk bekrefter overfor NRK at de ikke lenger vil annonsere på nettstedet.

– Vi ønsker å være politisk uavhengige, og når vi får reaksjoner på de sidene vi havner på, velger vi å ha lav terskel på hvor vi annonserer. Vi har ikke tatt stilling til det innholdet som ligger på siden, sier salgs- og markedssjef Are Bjøntegaard i Jysk til NRK.

RESETT: Resett.no ble lansert i 2017. Ifølge redaktør Helge Lurås har de nærmere en halv million besøkende i måneden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bjøntegaard sier at selskapet bruker retargeting-annonsering, som betyr at dersom du har besøkt deres hjemmeside, vil annonsene deres dukke opp også på andre nettsider du besøker.

Nå har selskapet trukket alle annonsene sine fra Resetts hjemmesider.

– Nå er siden svartelistet i det systemet hvor vi kjøper eksponeringer, sier Bjøntegaard.

Også strømselskapet NorgesEnergi har fjernet annonsene sine fra Resett. Markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen bekrefter at de ble kontaktet og gjort oppmerksom på annonsene sine via sosiale medier.

– Annonsene ble fjernet denne uken, sier han til NRK.

NRK har vært i kontakt med Nordic Choice som bekrefter at de har tatt kontakt med Google for å stoppe all annonsering på Resett. Utover det har ikke hotellkjeden til Petter Stordalen noen kommentar.

Tuer med boikott

Lurås mener de som står bak kampanjen mot dem har kommet med grove beskyldninger mot nettsiden og deres lesere.

Ifølge Lurås har flere lesere sagt at de nå vil boikotte de firmaene som har trukket annonsene sine.

– For de firmaene som blir eksponert som noen som aktivt boikotter resett, så tror jeg det kommer til å være uheldig, sier redaktøren.