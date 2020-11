Stenger ned etter nye tiltak: – Meget alvorlig

– Vi ser på det nye tiltaket om skjenkestopp som meget alvorlig. 80–90 prosent av inntektene våre kommer fra alkoholsalg. Med dette forbudet vil vi miste et meget stort grunnlag for å drive forsvarlig, sier styreleder Jama Awaleh i byOslo Group.

byOslo Group driver syv utesteder i hovedstaden. Blant annet Frogner-baren BA3.

– Mange er slitne

Torsdag la Oslo kommune frem nye smitteverntiltak. Beskjeden til utelivsbransjen var brutal. Fra tirsdag blir det full skjenkestopp for alle steder som serverer alkohol. Dette for å minske sosiale sammenkomster og bremse den stigende smitten i byen.

For Awaleh og byOslo Group betyr det full nedstengning.

– Vi kommer til å stenge samtlige utestedene etter denne helgen her, sier han.

Les også: Etterlyser krisepakkar etter nedstengingar – regjeringa lover å kome i møte

Daglig leder Even Ramsvik i restaurantkonsernet Lavagruppen, bekrefter til NRK at også de blir å stenge flere av sine steder, men sier de vil prøve å holde åpent så langt det lar seg gjøre.

– Vi må igjen mobilisere kampkrefter atter en gang, og snu oss rundt å være kreative og se på muligheter for å holde folk i arbeid.

Tirsdag blir det forbudt å selge alkohol på utesteder. Foto: Nadir Alam / NRK

Han sier de vil teste ut andre alternativer, som å tilby takeaway, matkasser og catering.

– Vi håper å skape en omsetning som ligner på en hverdag. Noe som kan minimere tapet.

– En vits

Bransjen mener dagens kompensasjonsordning som skal vare ut februar, ikke er god nok. Og nå som situasjonen har gått fra vondt til verre, haster det mer enn noen gang å få på plass en ny.

– Kompensasjonsordningen som foreligger nå, er en vits. En lønnskompensasjonsordning er det som hadde truffet vår sektor best. Vi står i prinsippet overfor noe som ligner en «lockdown» uten at det er en «lockdown», sier Ramsvik.

Nå blir det minst tre hele uker til man kan ta seg en drink ute på byen igjen. Foto: Nadir Alam

Nylig økte regjeringen kompensasjonsgraden fra 50 til 60 prosent av bedriftens faste kostnader.¨Men det er langt fra nok, mener Ramsvik.

– Vi er bærekraftige gode foregangsbedrifter som holder ut, men det er grenser for hvor langt det kan gå. Og hvor lenge det kan gå.

Kredittkorttall fra DNBs kunder viser at omsetningen på barer sank fra 15 til 22 prosent fra nivået i fjor. Fra uke 43 til 44 var utviklingen ennå dystrere. Da sank omsetningen fra 41 til 54 prosent sammenliknet med 2019.

Les også: Krisemøte overalt etter at kultur-Oslo stenger

NHO er også bekymret og mener det haster.

– Nå har vi en tydelig melding til regjeringen om at vi må få på plass en kompensasjonsordning som er på nivå med den vi hadde i mars-april. Fordi de har vært i en krisesituasjon lenge, har ikke bedrifter samme økonomiske ryggraden som de en gang hadde, sier NHO-leder Nina Solli i Oslo og Viken.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) håper regjeringen kommer med nye krisepakker for utelivsbransjen. Foto: Anders Fehn / NRK

Nødvendig med skjenkestopp

Raymond Johansen mener skjenkestoppet er nødvendig.

– Det ville jo vært rart, når vi er så tydelig på alle områder, at det å gå ut og drikke er det eneste som er tillatt.

–Hva skjer med dem som ikke klarer å holde hjulene i gang mens det er skjenkestopp?

– Det er veldig viktig for meg at regjeringen kommer med nye pakker. Jeg vet at det skal være et møte på tirsdag hvor de skal komme tilbake til en pakke for reiselivsbransjen. Jeg håper at de også ser veldig tydelig på hva de kan gjøre når det gjelder servering- og restaurantbransjen, sier Johansen.