Antall deltatilfeller har økt i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Antall bekreftede tilfeller med deltavarianten har økt fra 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 353 tilfeller til og med uke 25, viser FHIs ukesrapport.

– Det er en betydelig økning, men på et svært lavt nivå. Og så det er ikke rask økning, sier Camilla Stoltenberg i FHI.

LES OGSÅ: Lockdown og vaksinemangel skaper frustrasjon i Australia

Hun sier at de likevel vil fortsette med å være bekymret med på varianten som det kan se ut som både er mer smittsom, men som også gir mer alvorlig sykdom.

– Men det betyr ikke at nødvendigvis at det vil skje i Norge. Både fordi vi nå har mange som er vaksinerte, og vil ha enda mange flere i løpet av de nærmeste ukene. Og de som har høyest risiko for å bli alvorlig syke og dø, er i stor grad vaksinerte i Norge. Vi har skyhøy vaksinasjonsdekning i de gruppene i Norge, forsikrer Stoltenberg.

Delta-varianten Ekspandér faktaboks Tidligere kjent som den indiske virusvarianten

Påvist første gang i India i desember 2020

Delta-varianten gir mer alvorlig sykdom enn Alfa-varianten og smitter lettere

Viruset er den dominerende varianten i England

Varianten vil sannsynligvis også etter hvert bli dominerende i Norge

I Norge var det per 15.juni påvist 139 tilfeller i Norge Kilde: Folkehelseinstituttet

Skyldes importsmitte

I ukesrapporten kommer det fram at «de fleste deltatilfellene er knyttet til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser».

– Vi ser at det er mange ulike importtilfeller som setter dette i gang, og som setter i gang ulike utbrudd. De kommer fra mange forskjellige land. Ca. 25 prosent av Afghanistan, men det kommer også fra en hel del rekke andre land, sier Stoltenberg.

LES OGSÅ: Tror flere vaksinerte i Europa vil reise til Norge nå

Stoltenberg presiserer at importtilfellene kommer fra en rekke ulike land og at FHI derfor er opptatt av å ha en bred tilnærming til dette.

– De kommer fra veldig mange ulike land. Derfor må vi følge med hele tiden fordi det kan komme nye land inn på den listen når som helst, sier hun.

Økt utbredelse av varianten

Vi må nok regne med at deltavarianten vil overta her, slik som i Storbritannia, sier Stoltenberg.

LES OGSÅ: Den indiske deltavarianten er nå dominerende i Storbritannia

Spådommen for sommeren er at det vil bli en økt utbredelse av deltavarianten, og at det vil være utbrudd med både deltavarianten og med andre varianter.

– Men et viktig mål er å forsøke å få det til å gå langsomt, og utsette det mest mulig, slik at flest mulig er vaksinert før det skjer, sier hun.

FHI-direktøren mener at gjenåpningen ikke er grunnen til at det har vært en økning av delta-tilfeller.

– Her er det tilfeller som både kom både i mai og i juni. Og vi tror ikke det er mulig å stanse det at det kommer folk med den varianten inn i landet. Men vi vil fortsette å ha god overvåkning, følge opp enkelttilfeller og også slå ned utbrudd, sier hun.