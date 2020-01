Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Norge henter tilbake den terrorsiktede 29-åringen og hennes to barn på tre og fem år fra Syria.

Regjeringen har jobbet i det skjulte siden oktober med å hente dem hjem, men Fremskrittspartiet har valgt å ikke stille seg bak avgjørelsen.

– Nedprioriterer borgernes sikkerhet

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim (Frp) sier partiet har vært åpen for å hente hjem kvinnens barn, men tar avstand fra beslutningen om at også moren skulle få komme tilbake.

– Vårt aller viktigste hensyn er å beskytte norske innbyggere mot en økt risiko. Å hente et IS-medlem til Norge er å øke risikoen. Derfor går grensa vår ved å hjelpe barnet, sier Helgheim til NRK.

– Mener du at dine regjeringskollegaer ikke er opptatt av sikkerheten for det norske folk?

– Ja, dessverre er det bare Frp som setter sikkerheten til det norske folk i høysetet. De andre setter andre hensyn opp mot det, og vurderer dem sterkere, sier han.

Varsler avstemming om regjeringsdeltakelse

Flere Frp-fylkesledere sier til NRK at de ønsker at Frp skal gå ut av regjering. De krever ekstraordinært landsstyremøte.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde rasler på ny med sablene om partiets fremtid i regjering i en SMS til NRK.

På spørsmål om han nå mener partiet bør vurdere å trekke seg ut, svarer han:

– Det bør kalles inn til et eget gruppemøte hvor kun stortingsrepresentantene deltar og hvor det kun er en sak på agendaen. Det vil jeg be om på dagens gruppemøte.

– Hadde Frp satt regjeringsdeltakelse i spill i denne saken, ville selvsagt ikke Høyre ha presset igjennom dette, skriver Tybring-Gjedde.

Fylkesleder i Nordland Frp Dagfinn Henrik Olsen har allerede konkludert:

– Jeg mener nok er nok, og at tiden nå er inne for å forlate denne regjeringen, sier Olsen til NRK.

Han mener regjeringspartnerne har falt partiet i ryggen, og frykter dette vil skje igjen.

– Da fungerer det ikke lenger på en god måte. Da tenker jeg at vi ikke trenger å være del av en slik regjering.

Vil kreve gjenytelser

Helgheim vil ikke svare på om han støtte en avstemming om videre deltakelse i regjeringen.

– Å ta dissens er det mest alvorlige vi kan gjøre uten å gå ut av regjering. Så tar vi resten av de diskusjonene internt.

Frps parlamentarisk leder Hans Andreas Limi sier til NTB at det ikke blir noen avstemming i stortingsgruppen i dag.

Helgheim understreker likevel at avgjørelsen om å henter kvinnen og barna hjem kommer til å koste de andre regjeringspartiene.

–Når de andre har overkjørt Frp på denne måten, så må man forvente at dette kommer til å koste.

Helgheim sier partiet kommer til å kreve mange blank gjennomslag på andre områder for å veie opp for dette nederlaget. Han mener det blant annet er rom for ytterligere innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken.

I Grandes aftenbønner

Venstre-leder Trine Skei Grande avviser at hjemhentingen av 29-åringen og barna er en politisk seier for partiet.

– Dette har ikke vært en viktig seier for Venstre. Det har vært viktig for barnet, sier Grande.

Hun sier hun har forståelse for at Fremskrittspartiet ikke ønsket å stille seg bak avgjørelsen og at det har vært en vanskelig sak.

– I oktober satt vi med et valg. Skulle barnet til en norsk statsborger dø på vår vakt fordi vi ikke ville strekke oss ekstra for å hjelpe. Jeg har hatt dem med i mange av mine aftenbønner. Lettelsen kom i går da de var over grensa til Irak, sier Grande.

Hun beskriver tonen i regjeringspartiene som bedre enn på lenge, og tror partiene vil finne gode løsninger i det videre arbeidet.

– Vi har strammet inn en del i innvandringspolitikken. Jeg tror vippepunktet fra regjeringsforhandlingene treffer folkeviljen ganske bra, sier Grande til NRK.