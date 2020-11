Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oslo har registrert det høyeste antallet koronasmittede noen gang. Det er registrert 161 nye smittetilfeller det siste døgnet, viser nye tall fra kommunen. Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap) ønsker ikke at hovedstaden skal havne der andre storbyer i Europa er nå.

– Selv om Oslo blant har de strengeste tiltakene i Norge, øker smitten også her. Det bekymrer meg veldig og det tyder på at for mange ikke følger smittevernreglene.

Smitten i Oslo er nå størst i bydel Stovner der 348 per 100 000 innbygger er registrert smittet de siste 14 dagene. Steen understreker viktigheten av at alle tar ansvar.

– Vi må holde avstand, holde hendene rene og holde antallet personer vi treffer nede. Jeg vet at dette er tungt for mange, og særlig for dem som bor alene. Men vi har ikke noe valg, vi må stanse smitten mens vi kan.

Oktober har det høyeste antallet registrerte smittetilfeller per måned hittil i pandemien med 1 885 smitta. I løpet av uke 44 ble det registrert totalt 722 tilfeller, i snitt 103 per dag.

Det er fortsatt mest smitte blant unge voksne.

Nye munnbindanbefalinger i Trondheim

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim anbefaler nå at alle bruker munnbind i rushtida, mellom klokka 7 og 9 og 15 og 17.

Kommunen jobber også for at det skal bli obligatorisk med munnbind på.

– Det er en bekymringsfull utvikling i byen, med 38 smittede forrige helg og 12 nye registrerte i går.

Kommunen koronatester nå omtrent 6000 personer i uka, men ser at testkapasiteten må utvides ytterligere.

Beskjeden til innbyggerne er klar: Flere bør jobbe hjemmefra, unngå fysiske møter, reduser felles møter og gjennomfør kun nødvendige reiser.

Det jobbes også med krav om munnbind på flybussen.

Det jobbes også opp mot andre kommuner for å se på eventuelle hjemler for å kunne kreve at utenlandsreisende tester seg på flyplassen.