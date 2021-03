Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Mange har det skikkelig jævlig her, sier Astrid Åsbakk, som jobber som frivillig på Fattighuset.

– Det er mye folk nå, nye fjes hele tiden. Mye fattigdom. Det er trist. Køen blir lengre og lengre.

Det er ventet at rundt 500 mennesker kommer til Grønlandsleiret i Oslo for å få gratis mat i dag. Klokken 13 onsdag hadde allerede 400 hentet mat og på grunn av etterspørselen har Fattighuset utvidet åpningstiden med to timer. Helligdagene gjør at neste mulighet først er om en uke.

Uføretrygdede Åsbakk henter selv mat på Fattighuset i Oslo to ganger i uken. I tillegg jobber hun med å passe på køen. Den jobben har blitt mer krevende i løpet av det pandemien.

Da Fattighuset åpnet klokken 11, var på køen på rundt 350 meter.

– Jeg passer på at folk ikke går i ansiktet på hverandre. Mange har ikke masker på, så det er ikke så bra.

Nadina Helen Bakos bor ved siden av Fattighuset i Oslo. Hun tok opp mobilen og filmet da hun så at køen strakte seg lenger enn hun noen gang har sett. Videoen ble lagt ut forrige uke, og ble først omtalt av Dagbladet. Du trenger javascript for å se video. Nadina Helen Bakos bor ved siden av Fattighuset i Oslo. Hun tok opp mobilen og filmet da hun så at køen strakte seg lenger enn hun noen gang har sett. Videoen ble lagt ut forrige uke, og ble først omtalt av Dagbladet.

– Føles ikke greit

Rune er en av dem står i kø for å få mat onsdag. Han har det siste året jobbet som alt fra snekker til sjauer gjennom et bemanningsbyrå.

– Jeg står her fordi jeg kommer til å bli sulten i løpet av påsken, og er blakk, sier Rune.

Etter bare fire timer arbeid den siste måneden, måtte han i dag stille seg i kø foran Fattighuset for første gang.

– Det har gått greit frem til nå, men nå var det så lite igjen at jeg bare måtte se hva som kunne gjøres.

Rune sto onsdag i kø utenfor Fattighuset for første gang. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Hvordan føles det?

– Det føles ikke greit. Jeg skulle helst unngått det, men må man så må man, og dette er jo et tilbud.

Han sier det siste året har blitt gradvis tøffere.

– Hva tenker du om fremtiden?

– Jeg er positiv. Alltid. Så jeg tror dette skal gå bra. Og i hvert fall hvis man får litt mat i posen – da blir dette så mye bedre.

Køen ved Fattighuset onsdag, et kvartal unna. Foto: Bård Nafstad / NRK

Håper det er nok

Økt arbeidsledighet og flere permitteringer som følge av koronakrisen har ført til økt pågang.

– Det har kommet noen nye fjes. Jeg tror det kommer mange flere som har hatt småjobber og tilleggsjobber, og mistet inntekt, sier Sverre Rusten, daglig leder for Fattighuset.

Sverre Rusten, daglig leder for Fattighuset. Foto: BÅRD NAFSTAD / NRK

Han påpeker at siste er gjetning fra hans side.

– Vi spør ikke folk hvorfor de kommer.

Han håper det er nok mat til alle.

– Men vi skulle uansett hatt mer. Om vi har nok mat, så skulle vi gjerne gitt dobbelt så mye. Helt nok kan vi aldri få. Jeg håper at alle får i alle fall en pose, sier Rusten.

Alle som stiller seg i køen får en billett. Maten deles ut fra 11.

– De som kommer senest advares mot at det kanskje ikke er noe vits å stå her. Det er det eneste vi kan gjøre, sier Rusten.

Matsentralen i Oslo har opplevd en voldsom økning under pandemien. Foto: Bård Nafstad / Bård Nafstad

– Har merket pandemien på kroppen

Matsentralen distribuerer mat til Fattighuset og 130 andre veldedige organisasjoner. Maten som videreformidles er hovedsakelig overskuddsmat, som ellers risikerer å bli kastet. Koronapandemi kombinert med høytid gir veldig travle dager.

Cristiano Aubert, daglig leder for Matsentralen i Oslo. Foto: Bård Nafstad / Bård Nafstad

– I går var en av våre største dager noensinne, da leverte vi ut mat tilsvarende 30.000 måltider, sier Cristiano Aubert, daglig leder i Oslo.

Det er sju matsentraler i Norge, men det jobbes med å starte en åttende.

– Vi har merket pandemien på kroppen til de grader. Vi har hatt en vanvittig økning i etterspørsel i 2020, med 70 prosent vekst i april og 30 prosent for hele året. Denne veksten har fortsatt ut i 2021, sier Aubert.

Nadina Helen Bakos la forrige uke en video i sosiale medier, der køen strekker seg over flere kvartaler. Medieomtalen, i blant annet Dagbladet, har ført til at flere har bidratt med mat. Bakos sier til NRK at hun er glad for at medier setter søkelys på problemstillingen.

Styreleder i Fattighuset, Karianne Stangeland, er overveldet av responsen fra givere etter medieomtalen. Hun skulle likevel ønske at gavmildheten ble fordelt noe jevnere ut over løpet av året.

– Det er veldig mange som er gavmilde før jul og påske, men vi trenger mat hele året. Det er trist at vi må ha et fattighuset i rike Norge, men behovet er stort.

Køen rundt Fattighuset, siste åpne dag før påske. Foto: Pål Martin Rossing / NRK