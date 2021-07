Statsministeren ber kommunene være fleksible med sommer-vaksineringen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tenker at nå må førsteprioriteten være å bli vaksinert. Og så får hver kommune jobbe med å være fleksible nok til at folk kan få en vaksine på et tidspunkt som passer dem. Men det må være viktig nå at alle blir vaksinert, sier Erna Solberg til NRK.

Torsdag er det satt minst ett sprøytestikk i 60 prosent av den norske befolkningen. Det er satt over 4 millioner sprøytestikk i hele Norge.

Det er en milepæl statsministeren er glad for å markere. Hun sier vaksinetrykket må holdes oppe gjennom sommeren.

Onsdag ble det imidlertid kjent at 2000 innbyggere i Lier kommune har takket nei til vaksinetimen sin. Kommunen tror blant annet det kan skyldes ferieavvikling.

– Vi har aldri tidligere opplevd lignende og antar at det for mange henger sammen med ferieavvikling, sa Heidi Kristin Ringstad, som leder Liers vaksinasjonsprogram, til Lierposten.

Statsministeren er selv blant de 60 prosentene som har fått minst en dose. Foto: Skjermdump / Instagram

Ber kommuner vise fleksibilitet

Forrige gang ferie og vaksine krasjet, skapte det sterke reaksjoner.

Men Solberg mener at også kommunene må være fleksible, og tillate innbyggerne å velge når de skal få sin dose selv.

– Er det kommunene som skal være fleksible, eller de som får tilbud om vaksine?

– Begge deler, sånn at vi får satt alle sprøytene raskest mulig. Så da må begge være fleksible. Det betyr at man bør komme når man får en time, og så må kommunene tilby at man kan kanskje få lov til å velge timen litt selv, kanskje innenfor en dag eller innenfor en uke, sier Solberg.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norges Sykepleierforbund mener helsevesenet har vært fleksible hele pandemien.

Sykepleierforbundet: – Man takker ja

– Det betyr vel at det er helsepersonell som må være fleksible. Det har vi vært i halvannet år, så jeg håper det snart blir anerkjent, sier Larsen til NRK.

Hun oppfordrer til å ta vaksinen når man får tilbud om den.

– Det kan være gode grunner til at man ikke kan komme. Men jeg har snakket med utrolig mange som opplever det som et privilegium å ta vaksinen. Vi er utrolig heldige som får den i Norge. Så får man time, så takker man ja, sier Larsen.

Onsdag varslet FHI at man nok må regne med at den smittsomme deltavarianten blir dominerende i Norge, slik den allerede er i Storbritannia.

Solberg sier deltavarianten kan føre til lokale nedstenginger rundt i landet. Samtidig understreker hun at landet er i ferd med å åpne opp. Norge er nå på trinn 3 av de fire trinnene i gjenåpningsplanen.

– Vi vil ta tilbake friheten vår, og få lov til å gjøre mest mulig sånn som det var før. Og det tar lengre tid hvis ikke vi ikke holder oppe presset på at de vaksinene vi har. De må bli satt sånn at flest mulig blir beskyttet, sier Solberg.