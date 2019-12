Rundt 20 personer pågrepet etter mistanke om terrorplanlegging

Bakgrunnen for aksjonen er mistanke om forberedelse av et terrorangrep med militant, islamistisk motiv.

Klokken 17 bekrefter politiet at de har oppsøkt over 20 adresser og arrestert rundt 20 personer. Flere vil bli siktet etter terrorparagrafen,

– Bakgrunnen for det er at de har skaffet midler til å lage sprengstoff og at de har forsøkt å skaffe seg våpen, sier sjefpolitiinspektør i Københavnpolitiet Jørgen Bergen Skov på en pressekonferanse som kun varte i fire minutter.

Journalistene fikk ikke anledning til å stille spørsmål.

Ingen mistenkte på frifot

Politiet sier de har kontroll på aksjonen, og at ingen mistenkte nå er på frifot. De beskriver likevel trusselbildet som alvorlig.

– Bakgrunnen for aksjonen var etteretning om at noen planla et angrep med et militant, islamistisk motiv. PET (den danske sikkerhetstjenesten) ser med stort alvor på saken. Saken bekrefter at det er personer som både har intensjon og kapasitet til å begå et terrorangrep, sa Flemming Drejer, operativ sjef for politiets etterretningstjeneste.

Han sier etterforskningen nå fortsetter. Det vil bli begjært lukkede dører under fengslingsmøtene i morgen. Drejer sier det derfor er begrenset hva de kan gå ut med av informasjon nå.

INFORMERTE: Sjefspolitiinspektør i Københavns politi, Jørgen Bergen Skov (t.v.) og sjefspolitiinspektør og operativ sjef i PET, Flemming Drejer. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Omfattende aksjon

Det er uvisst hva et eventuelt mål for et terrorangrep skal ha vært.

Danmarks justisminister takker politiet på Twitter, og sier at de «etter alt å dømme enda en gang har avverget et terrorangrep.»

En rekke politidistrikter var involvert i aksjonen.

Politiet aksjonerte i Aalborg, Midt-, Øst- og Vest-Jylland, Fyn, Sjælland og København.

AKSJONERTE FLERE STEDER: Politiet har gått til aksjoner en rekke steder i landet.

Påvirker ikke trusselbildet i Norge

PST i Norge opplyser at de er kjent med aksjonen i Danmark, men at det ikke er avdekket koblinger til Norge.

– PÅVIRKER IKKE TRUSSELBILDET: Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST. Foto: PST

– Vi er kjent med aksjonen i Danmark, men PST har ingen informasjon som tyder på at dette påvirker trusselbildet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

– Slo inn dør og pågrep unge menn

Politiet i Danmark meldte selv om aksjonen klokka 14.42 på sin Twitter-konto.

Øyenvitner forteller til Nordjyske at det ved 13-tiden i dag kom åtte politibetjenter iført hjelmer og skuddsikre vester. De var bevæpnet da de rykket inn i området.

– De hadde med seg en rambukk, men jeg vet ikke om de brukte den, rapporterer avisens reporter på stedet.

Avisen skriver også at det var 10 politibiler på stedet da flere studentboliger i Aalborg ble ransaket.

Der ble en dør slått inn og to unge menn ble pågrepet, melder Nordjyske.

KØBENHAVN: Her fra politiaksjonen i Valby i København. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Terrorangrep i 2015

Den siste vurderingen av terrortrusselen mot Danmark kom i 2018. Da mente politiet at terrortrusselen overveiende kom fra personer med sympati for militant islamisme.

«Disse motiveres av en oppfattelse av at islam er under angrep fra Vesten, og at Danmark er et legitimt mål som følge av Danmarks aktive utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder deltagelsen i den internationale koalisjonen mot IS, samt oppfatninger av krenkelser mot islam, slik som karikaturtegninger,» skrev CTA (Danmarks senter for terroranalyse).

København har opplevd flere terrorangrep: I februar 2015 ble en mann drept og tre politifolk såret da 22 år gamle Omar El-Hussein skjøt med automatvåpen mot Kulturhuset Krudttønden.

Dagen etter ble det skutt mot synagogen i sentrum av byen. En jødisk mann som holdt vakt utenfor ble drept og to politifolk såret.