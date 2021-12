Stenger dørene etter regjeringens tiltak: – Det er ille

– Nå er det alvor. Det er ikke lenge siden vi innførte nye smitteverntiltak. Men siden det har smitten i Norge vokst kraftig, innledet statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen klokken 20.00.

– Vi må ta ytterligere grep nå, fortsatte statsministeren.

Han la deretter frem en rekke tiltak mot koronaviruset. Skjenkestopp var noen av tiltakene. Reglene gjelder fra natt til onsdag.

Les også: Her er de nye tiltakene.

Det blir strammet inn på arrangementer og uteliv for voksne, kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter.

Stenger ølkrana

Karl-Henning Svendsen er daglig leder av Noho Trøbbelskyter. Selskapet står bak flere utesteder i Oslo, blant annet Kulturhuset, Oslo Camping og Youngs.

– Det er ille for utelivsbransjen. Med skjenkestoppen må vi stenge alle stedene. Omsetninga har allerede falt med 80 til 90 prosent etter forrige pressekonferanse, Svendsen.

Karl-Henning Svendsen fikk servert de triste nyhetene fra Eilefs Landhandleri. Foto: Live Marien Hagen Wold

Etter de siste nyhetene rundt smittetall, innleggelser og stadig nye regelendringer var den daglige lederen allerede forberedt på at skjenkestoppen kom.

– Det er nesten sånn at det er greit. Nå er det så mye smitte og usikkerhet i samfunnet. Stedene vi driver er et sted hvor mange møtes for å mingle, så da må vi ta litt av byrden for å få ned smitten, sier han.

– Må dele byrden

Svendsen håper regjeringa tar det økonomiske ansvaret.

– Vi håper selvfølgelig at regjeringen har hatt to tanker i hodet samtidig. De ansatte trenger en forutsigbar fremtid mot julen. Det må være ordning for oss som har blitt ramma for tredje gang.

– Vi tar den byrden med å stenge, så forventer vi at regjeringa tar byrden for å sørge for økonomien, fortsetter han.

Støre til utelivsbransjen: – Dette er blytunge beskjeder Du trenger javascript for å se video.

– Kommer til å se mer fravær

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), forteller om tiltak som vil påvirke mange i næringslivet.

– De siste innstrammingene vil gjøre det enda vanskeligere å drive som normalt, og vil treffe bedrifter i mange næringer over hele landet, forteller Ole Erik Almlid, NHO-sjef.

Vi kommer også til å se mer fravær grunnet smitte og karantene. Flere bedrifter er allerede nede i knestående, og de trenger kompenserende tiltak for å komme gjennom krisen, forteller sjefen videre.

Opposisjonen krever støtte

Etter pressekonferansen krever Rødt forutsigbarhet for en eventuell støtte.

– Det må settes utbyttestopp i kompensasjonsordningen for næringslivet. Krisetiltakene for arbeidsledige må forlenges minst fram til påske for å gi forutsigbarhet til alle de som frykter for jobben sin, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder og stortingsrepresentant for Rødt.

Marie Sneve Martinussen, stortingsrepresentant og nestleder i Rødt ber om forutsigbarhet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Tone Wilhelmsen Trøen, Høyres helsepolitiske talsmann håper ingen går inn i julen arbeidsledig.

– Høyre kan ikke få sagt tydelig nok hvor viktig det er at regjeringen nå lager en lønnstilskuddsordning som gjør at folk ikke møter julen med permitteringsvarsel eller oppsigelser hengende over seg, sier Trøen.

Redusert trenings-kapasitet

Smittesituasjonen gjør at treningssentre tar grep.

Treningskjeden Sats innfører bestilling av treningstid for å etterkomme smittevernreglene.

– For å gjøre det mer forutsigbart for deg når du skal trene må du fra og med onsdag 15. desember forhåndsbooke tid for å trene i studio, skrev SATS i en SMS til sine kunder tidligere på mandag.

Morten Hellevang, Daglig leder i EVO, sier reglene vil gi redusert kapasitet.

– Vi vil innføre antallsbegrensning, Vi registrerer jo alle som kommer, så det har vi god kontroll på. Men vi må antageligvis begrense antallet som kan trene samtidig på senteret, sier han.