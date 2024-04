Stavanger Ap vil at alle ungdommer skal fullføre et pliktår etter videregående. Det vil si at de vil bli pliktige til ett år med militær- eller samfunnstjeneste.

For de ungdommene som ikke ønsker å tjenestegjøre i Forsvaret foreslår Mossige og Stavanger Ap at de kan få arbeide innen for eksempel humanitære organisasjoner eller helsesektoren.

– Vi vil at alle skal få sjansen til å bidra til samfunnet, sa Mossige under Debatten på NRK tirsdag.

Du kan se hele sendingen her:

Debatten: Vil tvinge 19-åringer til pliktår Du trenger javascript for å se video.

Ingen vei utenom

Han mener dette vil øke beredskapskompetansen i samfunnet.

Selvsagt vil det komme til å være de som av forskjellige grunner vil motstå seg et pliktår, uavhengig om det gjelder militæret eller tjeneste i det sivile.

Men om man skulle være umotivert eller prinsipielt imot hele konseptet er det ingen vei utenom.

– Jeg skal ikke sitte her og gi noen fengselsstraffer. Men i utgangspunktet skal alle inkluderes, så terskelen skal være veldig høy for å slippe.

Aslak Sira Myhre og Dag Mossige entrer Debatten. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

6600 kroner måneden

Når lønn nevnes trekker Mossige fram daglønnen i Forsvaret, som i dag ligger på 221 kroner dagen – eller 6600 kroner i måneden.

Han erkjenner at denne lønnen er lav, og at lønn er noe som kan diskuteres.

På spørsmål om hvordan man skal behandle unge uføre i denne prosessen, foreslår Mossige å ha tilpassede program, men han håper og denne ordningen vil være med på å forebygge at unge blir uføre.

Skeptisk

Leder i Unge Venstre, Ane Breivik, mener pliktår ikke er nødvendig. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Men ikke alle er like positive til innføringen av et pliktår. Ane Breivik, leder i Unge Venstre, kaller forslaget «autoritært».

– Det er ikke i nærheten av å løse utfordringene Norge står overfor. Forslaget til Rogaland Ap går ut på at tusenvis av ungdommer skal bruke ett år av sine liv som ufaglærte framfor studier, å komme seg ut i jobb og tjene samfunnet på den måten, sier hun.

Hun presiserer at Venstre er for en utvidet verneplikt, men at de er skeptiske til å tvinge unge ut i jobb.

En av de mer kritiserte delene av Stavanger Aps forslag er å bruke pliktår for å fylle plasser i helsetjenesten.

Maren-Johanne Hveding Stifjell som går tredje året på helsesekretærlinja i Bodø, er skeptisk til planene.

– En helsefagarbeider bruker to år på videregående, og to år som lærling. Syke og eldre er en sårbar gruppe og det tar lang tid å læres opp.