– Dette er en vanskelig sak for hele regjeringen, for vi har hatt et primærønske om å gi dette barnet helsehjelp, eventuelt i Norge uten at moren skulle være med. Dette har vist seg umulig, og jeg forstår at det er vanskelig i Fremskrittspartiet, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Barnet Solberg snakker om er den fem år gamle sønnen til en 29 år gamle terrorsiktet kvinne. Hun har sammen med sine to barn vært internert i flyktningleiren Al Hol i Syria siden mars i fjor.

Femåringen er alvorlig syk, men moren har så langt nektet norske myndigheter å hjelpe sønnen i Norge uten at hun selv får være med. Det er bakgrunnen for at både mor og barn nå blir hentet til Norge.

– For oss andre har dette vært en avveining av humanitære hensyn til barnet og muligheten for å gi hjelp, men jeg anerkjenner at dette er vanskelig for Frp, sier Solberg.

– Tenker på alle nordmenns sikkerhet

Saken har fått det til å koke i Frp, og partiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, uttalte følgende på Politisk Kvarter i dag morges:

KRITISK: Stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsmann, Jon Helgheim (Frp), mener den terrorsiktede kvinnen og barna ikke burde blitt hentet til Norge. Foto: Morten Uglum / Aftenposten

– Vårt aller viktigste hensyn er å beskytte norske innbyggere mot en økt risiko. Å hente et IS-medlem til Norge er å øke risikoen. Derfor går grensa vår ved å hjelpe barnet, sier Helgheim til NRK.

– Mener du at dine regjeringskollegaer ikke er opptatt av sikkerheten for det norske folk?

– Ja, dessverre er det bare Frp som setter sikkerheten til det norske folk i høysetet. De andre setter andre hensyn opp mot det, og vurderer dem sterkere, sier han.

Statsminister Erna Solberg kommenterer kritikken fra Helgheim slik:

– Vi tenker alle på nordmenns sikkerhet, og vi har faktisk som regjering sørget for at vi har lover som gjør at er du er tilknyttet en terrororganisasjon som IS, har du blitt fremmedkriger, så kan du straffes i Norge, sier hun til NRK.

Overrasket Tajik

Arbeidspartiets nestleder Hadia Tajik er overrasket over uttalelsene.

OVERRASKET: Hadia Tajik (Ap) reagerer på uttalelsene fra Frp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har aldri før hatt en regjering der et regjeringsparti mener at regjeringen de selv er en del av ikke beskytter norske innbyggere mot terrorfare. Det er ganske uforståelig at Fremskrittspartiet kan si dette og sitte i regjering og det er ganske uforståelig at Erna Solberg tillater dette, sier Tajik til NRK.

Hun reagerer ikke på at det er uenighet i regjeringen.

– Men det at et stort regjeringsparti tar dissens fordi de mener at regjeringen gjør noe som ikke ivaretar innbyggerne mot terror, det er noe som jeg aldri har sett før.

Tajik mener Solberg «svelger kamelene mothårs» for å få sitte i regjering.

– Det er et så sterkt utsagn som Frp her kommer med at det er vanskelig å forstå hvorfor de kan sitte i regjering og det er vanskelig å forstå at Solberg mener at det er forsvarlig, sier hun.

Mener saken ikke skaper presedens

Solberg sier det nå er opp til politi og påtalemyndighet å følge opp mistankene mot den 29 år gamle moren.

Kvinnen har tidligere vært gift med en nå avdød IS-kriger. Hun r siktet for deltagelse i terrororganisasjonene Jabhat Al Nusra og IS. Dermed kan hun forvente å bli pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) når hun er på norsk jord.

Statsministeren avviser at saken med 29-åringen vil føre til at en rekke andre terrormistenkte vil bli hentet til Norge.

– Det er fire kvinner med fire barn som potensielt kan søke om assistanse slik denne kvinnen har gjort. Hvis et av disse barna blir syke, kan de påberope seg samme assistansen?

– Dette er en sak som er behandlet som en ekstraordinær situasjon, dette har ingen føringer for hvordan vi behandler andre saker, sier Solberg.